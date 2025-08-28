Sau 80 năm, Việt Nam vươn mình từ một nền kinh tế mới nổi trở thành quốc gia hội nhập toàn diện, đặt nền móng để hiện thực hóa khát vọng được Đại hội Đảng 13 đặt ra: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 - sau 100 năm nước Việt Nam độc lập.

Một năm trước Đại hội Đảng 14, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được khởi xướng, thay đổi toàn diện hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh - gọn - mạnh. Đây là tiền đề thúc đẩy cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, theo lời kêu gọi của Tổng bí thư Tô Lâm.

Tháng 2/2025, bộ máy Chính phủ được tinh gọn còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 so với trước. 4 tháng sau, trong kỳ họp dài nhất lịch sử lập pháp - Quốc hội thông qua việc sáp nhập tỉnh thành, giảm từ 63 xuống 34. Đồng thời, cả nước chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thay thế mô hình ba cấp tồn tại từ ngày lập nước.

Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định việc "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử, nhằm xây dựng chính quyền gần dân và mở ra cục diện mới phát triển đất nước, với tầm nhìn ít nhất 100 năm.

Song song cải cách bộ máy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua 4 nghị quyết, được gọi là "bộ tứ" trụ cột, để Việt Nam cất cánh, gồm: Nghị quyết 57 về phát triển khoa học - sáng tạo, Nghị quyết 59 về hội nhập thời kỳ mới, Nghị quyết 68 khuyến khích kinh tế tư nhân, và Nghị quyết 66 về cải cách thể chế. Trong đó, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để đưa đất nước tiến lên.



"Những đổi mới, cải cách mà chúng ta đang triển khai không chỉ là yêu cầu khách quan của phát triển, mà còn là mệnh lệnh từ tương lai dân tộc", Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị quán triệt 4 nghị quyết.



Đại hội Đảng 14 năm 2025 được ấn định là thời điểm cả nước bước vào kỷ nguyên mới, với đích đến là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Nội dung: Mây Trinh - Đăng Danh

Đồ họa: Tâm Thảo - Minh Thu - Hoàng Khánh - Thanh Hạ