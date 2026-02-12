Ăn gì cơ thể thải độc tố?

Gừng hỗ trợ gan loại bỏ các gốc tự do và có tác dụng chống viêm. Bạn có thể dùng gừng trong các món ăn hoặc bào nhỏ pha vào đồ uống để hấp thu trọn vẹn các lợi ích của loại gia vị này.