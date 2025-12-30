Amorim: 'Tôi sẽ không trụ nổi ở Man Utd nếu sớm thay đổi chiến thuật'

AnhHLV Ruben Amorim cho biết việc kiên định với sơ đồ 3-4-2-1 giúp ông giữ được phòng thay đồ Man Utd, và chỉ bắt đầu linh hoạt thay đổi chiến thuật những trận qua khi các học trò đã hiểu rõ yêu cầu và triết lý của mình.

Amorim gây tranh cãi khi nhiều lần khẳng định không từ bỏ triết lý hay sơ đồ 3-4-3, bất chấp kết quả bết bát của Man Utd. Cựu thủ quân Gary Neville cho rằng Amorim quá bảo thủ khi trung thành với hệ thống ba trung vệ, còn cựu tiền đạo Rooney không tin nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thể xoay chuyển mùa giải với tư duy cứng nhắc hiện nay.

Nhưng Amorim đã linh hoạt thay đổi chiến thuật thời gian qua, khi để Man Utd đá theo sơ đồ 4 hậu vệ ở hai trong ba trận gần nhất (gặp Bournemouth và Newcastle).

HLV Ruben Amorim mừng trận Man Utd thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh ngày 26/12. Ảnh: ESPN

Trong buổi họp báo trước trận gặp Wolves ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, Amorim giải thích các cầu thủ đã hiểu rõ triết lý và yêu cầu của ông, nên việc thay đổi sơ đồ trở nên khả thi, mà không làm mất niềm tin, sự ủng hộ từ phòng thay đồ.

"Chúng tôi thay đổi chiến thuật không phải vì áp lực từ báo chí hay người hâm mộ, mà vì giờ chúng tôi hiểu cách muốn chơi", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói. "Nguyên tắc vẫn giữ nguyên. Khi tất cả cầu thủ trở lại, chúng tôi không cần lúc nào cũng đá với ba trung vệ và đội sẽ tốt hơn".

Trong trận hòa Bournemouth 4-4, Man Utd luân chuyển giữa sơ đồ 4-4-2 và 3-4-2-1. Còn trong trận thắng Newcastle 1-0, "Quỷ Đỏ" ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Một phần nguyên nhân khiến Amorim phải thay đổi là cuộc khủng hoảng nhân sự, khi Bruno Fernandes, Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo chấn thương, còn Amad Diallo (Bờ Biển Ngà), Bryan Mbeumo (Cameroon) và Noussair Mazraoui (Morocco) đang thi đấu Cup châu Phi 2025 (AFCON).

Amorim nhấn mạnh quá trình xây dựng triết lý cho đội là hành trình dài. "Khi tôi đến đây mùa trước, tôi nhận ra có thể mình không có đủ cầu thủ cho sơ đồ 3-4-2-1, nhưng đó là khởi đầu của quá trình xây dựng bản sắc. Khi đội chơi tốt trong sơ đồ này, đó là lúc có thể thay đổi nếu giúp thắng trận tiếp theo", ông nói.

HLV 40 tuổi cho biết đã phân tích trận thua Newcastle 0-2 trên sân nhà mùa trước để rút ra kinh nghiệm từ cách đối thủ khai thác sơ hở của Man Utd. "Nếu đá với Newcastle bằng hàng thủ 5 người, họ đã biết cách khắc chế từng cầu thủ một. Chơi 1 đấu 1 với đội đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua. Tôi chỉ muốn cải thiện đội và học hỏi từ những sai lầm trước đây", ông cho biết.

Dorgu (số 13) được đẩy lên đá tiền vệ phải trong hệ thống 4-2-3-1 và ghi bàn duy nhất giúp Man Utd thắng Newcastle 1-0 trên sân Old Trafford hôm 26/12. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về kế hoạch trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Amorim thừa nhận không phải lúc nào cũng đồng quan điểm với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox về các phương án tăng cường lực lượng. Ông nhấn mạnh, các cầu thủ chỉ được tuyển mộ nếu được cả ban huấn luyện lẫn ban lãnh đạo chấp thuận.

"Đôi khi tôi có một ý tưởng, Jason và ban lãnh đạo lại có ý tưởng khác", Amorim chia sẻ. "Mỗi quyết định chúng tôi đưa ra đều phải tìm được điểm chung. Điều này rất quan trọng, vì không ai nên làm mọi thứ chỉ vì HLV, bởi HLV có thể thay đổi và khi đó mọi thứ sẽ phải thay đổi theo. Nhưng đồng thời, mọi người cũng cần hiểu HLV hiểu cách chơi của đội. Nếu không tìm được điểm chung, cầu thủ sẽ không tới, và chúng tôi chỉ cố gắng đạt được điều đó".

