Ảnh thực tế iPhone Air siêu mỏng 5,6 mm, giá 32 triệu đồng

Video thực tế iPhone Air.
Điện thoại siêu mỏng của Apple xuất hiện đúng như tin đồn, trừ tên gọi iPhone Air thay vì iPhone 17 Air. Model được định vị đứng riêng, không nằm trong "gia đình" iPhone 17 với triết lý thiết kế khác biệt. Đây là sự thay thế cho dòng Plus nhưng với giá đắt hơn và có thể nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ người tiêu dùng.
Máy có số đo 5,6 mm, là điện thoại mỏng nhất Apple từng sản xuất và vượt qua đối thủ Galaxy S25 Edge ra mắt hồi đầu năm của Samsung (5,8 mm).
Đây cũng là smartphone mỏng nhất khi bán ra trên thị trường, nhưng không phải mỏng nhất trong lịch sử. Vivo X5 Max hay Oppo R5 đều có độ mỏng khoảng 4,7-4,8 mm nhưng đã ra mắt cách đây hơn 10 năm, khi điện thoại thông minh chưa có màn hình tràn viền và kích thước lớn như hiện nay.
iPhone Air sử dụng vỏ titanium cho cảm giác cầm chắc chắn. Phần viền được làm bóng, thay vì nhám mờ như trên iPhone 17. Với những sự thay đổi của dòng Pro, iPhone Air là điện thoại duy nhất ra mắt trong năm nay của Apple sử dụng vỏ titan.
iPhone Air (phải) so độ mỏng với iPhone 16 Pro Max. Điện thoại cao cấp nhất năm ngoái của Apple dày 8,25 mm - mức phổ thông trong thế giới smartphone.
Mặt lưng iPhone Air có thiết kế giống tin đồn. Thiết kế liền mạch với bề mặt kính nhám giống các dòng iPhone 16 hay 17, logo Apple đặt chính giữa. Trong khi đó, cụm camera lồi ngang được đẩy lên trên cùng gợi nhớ thiết kế của các máy Google Pixel.
Ống kính đơn là điểm đáng tiếc nhất trên iPhone Air. Trang bị này khiến máy có camera chỉ nhỉnh hơn một chút iPhone 16e về chất lượng, thua kém cả dòng iPhone 17 tiêu chuẩn với hai camera. Cảm biến trên máy là 48 megapixel cho chất lượng ảnh cao, mặc định ở mức 24 megapixel. Nhiều điểm ảnh cũng giúp chụp ảnh tương đương mức zoom 2x với chất lượng tốt.
Phần lồi của camera được vuốt cong liền mạch. Ống kính của máy nhô lên một chút so với cụm này. Apple cho biết đặt nhiều linh kiện trong cụm, giúp máy mỏng hơn và vẫn đủ cho không gian chứa pin bên dưới. Hãng cho biết thời lượng pin "đủ dùng cả ngày" sau mỗi lần sạc nhưng không thông báo về dung lượng.
Dù rất mỏng, iPhone Air có sức mạnh xử lý cao nhờ chip A19 Pro hoàn toàn mới tương tự dòng iPhone 17 Pro. Đây là chip với 6 nhân CPU, 5 nhân GPU, hiệu năng tương đương một số dòng MacBook Pro.
Cổng USB-C dày hơn một chút so với độ mỏng của máy. Các điện thoại gập mới ra mắt gần đây có độ mỏng khi mở tương đương cổng sạc, khoảng 4,3 mm. iPhone Air sẽ chỉ bán ra phiên bản dùng eSim trên toàn cầu, có thể do Apple muốn tận dụng thêm khoảng không gian cho sim vật lý dành cho pin.
iPhone Air lần đầu trang bị chip N1, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0. Đi kèm là modem Apple C1X, nhanh gấp hai lần C1 và tiêu thụ ít điện năng hơn 305 so với Snapdragon X71 của iPhone 16 Pro.
iPhone Air có bốn màu. Trừ màu đen, các màu còn lại đều có tông nhạt, khó nhận biết nếu chỉ nhìn thoáng qua. Trong hình là iPhone Air màu xanh, so với màu vàng ở các ảnh trên.
Camera zoom số 2x nhờ cảm biến 48 megapixel. Dù mỏng, máy vẫn có Camera Button để chụp hình, điều chỉnh thông số nhanh như các dòng iPhone 17 khác.
iPhone Air với màn hình 6,5 inch LTPO Super Retina OLED hỗ trợ ProMotion 120 Hz. Kích thước này nhỏ hơn một chút so với dòng Plus cũ nhưng lớn hơn đáng kể dòng iPhone tiêu chuẩn (6,1 inch trên iPhone 16 và 6,3 inch trên iPhone 17). Máy giữ thiết kế Dynamic Island với kích thước cụm này không thay đổi. Màn hình được bảo vệ bởi mặt kính Ceramic Shield 2, độ sáng tối đa 3.000 nit.
Camera trước độ phân giải 18 megapixel, hỗ trợ Center Stage tương tự trên máy Mac, iPad.
iPhone Air sẽ bán tại Việt Nam trong đợt đầu tiên ngày 19/9 với giá 32 triệu đồng.
Ảnh và video: Tuấn Hưng