Neville: 'Amorim sẽ chết vì bảo thủ'

AnhCựu hậu vệ Gary Neville chê trách HLV Ruben Amorim quá cứng nhắc với hệ thống thi đấu 3-4-3, khiến Man Utd không có thành tích tốt ở Ngoại hạng Anh.

"Hệ thống là bất biến", Neville nói trên Sky Sports sau khi chứng kiến Man Utd thảm bại 0-3 trên sân của Man City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. "CĐV Man Utd có thể thích hoặc không, nhưng Amorim sẽ không thay đổi. Cậu ấy thà chết trong cái hố của chính mình, còn hơn thay đổi. Sự cố chấp này có nghĩa Man Utd sẽ tiếp tục gặp nhiều vấn đề, đặc biệt khi cần phải thay đổi thế trận".

Cựu hậu vệ Gary Neville (phải) và HLV Ruben Amorim. Ảnh: Sky Sports

Theo Neville, Amorim đang xoay tua hàng thủ quá nhiều. "Hầu như trận nào cậu ấy cũng thay đổi bộ ba trung vệ hoặc cả năm hậu vệ. Điều này khiến hàng thủ không ổn định, trong khi đây phải là nền tảng của bất kỳ đội bóng lớn nào", Neville nói thêm. "Ngay cả Mason Mount cũng từng phải đá hậu vệ công biên trái ở trận gặp Grimby (đội hạng Tư, ở Cup Liên đoàn Anh). Đó là một điều phi lý".

Trong trận derby Manchester hôm qua, Man Utd để Phil Foden mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Erling Haaland lập cú đúp ở hiệp hai cho Man City. Trên khán đài, hàng chục nghìn CĐV áo xanh nhảy điệu poznan ăn mừng, trong khi khu vực khán giả Man Utd lặng như tờ.

Amorim đã dẫn Man Utd 31 trận Ngoại hạng Anh, chỉ thắng 8, hòa 7 và thua tới 16 trận. Tỷ lệ thắng của ông tại giải chỉ là 25,8%. Nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống 3-4-3 của Amorim không phù hợp với những cầu thủ Man Utd hiện tại. Nhưng sau trận trên sân Etiahd, Amorim nói rằng ông nhất quyết thay đổi triết lý bóng đá của bản thân. "Nếu họ muốn thay đổi, hãy sa thải HLV", ông nói.

Neville cho rằng vấn đề lớn nhất của Man Utd nằm ở tuyến giữa. Cầu thủ hay nhất đội, Bruno Fernandes bị kéo xuống đá trong hệ thống hai tiền vệ trung tâm, không phù hợp. "Fernandes có thể chơi lùi sâu khi Man Utd kiểm soát bóng", cựu hậu vệ 50 tuổi nói. "Nhưng gặp các đội có hàng tiền vệ mạnh, cậu ấy dễ bị kéo dãn và mất tác dụng. Kết quả là Man Utd thường bị thủng lưới trong thế trận mở".

Ngoài Bruno, Neville cũng coi vài vị trí khác chưa đủ tầm cho một đội bóng cạnh tranh. Tiền vệ Manuel Ugarte bị xem là "không đủ chất lượng", Luke Shaw "chơi tệ nhất từ đầu mùa", còn thủ môn Altay Bayindir "khó gánh nổi vai trò số một lâu dài".

Tuy nhiên, cựu hậu vệ 50 tuổi khẳng định ông không kêu gọi sa thải Amorim ngay lập tức. Thay vào đó, Neville cảnh báo áp lực sẽ gia tăng nếu "Quỷ đỏ" tiếp tục sa sút. "Bốn trận đã qua mà họ ở nửa sau bảng điểm. Nếu thua Chelsea tuần sau, tình hình có thể rất nguy hiểm", ông nói thêm. "Man Utd không thể để tháng 10 trôi qua trong nhóm cuối, sau khi đã chi hơn 270 triệu USD".

Điểm tích cực hiếm hoi trong mắt Neville là các cầu thủ chưa buông xuôi. Nhưng theo ông, Amorim cần nhanh chóng truyền tải ý tưởng một cách hiệu quả hơn, nếu không "cái giá phải trả sẽ rất đắt".

Hoàng An (theo Sky Sports)