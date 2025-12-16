Amorim được khen vì dùng 4 hậu vệ

AnhCựu hậu vệ Gary Neville đánh giá cao việc HLV Ruben Amorim chuyển sang hệ thống 4 hậu vệ, còn Jamie Carragher ca ngợi Man Utd thể hiện lối đá gợi nhớ thời Alex Ferguson sau trận hòa Bournemouth 4-4 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Trận này, Man Utd vẫn ra sân với sơ đồ ba hậu vệ nhưng thể hiện bộ mặt tích cực. Trong 45 phút đầu, "Quỷ Đỏ" dứt điểm tới 17 lần - điều không đội nào làm được trong hiệp một từ đầu giải và dẫn 2-1 nhờ công Amad Diallo, Casemiro.

Sang hiệp hai, khi bị Bournemouth dẫn ngược 2-3, Amorim chuyển hẳn sang hàng thủ 4 người, bố trí Luke Shaw và Diogo Dalot đá hậu vệ biên, còn hàng công gồm Amad Diallo, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và tiền đạo vào sân thay người Benjamin Sesko.

HLV Ruben Amorim tiếc nuối sau trận Man Utd hòa Bournemouth 4-4 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 15/12/2025. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên podcast cá nhân, Neville đánh giá Man Utd có màn trình diễn hoàn toàn trái ngược so với lối chơi thiếu sức sống từng thể hiện ở trận thua Everton 0-1 hay hòa West Ham 1-1. "Trước Everton, họ giữ ba trung vệ dù đối thủ chỉ còn 10 người, không có cảm giác khẩn trương, không có sự dồn ép. Gặp West Ham cũng vậy, trận đấu cứ trôi đi một cách vô hồn", ông nói. "Nhưng hôm nay, Man Utd chơi với ý đồ rõ ràng, đưa bóng lên phía trước nhanh, thi đấu ở cường độ cao và đầy quyết tâm".

Neville đặc biệt ấn tượng với việc Amorim từ bỏ hệ thống ba hậu vệ ưa thích khi cần bàn thắng. "Quên hệ thống đi, Amorim đã làm điều đúng đắn. Ông ấy đưa đúng cầu thủ vào sân và Man Utd trở thành mối đe dọa thực sự", cựu hậu vệ tuyển Anh nhận xét.

Dù ba lần dẫn trước, Man Utd vẫn để đội khách Bournemouth cầm chân 4-4 và lỡ cơ hội vươn lên thứ năm. Man Utd là đội đầu tiên vươn lên dẫn trước ba lần trong một trận mà không thể thắng tại Ngoại hạng Anh, kể từ Man City trong trận gặp Chelsea tháng 11/2023 cũng với tỷ số hòa 4-4.

Neville cho rằng hàng thủ Man Utd thi đấu lỏng lẻo là điều có thể dự báo trước, khi Matthijs de Ligt, Harry Maguire vắng mặt, còn Lisandro Martínez mới bình phục chấn thương và chỉ vào sân ở hiệp hai. Trận này, Amorim sử dụng bộ ba hậu vệ là Leny Yoro, Ayden Heaven và Luke Shaw. "Đó không phải hàng thủ tạo cảm giác sẽ giữ sạch lưới. Trước trận, tôi đã nghĩ Man Utd phải ghi bốn bàn mới có thể thắng, và thực tế là bốn bàn vẫn chưa đủ, họ cần tới năm bàn", Neville cho biết.

Bruno Fernandes mừng bàn gỡ hòa 3-3 cho Man Utd. Ảnh: AP

Trong khi đó, Jamie Carragher đánh giá hiệp một trước Bournemouth là màn trình diễn hay nhất của Man Utd dưới thời Amorim, đồng thời chỉ ra điểm yếu nơi hàng phòng ngự. "Họ chơi thứ bóng đá tấn công nhanh, giàu năng lượng, gợi nhớ Man Utd thời Alex Ferguson", cựu trung vệ Liverpool nhận xét. "Họ cải thiện rõ rệt trong tấn công, nhưng phòng ngự vẫn là bài toán lớn. Với nhiều cầu thủ trẻ ở tuyến dưới, sai lầm gần như luôn phải trả giá".

Amorim thì nhấn mạnh vấn đề không nằm ở sơ đồ ba, 4 hay 5 hậu vệ, mà ở chi tiết và khả năng đọc thời điểm trận đấu. "Màn trình diễn hôm nay khác hẳn hai trận sân nhà trước đó, nhưng kết quả thì vẫn vậy. Chúng tôi mất tập trung và phải trả giá. Đội cần bình tĩnh hơn để kết liễu trận đấu", ông nói. "Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội trước một đối thủ mạnh, nhưng cần sắc bén và tập trung hơn".

Man Utd hiện đứng thứ sáu Ngoại hạng Anh với 26 điểm, bằng Crystal Palace, đương kim vô địch Liverpool và tân binh Sunderland. Ngày 21/12, họ sẽ làm khách của Aston Villa - đội bóng đang thăng hoa khi thắng 10 trong số 11 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo Sky Sports)