Rooney không còn niềm tin vào Amorim

AnhCựu thủ quân Man Utd, Wayne Rooney thừa nhận ông đã mất niềm tin vào HLV Ruben Amorim và cho rằng CLB cũ đã đánh mất linh hồn.

"Tôi không biết điều gì đang diễn ra nữa", Rooney nói trên podcast cá nhân. "Amorim bằng tuổi tôi, còn rất trẻ và có thể sẽ có tương lai lớn, nhưng những gì tôi thấy ở Man Utd lúc này thì không thể chấp nhận được. Đây không phải Man Utd".

Rooney (trái) không còn muốn Amorim tiếp tục dẫn dắt Man Utd. Ảnh: Sun Sport

Rooney không còn chờ đợi một điều gì từ các trận đấu của đội bóng cũ. Tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Man Utd (253 bàn) tiết lộ ông giờ chỉ nghĩ đội bóng sẽ từ hòa đến thua ở mọi trận đấu. "Tôi không thấy cầu thủ chiến đấu. Không thấy khát khao, không thấy bản lĩnh, không thấy cá tính, thậm chí không thấy những người đủ xứng đáng để khoác chiếc áo này", ông nói. "Điều đó làm tôi tổn thương".

Man Utd sau khi xếp thứ 15 mùa trước, chỉ đang đứng thứ 14 sau 6 vòng mùa này. Họ vừa thua chủ nhà Brentford 1-3, trong thế trận dưới cơ. Dù vậy, ban lãnh đạo đội bóng vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào HLV người Bồ Đào Nha, cho ông thêm thời gian thể hiện bản thân.

Điều đó khiến Rooney không hài lòng. "Tôi cần một thông điệp rõ ràng từ chủ sở hữu, từ nhà Glazer hay Jim Ratcliffe, ai cũng được", cựu tuyển thủ Anh nói. "Nhưng hiện tại, tất cả chỉ đang ngồi chờ mọi thứ sụp đổ. Đội bóng đã đánh mất linh hồn, và cần một cỗ máy mới để tái khởi động".

Rooney ám chỉ ban lãnh đạo cần sa thải Amorim, hoặc giao nhiệm vụ cụ thể cho HLV 40 tuổi ở những trận tiếp theo. Từ khi thay Erik ten Hag vào tháng 11/2024, Amorim mới giành được 34 điểm sau 33 trận, chưa từng thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Trên sân khách, họ đã trải qua 8 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp không thắng.

Hợp đồng của Amorim còn hiệu lực tới tháng 6/2027, sau khi từng giành hai chức vô địch Bồ Đào Nha với Sporting Lisbon. Nhưng sự kiên nhẫn của người hâm mộ và các cựu công thần dành cho HLV này ngày càng suy giảm.

Điều khiến Rooney lo lắng hơn là văn hóa CLB đang "rạn nứt từng ngày". "Tôi thấy nhân viên bị mất việc, nhiều người bỏ đi", anh nói. "Tôi có hai con đang ở học viện, và thực sự hy vọng điều này không ảnh hưởng đến chúng. Với những gì tôi chứng kiến, đó không phải là Man Utd mà tôi từng biết".

Rooney có bốn con trai, là Kai 16 tuổi, Klay 12, Kit 9 và Cass 7 tuổi. Kai đang chơi cho U18 Man Utd, còn Klay đang được đào tạo.

Rooney cũng không lạ gì chuyện bị sa thải, vì đã 4 lần đối mặt điều đó trong sự nghiệp 5 năm cầm quân. Ông đã mất việc ở Derby County, D.C. United, Birmingham và Plymouth. Tỷ lệ thắng của Rooney trong sự nghiệp cầm quân chỉ là 25,3%, trong 178 trận, chủ yếu cùng các đội yếu. Trong khi, tỷ lệ thắng của Amorim cùng Man Utd là 36,7%.

Man Utd sẽ tiếp Sunderland ngày 4/10, trước khi nghỉ hai tuần để nhường sân chơi cho các ĐTQG.

Hoàng An (theo ESPN)