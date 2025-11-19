Ăn gì ngừa ung thư?

Mọi người nên ưu tiên các loại thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và có khả năng kháng viêm giúp giảm nguy cơ ung thư.

Thực phẩm không chỉ là nguồn năng lượng mà còn là "vũ khí" bảo vệ cơ thể trước bệnh tật. Theo bác sĩ Sunitha N, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Vasavi, Ấn Độ, các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, kháng viêm giữ vai trò then chốt trong việc ngăn chặn tế bào ung thư.

Trong quá trình tiêu hóa, cơ thể sản sinh các gốc tự do có thể gây tổn thương DNA. Chất chống oxy hóa từ trái cây tươi, rau củ, nghệ và tỏi có khả năng trung hòa các gốc tự do này, giảm tổn thương tế bào và viêm.

Bác sĩ Sunitha N cho rằng, chế độ ăn uống hợp lý cũng quan trọng không kém. Thực đơn thiên về thực vật thường có lợi nhờ hàm lượng chất xơ cao, trong khi thịt chế biến sẵn như xúc xích lại chứa độc tố nitroso và chì gây hại.

Bỏ bữa sáng hay ăn muộn có thể gây rối loạn tiêu hóa, còn lối sống ít vận động làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuổi già như ung thư tuyến tiền liệt, buồng trứng. Người cao tuổi được khuyên nên tập nhẹ hoặc thực hành thở pranayama mỗi ngày để duy trì trao đổi chất.

Cà chua chứa nhiều lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh hơn khi nấu chín. Ảnh: Mai Cat

Trong nhóm thực phẩm nên tăng cường, rau họ cải như súp lơ chứa hợp chất lưu huỳnh giúp loại bỏ gốc tự do. Tỏi giàu allicin, tăng miễn dịch và giảm viêm, chỉ một tép tỏi sống mỗi ngày cũng mang lại nhiều lợi ích.

Cà chua chứa nhiều lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh hơn khi nấu chín. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, không nên ăn hạt cà chua cùng rau chân vịt thường xuyên vì dễ gây sỏi thận.

Các loại đậu góp phần giảm nguy cơ ung thư đại tràng, trái cây họ cam quýt giàu vitamin C hỗ trợ hấp thu sắt và tăng đề kháng. Bác sĩ Sunitha khuyên dùng dầu mè, ô liu, dầu lạc thay vì dầu công nghiệp để bảo vệ tim mạch.

Nghệ cũng là "siêu thực phẩm" nhờ curcumin chống viêm. Uống sữa ấm pha 1/4 thìa nghệ và chút tiêu mỗi ngày giúp tăng cường miễn dịch. Một bữa ăn cân bằng nên có thực phẩm giàu chất xơ, sữa chua hỗ trợ tiêu hóa, cùng trái cây như đu đủ, táo để bổ sung vitamin.

Bên cạnh đó, duy trì cân nặng là yếu tố không thể bỏ qua. Béo phì làm tăng áp lực lên cơ quan nội tạng, còn táo bón kéo dài dễ dẫn đến ung thư đại tràng.

"Thói quen ăn uống lành mạnh nên được hình thành sớm. Ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể học ăn đúng cách. Những gì bạn chọn hôm nay sẽ quyết định sức khỏe ngày mai", bác sĩ Sunitha N nhấn mạnh.

Hương Giang (Theo Times of India)