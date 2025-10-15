Ai nên hạn chế ăn ổi?

Ổi giàu dinh dưỡng, hỗ trợ hệ miễn dịch và tiêu hóa, nhưng người dễ đầy hơi, tiểu đường hoặc chàm nên hạn chế ăn để tránh tác dụng phụ.

Ổi - loại trái cây nhiệt đới giàu vitamin C, chất xơ, kali và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn ổi thoải mái, vì fructose, chất xơ và hợp chất sinh học trong ổi có thể gây tác dụng phụ ở một số người.

Người dễ đầy hơi

Fructose và vitamin C trong ổi có thể lên men trong ruột, gây đầy hơi, nặng bụng. Nên ăn khẩu phần nhỏ, tránh dùng trước khi ngủ.

Bệnh nhân tiểu đường

Ăn quá nhiều ổi có thể làm tăng đường huyết. Nên ăn hạn chế, 1-2 quả nhỏ/ngày, kết hợp với protein hoặc chất béo, theo dõi đường huyết.

Ổi là siêu thực phẩm, nhưng cần ăn điều độ, đặc biệt với người nhạy cảm. Ảnh: Nguyễn Giàu

Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS)

Chất xơ cao có thể gây chuột rút, tiêu chảy hoặc táo bón ở người nhạy cảm. Nên nấu chín ổi, dùng theo dạng sinh tố ít vỏ, hoặc hạn chế ăn.

Người bị chàm hoặc da nhạy cảm

Hợp chất hoạt tính sinh học trong ổi và lá có thể gây đỏ, ngứa, viêm da. Nên tránh lá ổi, tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu trước khi dùng.

Theo dõi phản ứng cơ thể giúp tận hưởng lợi ích mà tránh tác dụng phụ, đảm bảo sức khỏe tối ưu.

Mỹ Ý (Theo Times of India)