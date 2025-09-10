Ảnh iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thiết kế hoàn toàn mới

Bộ đôi iPhone 17 dòng Pro xuất hiện với hình dáng giống tin đồn, thậm chí có tông cam rực rỡ, thay vì màu trầm như trên các dòng Pro trước đây. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn nhận được sự quan tâm lớn của giới công nghệ khi khu vực trưng bày sau lễ ra mắt ở nhà hát Steve Jobs rạng sáng 10/9 luôn chật kín, đông hơn cả khu trưng bày iPhone Air.
Ngoài kiểu dáng, Apple cũng thay đổi chất liệu khi lớp vỏ không còn là titan mà chuyển sang thiết kế nguyên khối từ nhôm Series 7000 và được anode hóa bên ngoài. Hãng cho biết hợp kim sử dụng trên iPhone 17 Pro là độc quyền, với cải tiến lớn so với titanium khi hiệu suất bền vững tốt hơn 40%.
Như vậy, sau hai năm đưa chất liệu titan lên dòng Pro, Apple đã quay về dùng nhôm, còn chuyển chất liệu cứng và bền hơn cho dòng iPhone Air.
Thiết kế mặt lưng nổi bật và rất dễ nhận biết của iPhone 17 Pro. Sau nhiều năm giữ cụm camera vuông, điện thoại mới đã kéo dài cụm lồi này, gợi nhớ các model Pixel của Google. Tuy nhiên, sự khác lạ cũng khiến chất Apple giảm đi một chút khi mặt lưng iPhone 17 Pro không còn liền mạch, tối giản mà có sự xuất hiện của hai hình khối lớn khác nhau.
Phần nhám phía dưới cụm camera là kính Ceramic Shield khác biệt so với iPhone 16 Pro Max (bên phải). Dù chuyển sang dùng nhôm, iPhone 17 Pro lại nặng 233 gram, trong khi thế hệ cũ là 227 gram.
Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Apple sử dụng tản nhiệt buồng hơi do hãng tự thiết kế nhằm tăng khả năng làm mát cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Trước đó, một số điện thoại Android cao cấp hoặc dòng gaming đã có trang bị kiểu này.
Nhờ sử dụng chất liệu nhôm, các cạnh của iPhone 17 Pro cũng được bo cong giống các mẫu iPad. Điều này khiến cảm giác cầm trên tay thoải mái hơn đáng kể, ôm tay và chắc chắn hơn. Ba ống kính camera cũng nhô thêm một chút so với cụm lồi hình chữ nhật.
Cụm lồi lớn hơn nhưng dòng Pro mới vẫn chỉ có ba camera như trước. Nâng cấp lớn nhất nằm ở ống kính tele khi tăng độ phân giải từ 12 lên 48 megapixel, tương đương hai camera còn lại. Ống kính này có tiêu cự 100 mm f/2.8, cho zoom quang 4x thay vì 5x như thế hệ cũ, nhưng hỗ trợ zoom hỗn hợp được Apple giới thiệu là zoom quang học tới 8x nhờ cảm biến Fusion.
Hai camera Fusion 48 megapixel còn lại ở mặt sau có ống góc rộng 26 mm và siêu rộng 13 mm. Ở mặt trước, iPhone 17 Pro sở hữu camera trước Center Stage với cảm biến vuông hoàn toàn mới độ phân giải 18 megapixel. Nhờ vậy, người dùng không cần xoay điện thoại để chụp ảnh selfie ở chế độ ngang cùng bạn bè. Camera selfie sẽ tự động điều chỉnh trường nhìn khi cần chụp góc rộng hơn và sẽ giữ chủ thể ở giữa trong các video selfie.
Mức zoom 8x trên iPhone 17 Pro.
Dòng sản phẩm mới cũng có thể quay video ProRes RAW, Log 2 và genlock (dùng để đồng bộ video giữa nhiều máy quay và đầu vào), hỗ trợ Final Cut Camera 2.0 và Blackmagic Camera.
Thiết kế cạnh bên cho cảm giác bầu bĩnh hơn trên iPhone 17 Pro so với các thế hệ trước. Nút chụp ảnh Camera Button cùng nút nguồn ở cạnh phải.
Trên các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, chip A19 Pro có CPU 6 nhân (hai nhân hiệu năng, bốn nhân tiết kiệm năng lượng) và GPU 6 nhân, nhiều hơn một nhân so với iPhone Air và hỗ trợ Ray Tracing tăng tốc phần cứng. Neural Engine 16 nhân của chip giúp tăng cường hiệu năng của Apple Intelligence.
Cạnh trái của máy với nút Action và phím tăng giảm âm lượng tách biệt. Cả iPhone 17 Pro và Pro Max đều sử dụng chip mạng N1 do Apple thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread.
Thiết kế mới cho phép cả hai mẫu Pro đều có pin lớn hơn. Apple không đưa ra con số cụ thể mà chỉ cho biết bản 17 Pro Max là iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay. Thế hệ mới cũng có thời lượng phát video dài hơn hai tiếng so với trước.
iPhone 17 Pro được trang bị màn hình Super Retina XDR 6,3 inch trong khi iPhone 17 Pro Max là 6,9 inch. Cả hai đều sử dụng công nghệ ProMotion với tấm nền 120 Hz thích ứng, có thể giảm xuống 1 Hz ở chế độ màn hình luôn bật, độ sáng tối đa 3.000 nit.
Màn hình được phủ lớp bảo vệ Ceramic Shield 2, cứng hơn gấp ba lần về khả năng chống trầy xước và gấp bốn lần về khả năng chống nứt vỡ theo thử nghiệm của Apple. Kính màn hình được phủ lớp chống phản chiếu 7 lớp, tương tự dòng điện thoại Ultra của Samsung.
Hai phiên bản màu sắc còn lại của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max là bạc và xanh đen.
Năm nay, iPhone 17 sẽ lần đầu bán trong đợt một tại thị trường Việt Nam, trả hàng từ 19/9. Tuy nhiên, giá bán có sự thay đổi đáng kể so với các năm trước. Với dòng Pro, giá sản phẩm ở thị trường toàn cầu tăng 100 USD, trong khi ở Việt Nam chênh khoảng 3 triệu đồng. iPhone 17 Pro khởi điểm từ 35 triệu, ngang với iPhone 16 Pro Max năm ngoái, còn iPhone 17 Pro Max tăng lên mức khởi điểm 38 triệu đồng.
Video thực tế iPhone 17 Pro.
Ảnh và video: Tuấn Hưng