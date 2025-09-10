iPhone 17 bán sớm tại Việt Nam từ 19/9, giá cao nhất 64 triệu đồng

Mẫu iPhone 17 Pro Max cao nhất có giá 64 triệu đồng và Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm mở bán iPhone sớm nhất thế giới cùng với Mỹ, Singapore.

Thông tin về giá và thời gian giao hàng được niêm yết trên cửa hàng trực tuyến Apple Store Online Việt Nam và một số đại lý ủy quyền sau khi sản phẩm ra mắt sáng 10/9.

Cụ thể, iPhone 17 có giá từ 25 triệu đồng, còn iPhone Air khởi điểm 32 triệu đồng cho bản thấp nhất. Trong khi đó với dòng Pro, đúng như dự báo, cả hai đều nâng giá tại Việt Nam so với bản tiền nhiệm, trong đó iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 35 triệu đồng, 17 Pro Max từ 38 triệu đồng, cao hơn 3-4 triệu đồng so với năm ngoái. Tất cả iPhone 2025 đều có bộ nhớ tối thiểu 256 GB, màn hình 120 Hz. Ngoài ra, Apple bổ sung một phiên bản 2 TB cho 17 Pro Max, biến đây trở thành chiếc iPhone chính hãng giá cao nhất từ trước đến nay, với giá 64 triệu đồng.

Dung lượng iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max 256 GB 24,99 31,99 34,99 37,99 512 GB 31,49 38,49 41,49 44,49 1 TB - 44,99 47,99 50,99 2 TB - - - 63,99

Các mẫu iPhone mới cũng sẽ được cho đặt hàng từ 12h ngày 12/9 và đến tay người dùng tại Việt Nam sau đó một tuần. Việt Nam nằm trong nhóm thị trường đầu tiên, cùng 63 quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Mỹ, Australia, Canada, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan.

iPhone thường được mở bán ở những thị trường đã có cửa hàng Apple Store vật lý, trong khi Việt Nam mới có Apple Store Online. Tuy nhiên, một số ít thị trường có doanh số khả quan vẫn nằm trong diện ưu tiên của Apple. Những năm qua, doanh số iPhone ngày đầu liên tục tăng mạnh khiến Việt Nam trở thành thị trường quan trọng bậc nhất của Apple trong khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh yếu tố thị trường, Apple có yêu cầu rất cao về bảo mật thông tin, nên thông thường khi thiết bị ra mắt, hãng mới chính thức tiến hành thủ tục đo kiểm, chứng nhận chất lượng... Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết những năm gần đây đã phối hợp chặt chẽ với Apple nhằm thu ngắn khoảng cách thời gian ra mắt tại Việt Nam và các thị trường số một. Đến năm 2025, sau thời gian dài đàm phán, Apple ký kết thỏa thuận chứng nhận bảo mật với Trung tâm đo lường chất lượng viễn thông thuộc Cục Viễn thông. Theo đó, công tác đo kiểm, chứng nhận được thực hiện bảo mật, đáp ứng yêu cầu khắt khe của Apple trước giai đoạn mở bán, góp phần nâng tầm Việt Nam lên thị trường loại một của Apple.

iPhone 17 Pro tại lễ ra mắt ở Apple Park. Ảnh: Tuấn Hưng

Năm 2023 và 2024, iPhone 15 và 16 được bán tại Việt Nam sau một tuần so với các thị trường sớm nhất toàn cầu. Do đó, nhiều người quyết định chờ để mua hàng chính hãng, dần bỏ thói quen chọn máy xách tay. Năm nay, việc bán ngay đợt đầu nhiều khả năng khiến người dùng không còn mặn mà với hàng xách tay, không còn cảnh người Việt sang Singapore, Thái Lan xếp hàng như trước.

iPhone Air. Ảnh: Tuấn Hưng

Bộ bốn iPhone mới ra mắt tại sự kiện Awe Dropping chứng kiến nhiều sự thay đổi về mặt phần cứng. Điển hình trong số đó là sự xuất hiện của iPhone Air với số đo 5,6 mm, iPhone Air là iPhone mỏng nhất từ trước đến nay và mỏng hơn mức 5,8 mm của Galaxy S25 Edge. Khung máy làm bằng titan với lớp hoàn thiện bóng, đồng thời trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước và chống nứt trên cả hai mặt của thiết bị. Bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max thay đổi mạnh ở ngoại hình với cụm camera lớn, sử dụng vỏ nhôm được khẳng định mang đến khả năng tản nhiệt tốt hơn, còn iPhone 17 giữ ngoại hình của thế hệ trước, nhưng nâng cấp ở màn hình lên 120 Hz, chip xử lý Apple A19.

Với sự thay đổi giá của iPhone năm nay so với các năm trước, theo lý giải của một hệ thống bán lẻ, là do yếu tố tỷ giá và thuế phí. Dù giá cao, các hệ thống bán lẻ vẫn dự đoán iPhone 17 Pro Max sẽ là sản phẩm bán chạy nhất và có nguy cơ cháy hàng trong những ngày đầu.

Tuấn Hưng - Lưu Quý - Trọng Đạt