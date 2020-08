Áp lực chia nhóm thi tốt nghiệp THPT

Là một học sinh đang ôn thi trong khi thời gian kỳ thi cận kề, tôi luôn trong tâm thế lo âu cho sự an toàn của mình.

Chia sẻ những lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, với tư cách là một thí sinh, độc giả Hynn2774 bày tỏ suy nghĩ:

"Là một học sinh đang ôn thi trong khi thời gian kỳ thi cận kề, tôi cho rằng việc tổ chức còn nhiều bất cập đáng lo ngại cho bản thân học sinh và cả phụ huynh. Tôi luôn trong tâm thế lo âu khi phải thi trong mùa dịch, tập trung số lượng học sinh rất đông, trong đó có cả giáo viên giám thị và rất nhiều thành phần khác trên cả nước. Phụ huynh lo ngại cho sự an toàn của con em thì có thể cho con nghỉ học, nhưng thi thì không. Còn nếu cho con đi thi thì ở nhà phụ huynh còn lo hơn cả.

Dịch bệnh là tình hình chung của toàn cầu, không riêng gì quốc gia nào, kể cả Việt Nam cũng không loại trừ tỉnh, thành phố nào. Đã có ca phơi nhiễm từ cộng đồng, lại chưa có vaccine, thì có ai đảm bảo chắc chắn chúng ta sẽ kiểm soát được tốt về tất cả khi kỳ thi chung của 63 tỉnh thành diễn ra cùng lúc?

Năm nay, học sinh đã đủ khổ khi phải gánh chịu rất nhiều áp lực, mong Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét kỹ lưỡng những rủi ro, đừng vì lý do gì mà "liều lĩnh" để các học sinh phải lo thêm. Về việc các trường Đại học, do cũng đã có phương án dự phòng từ dịch đợt đầu tiên nên đầu vào của các trường sẽ không ảnh hưởng gì quá nhiều đến tỷ lệ đậu tốt nghiệp hàng năm của cả nước".

Cùng chung tâm trạng bất an khi có con chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, bạn đọc Lan Hương chia sẻ:

"Tôi đồng tình với ý kiến của tác giả Bảo Nam trong bài viết 'Năm dấu hỏi về thi tốt nghiệp THPT mùa Covid-19'. Một khi Đà Nẵng được xét tốt nghiệp trong khi các tỉnh khác vẫn phải thi thì liệu có công bằng cho tất cả thí sinh? Chúng ta kêu gọi người dân không tụ tập quá hai người ở nơi công cộng, vậy những bạn nhà xa có bố mẹ đưa đón mà đứng chờ ngoài cổng trường thì sao? Dưới trời nắng nóng như hiện nay, liệu có ai có thể tìm chỗ thuận tiện mà không bị lây Covid-19 không?

Thời gian mắc bệnh là quá lâu mà lại có những người không biểu hiện ra, vậy làm sao để phân loại những người đấy? Liệu ai có thể ngồi trong phòng thi mà không bất an khi mỗi ngày, mỗi giờ lại thêm ca mắc mới? Nếu chỉ vì thành tích mà đánh đổi sức khỏe và tính mạng của hàng triệu học sinh, tôi cho rằng không đáng. Là một phụ huynh có con chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, khi nghe Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên bố vẫn tổ chức thi khi tình hình bệnh ngày càng phức tạp, tôi không thể bình tĩnh và an tâm cho sự an toàn của con mình.

Tôi cho rằng không nên vì chút lợi ích của giáo dục mà để hàng triệu phụ huynh, học sinh và các giáo viên phải lo lắng, hoang mang khi không biết mình có sao không và bị xếp vào nhóm nào? Rất mong những người làm giáo dục suy nghĩ thấu đáo và có quyết định hợp tình hợp lý nhất cho học sinh".

