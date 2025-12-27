Amorim thừa nhận sơ đồ mới hiệu quả hơn với Man Utd

AnhTheo HLV Ruben Amorim, người từng kiên định với sơ đồ 3-4-3, việc sử dụng bốn hậu vệ góp phần quan trọng vào chiến thắng 1-0 trước Newcastle ở vòng 18 Ngoại hạng Anh tối 26/12.

Amorim từng rất thành công với sơ đồ 3-4-3 ở Sporting Lisbon. Vì vậy, từ khi được bổ nhiệm hè 2024, ông áp dụng triệt để cách chơi này cho Man Utd. Tuy nhiên, đội ngũ hiện tại của "Quỷ đỏ" dường như không phù hợp, dẫn đến kết quả không được như ý. Họ chỉ đứng thứ 15 Ngoại hạng Anh mùa trước và khởi đầu không tốt mùa này. Dù vậy, HLV người Bồ Đào Nha từng tỏ rõ sự kiên định với lựa chọn của ông. Sau trận thua Man City 0-3 hồi tháng 9, Amorim nói: "Không ai có thể bắt tôi thay đổi, ngay cả Giáo hoàng. Đây là công việc, trách nhiệm và cuộc sống của tôi. Vì vậy, tôi sẽ không thay đổi".

Amorim mừng trận Man Utd thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh tối 26/12. Ảnh: AFP

Nhưng khi tiếp Newcastle hôm qua, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đổi sơ đồ từ 3-4-3 sang 4-3-3, và điều đó phần nào đem lại sinh khí mới cho Man Utd. Chủ nhà chỉ kiểm soát bóng 34%, nhưng dứt điểm trúng đích nhiều hơn và giành trọn ba điểm với bàn thắng của Patrick Dorgu ở phút 24.

"Trong hiệp một, thứ duy nhất giúp chúng tôi gây ra nguy hiểm là chơi với hàng thủ bốn người và tập trung nhiều cầu thủ ở trung lộ", HLV Amorim nói trong cuộc họp báo sau trận đấu trên sân Old Trafford. "Mùa trước, chúng tôi thất bại trong các pha một chọi một ngoài vòng cấm. Do đó, chúng tôi phải tìm ra lối chơi để các cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất".

Trận này, Amorim còn cho Jack Fletcher, con trai 18 tuổi của cựu danh thủ Darren Fletcher, vào sân. Ông khen học trò mới về sự khiêm tốn và chăm chỉ.

Bên cạnh thành tích, Amorim đang chịu không ít áp lực vì ít dùng Kobbie Mainoo. Chỉ trích thậm chí có chiều hướng gia tăng khi ông tuyên bố giữ tiền vệ 20 tuổi sau chấn thương của Bruno Fernandes, thay vì cho sang Napoli để cứu vãn sự nghiệp. Trong trận thắng Newcastle, Mainoo tiếp tục vắng mặt với lý do chấn thương.

"Giữ sạch lưới, hàng thủ bốn người và Mainoo chấn thương. Tôi nghĩ chúng ta không cần một cuộc họp báo về tất cả các vấn đề. Chúng ta có thể về nhà để tận hưởng ngày Lễ tặng quà", HLV của Man Utd nói thêm.

Họ hiện xếp thứ năm với 29 điểm, bằng điểm và chỉ kém hiệu số so với đội xếp thứ tư Chelsea. Ngoài ra, chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh vé dự Cup châu Âu như Newcastle cũng đem lại lợi thế và sự tự tin cần thiết. Mùa trước, Newcastle giành Cup Liên đoàn và về thứ năm Ngoại hạng Anh.

Thanh Quý (theo Daily Mail)