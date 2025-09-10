Ảnh iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thiết kế hoàn toàn mới

Ngoài kiểu dáng, Apple cũng thay đổi chất liệu khi lớp vỏ không còn là titan mà chuyển sang thiết kế nguyên khối từ nhôm Series 7000 và được anode hóa bên ngoài. Hãng cho biết hợp kim sử dụng trên iPhone 17 Pro là độc quyền, với cải tiến lớn so với titanium khi hiệu suất bền vững tốt hơn 40%.

Như vậy, sau hai năm đưa chất liệu titan lên dòng Pro, Apple đã quay về dùng nhôm, còn chuyển chất liệu cứng và bền hơn cho dòng iPhone Air.