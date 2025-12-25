Ăn xoài tốt cho sức khỏe thế nào

Xoài vừa thơm ngon vừa giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, giúp tăng miễn dịch, giảm táo bón, phòng ung thư.

Xoài có nguồn gốc từ Ấn Độ và Đông Nam Á, với nhiều loại khác nhau về hương vị, hình dạng, kích thước và màu sắc. Loại quả này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giàu dinh dưỡng

Một cốc 165 g xoài tươi cung cấp:

Lượng calo: 99

Protein: 1,4 g

Carbohydrate: 24,8 g

Chất béo: 0,6 g

Chất xơ: 2,6 g

Đường: 22,6 g

Giá trị cơ thể cần hàng ngày (DV) Vitamin C: 67% Đồng: 20% Folate: 18% Vitamin B6: 15% Vitamin A: 10% Vitamin E: 10% Vitamin K: 6% Niacin: 7% Kali: 6% Riboflavin: 5% Magiê: 4% Thiamine: 4%



Xoài còn giàu đồng và folate, hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi.

Ít calo

Xoài tươi ít calo, một cốc 165 g chưa đến 100 calo, là món ăn vặt phù hợp cho người cần kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, xoài sấy chứa nhiều calo và đường hơn, nên ăn vừa phải dù vẫn giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Cung cấp hợp chất thực vật

Xoài giàu polyphenol - hợp chất thực vật chống oxy hóa. Có 10 loại polyphenol tập trung ở thịt, vỏ và hạt xoài, gồm mangiferin, catechin, anthocyanin, axit gallic, kaempferol, rhamnetin, axit hydroxybenzoic. Chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do, giảm các dấu hiệu lão hóa và các bệnh mạn tính.

Chứa dưỡng chất tăng miễn dịch

Một cốc 165 g xoài cung cấp 10% DV vitamin A và 67% DV vitamin C - hai dưỡng chất quan trọng cho hệ miễn dịch. Vitamin A hỗ trợ chức năng miễn dịch, trong khi vitamin C giúp sản xuất và tăng hiệu quả hoạt động của tế bào bạch cầu đồng thời nâng cao khả năng phòng vệ của da. Các chất dinh dưỡng khác trong xoài hỗ trợ hệ miễn dịch như đồng, folate, vitamin E, một số vitamin nhóm B.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Magiê và kali duy trì lưu lượng máu khỏe mạnh, giúp mạch máu thư giãn, thúc đẩy mức huyết áp thấp hơn. Mangiferin là chất chống oxy hóa trong xoài có thể bảo vệ tế bào tim chống lại tình trạng viêm, stress oxy hóa và ung thư. Nó còn giúp giảm nồng độ cholesterol, triglyceride và axit béo tự do trong máu.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Xoài tốt cho sức khỏe tiêu hóa nhờ chứa enzyme amylase giúp phân hủy thức ăn và hấp thụ dễ dàng. Nước và chất xơ trong xoài còn ngăn táo bón và tiêu chảy.

Có lợi cho mắt

Hai chất dinh dưỡng chính trong xoài là lutein và zeaxanthin. Đây là các chất chống oxy hóa mạnh, tập trung ở hoàng điểm, giúp lọc ánh sáng xanh có hại, bảo vệ võng mạc khỏi tổn thương, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Xoài cũng cung cấp vitamin A dồi dào, hỗ trợ sức khỏe mắt.

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Xoài chứa nhiều polyphenol, có thể có đặc tính chống ung thư. Polyphenol có thể chống lại quá trình gây hại gọi là stress oxy hóa. Chúng cũng được phát hiện có khả năng tiêu diệt hoặc ngăn chặn sự phát triển của nhiều loại tế bào ung thư như tế bào ung thư vú.

Bảo Bảo (Theo Healthline)