Ảnh thực tế iPhone Air siêu mỏng 5,6 mm, giá 32 triệu đồng

Máy có số đo 5,6 mm, là điện thoại mỏng nhất Apple từng sản xuất và vượt qua đối thủ Galaxy S25 Edge ra mắt hồi đầu năm của Samsung (5,8 mm).

Đây cũng là smartphone mỏng nhất khi bán ra trên thị trường, nhưng không phải mỏng nhất trong lịch sử. Vivo X5 Max hay Oppo R5 đều có độ mỏng khoảng 4,7-4,8 mm nhưng đã ra mắt cách đây hơn 10 năm, khi điện thoại thông minh chưa có màn hình tràn viền và kích thước lớn như hiện nay.