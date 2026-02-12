Ăn gì cơ thể thải độc tố?

Tỏi có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus, đồng thời chứa các hợp chất lưu huỳnh hỗ trợ chức năng gan. Sử dụng tỏi có thể kích thích gan sản sinh enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa và đào thải độc tố, từ đó tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa.
Tỏi có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus, đồng thời chứa các hợp chất lưu huỳnh hỗ trợ chức năng gan. Sử dụng tỏi có thể kích thích gan sản sinh enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa và đào thải độc tố, từ đó tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa.
Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa thúc đẩy loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Loại trà này còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức bền. Uống từ 3 đến 5 tách trà xanh mỗi ngày để đạt được những lợi ích sức khỏe tối ưu.
Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa thúc đẩy loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Loại trà này còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức bền. Uống từ 3 đến 5 tách trà xanh mỗi ngày để đạt được những lợi ích sức khỏe tối ưu.
Gừng hỗ trợ gan loại bỏ các gốc tự do và có tác dụng chống viêm. Bạn có thể dùng gừng trong các món ăn hoặc bào nhỏ pha vào đồ uống để hấp thu trọn vẹn các lợi ích của loại gia vị này.
Gừng hỗ trợ gan loại bỏ các gốc tự do và có tác dụng chống viêm. Bạn có thể dùng gừng trong các món ăn hoặc bào nhỏ pha vào đồ uống để hấp thu trọn vẹn các lợi ích của loại gia vị này.
Bắp cải giàu dưỡng chất và chất xơ, đồng thời là thực phẩm có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp đào thải lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Bạn có thể dùng bắp cải trong salad, luộc, xào hoặc các món súp.
Bắp cải giàu dưỡng chất và chất xơ, đồng thời là thực phẩm có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp đào thải lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Bạn có thể dùng bắp cải trong salad, luộc, xào hoặc các món súp.
Nước là dung môi tự nhiên của cơ thể, giúp duy trì đủ nước và hỗ trợ đào thải chất cặn bã. Uống đủ nước hỗ trợ gan, thận hoạt động hiệu quả hơn. Bạn có thể thử uống nước ấm pha chanh mỗi sáng để tăng cường hệ miễn dịch tốt hơn.
Nước là dung môi tự nhiên của cơ thể, giúp duy trì đủ nước và hỗ trợ đào thải chất cặn bã. Uống đủ nước hỗ trợ gan, thận hoạt động hiệu quả hơn. Bạn có thể thử uống nước ấm pha chanh mỗi sáng để tăng cường hệ miễn dịch tốt hơn.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI