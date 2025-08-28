8 thập kỷ khẳng định
vị thế quốc gia
Từ một đất nước chưa có tên trên bản đồ thế giới, sau 80 năm, Việt Nam hội nhập toàn diện khi thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, và trở thành nước có quy mô kinh tế đứng thứ 34 toàn cầu.
Trong chiếc áo kaki sẫm màu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, cất giọng trầm ấm: “Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng” - mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy", Bác Hồ kết thúc trong tiếng reo hò của quần chúng.
Buổi lễ chiều 2/9/1945 là lời tuyên bố về sự hiện diện của một Việt Nam độc lập, với quốc kỳ lá cờ đỏ sao vàng, khép lại 87 năm thuộc địa trong xứ Đông Dương thuộc Pháp, và kết thúc gần 1.000 năm chế độ quân chủ.
Cùng lúc đó, ở đầu kia đất nước, nhân dân Sài Gòn cũng đổ ra đường mừng Ngày độc lập.
Thế nhưng, lễ chào mừng sự thành hình của quốc gia non trẻ bị phá vỡ bởi tiếng súng. Quân Pháp nấp trong các ngôi nhà hai bên đường bắn vào đoàn biểu tình cầm theo biểu ngữ “Thà chết chứ không làm nô lệ”.
Cuộc đụng độ là chỉ dấu đầu tiên cho mối nguy xâm lăng trở lại.
Ba tuần sau, đêm 22/9/1945, Pháp nổ súng vào trung tâm Sài Gòn. Ủy ban kháng chiến Nam Bộ được thành lập, do ông Trần Văn Giàu làm Chủ tịch. Lời kêu gọi “tất cả đồng bào cầm võ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược” được người dân truyền tay nhau.
Sau ngày Độc lập, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cùng lúc đương đầu 4 đội quân ngoại binh: Quân Anh vào giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vào, kéo theo sự trở lại của quân Pháp; quân đội Trung Hoa Quốc dân Đảng vào giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra.
Trước tình thế cấp bách, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Hiệp định sơ bộ với Pháp, chấp nhận 15.000 quân Pháp ra Bắc thay lính Trung Hoa, rút dần trong 5 năm.
Tuy nhiên, Pháp liên tục vi phạm Hiệp định: Đánh chiếm Hải Phòng, bắn vào chiến sĩ vệ quốc đoàn tại Hà Nội, xé cờ Việt Nam, phớt lờ mọi thiện chí hòa giải từ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 18-19/12/1946, Pháp gửi ba tối hậu thư đòi quyền kiểm soát Hà Nội, buộc Việt Nam phải chuyển từ đàm sang đánh.
Sáng 20/12/1946, “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên qua sóng phát thanh khắp cả nước.
Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn đấu tranh giành lấy chủ quyền.
5 năm từ khi thành lập, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn chưa được các nước công nhận. Trước đó, nhiều thông điệp ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ra quốc tế đều rơi vào im lặng.
Ngày 18/1/1950, Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sau đó là Liên Xô cùng các nước trong khối xã hội chủ nghĩa. Việt Nam bắt đầu nhận được sự chi viện từ bạn bè quốc tế.
Năm 1955, đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu có chuyến thăm hữu nghị chính thức đầu tiên tới ba nước Trung Quốc, Liên Xô và Mông Cổ.
Những năm đầu, lực lượng kháng chiến rút khỏi đô thị, xây dựng căn cứ địa, phát động chiến tranh du kích.
Từ sau Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950, cục diện thay đổi, quân Việt Nam mở rộng vùng giải phóng, nối liền với hậu phương quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc và Liên Xô. Những chiến thắng lớn như chiến dịch Hòa Bình (1951–1952), Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953) làm suy yếu dần sức mạnh của Pháp.
Năm 1954, Việt Nam thắng lợi trong cuộc so găng 56 ngày đêm dưới “lòng chảo” Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Geneve.
Việt Nam trở thành biểu tượng cho phong trào giải phóng dân tộc, khi lần đầu tiên một đất nước thuộc địa đánh bại cường quốc châu Âu.
Hiệp định Geneve, được ký ngày 21/7/1954, chấm dứt sự hiện diện của Pháp ở ba nước Đông Dương, đồng thời công nhận độc lập, chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Campuchia.
Tuy nhiên, đất nước tạm thời chia làm hai vùng qua vĩ tuyến 17 - cầu Hiền Lương: Miền Bắc do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quản lý; miền Nam được kiểm soát bởi Quốc gia Việt Nam (thuộc Liên hiệp Pháp do Quốc trưởng Bảo Đại đứng đầu), sau này là Việt Nam Cộng hòa (do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo).
Sau 2 năm - dự kiến tháng 7/1956, nhân dân cả nước sẽ tiến hành tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước dưới sự giám sát quốc tế. Song, cuộc tổng tuyển cử không diễn ra như kế hoạch.
Việt Nam tiếp tục bị đẩy vào cuộc xung đột mới.
Vĩ tuyến 17 - giới tuyến quân sự tạm thời trở thành vết cắt chia đôi đất nước hơn hai mươi năm.
Miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam) bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội, cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế. Các thành phần công thương nghiệp được cải tạo, tổ chức lại theo hình thức hợp tác xã, thúc đẩy kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể phát triển.
Tại miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm được Mỹ hậu thuẫn cả về chính trị, quân sự, kinh tế. Cuối thập niên 1950, phong trào cách mạng ở miền Nam dâng cao. Năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, phát động cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.
Miền Bắc vừa sản xuất, vừa chiến đấu, đồng thời tăng cường chi viện cho miền Nam với tinh thần "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người".
Thắng lợi của quân và dân Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân năm 1968 khiến Mỹ xuống thang chiến tranh, đi vào đàm phán bốn bên tại Paris năm 1969. Tuy nhiên, phải tới khi thua trên bầu trời Hà Nội trong trận không chiến “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972, Mỹ mới chấp nhận ký vào Hiệp định.
"Chỉ có một nước Việt Nam, chỉ có một dân tộc Việt Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời là đại diện của nhân dân miền Nam", Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình tuyên bố với báo giới tại Paris sau trận thắng Điện Biên Phủ trên không.
10 giờ sáng ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, khép lại cuộc đàm phán dài nhất lịch sử.
Mỹ rút toàn bộ quân viễn chinh, nhưng vẫn tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn khiến chiến tranh tiếp tục kéo dài.
Tháng 3/1975, Bộ Chính trị quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, quyết thống nhất đất nước. Ngày 10/3, quân Giải phóng bất ngờ tấn công Buôn Ma Thuột, mở đầu Chiến dịch Tây Nguyên, làm tan rã thế trận quân đội Sài Gòn. Tiếp đó, Huế và Đà Nẵng lần lượt được giải phóng, tạo đà cho trận quyết chiến cuối cùng.
Ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mở màn. Chỉ sau 5 ngày, quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn. Sáng 30/4, xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, đất nước thống nhất sau ba thập kỷ kháng chiến liên miên.
Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - độc lập, toàn vẹn lãnh thổ.
Năm 1976, Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Miền Bắc và miền Nam gắn kết trong một thể chế chính trị, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa.
"Lịch sử dân tộc đã chuyển sang một bước ngoặt vĩ đại", Bí thư thứ nhất Lê Duẩn tuyên bố tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất. "Đây là một sự kiện cực kỳ trọng đại trong đời sống chính trị của nước Việt Nam, mở ra một giai đoạn nhân dân ta bắt tay vào sự nghiệp xây dựng trên Tổ quốc ta một xã hội đẹp nhất trong lịch sử của dân tộc".
Sau ngày thống nhất, Việt Nam bắt đầu triển khai Kế hoạch 5 năm (1976-1980) với mục tiêu công nghiệp hoá theo mô hình tập trung, bao cấp.
Trong khi đó, ngành ngoại giao phải tìm cách "phá vòng vây cô lập" trong quan hệ quốc tế. Hầu hết nước lớn, trừ Liên Xô, đều bao vây, cấm vận Việt Nam cả về kinh tế và ngoại giao.
Ngày 20/7/1977, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên được kéo lên trong lễ thượng cờ tại trụ sở Liên Hợp Quốc (Mỹ). Cột mốc ghi dấu ấn Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức lớn nhất hành tinh, hiện thực hóa bức thư ngoại giao mong muốn gia nhập Liên Hợp Quốc được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đi hơn 30 năm trước.
Việt Nam chính thức bước vào sân chơi toàn cầu với vị thế là một quốc gia độc lập.
Trong khi đó, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam vẫn bị thách thức bởi các thế lực bên ngoài.
Từ năm 1975, chế độ diệt chủng Pol Pot liên tục gây hấn, xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Tới năm 1978, Pol Pot huy động 10 sư đoàn tấn công toàn tuyến biên giới Tây Nam, buộc Việt Nam phải tiến hành chiến tranh tự vệ, giữ vững bờ cõi. Nhằm chặn đứng tội ác diệt chủng, quân tình nguyện Việt Nam sang Campuchia, giúp bạn làm nhiệm vụ quốc tế.
Cùng lúc, xung đột ở biên giới phía Bắc ngày càng căng thẳng. Tháng 2/1979, Trung Quốc huy động 60 vạn quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Dù Trung Quốc rút quân sau đó một tháng, các trận chiến vẫn tiếp diễn dọc đường biên giới suốt 10 năm sau.
Việt Nam bước ra khỏi chiến tranh với nền kinh tế kiệt quệ, cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Nhà nước tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, hợp tác hóa nông nghiệp và quốc hữu hóa công thương nghiệp.
Tuy nhiên, mô hình kinh tế tập trung bao cấp bộc lộ nhiều hạn chế. Nông nghiệp thiếu đói triền miên, lạm phát có năm lên tới ba con số, đời sống nhân dân khó khăn. Hàng hóa khan hiếm, cảnh dòng người xếp hàng kín các cửa hàng mậu dịch diễn ra phổ biến khắp cả nước.
Để thoát khỏi khủng hoảng, Việt Nam đứng trước thách thức phải Đổi Mới.
Đại hội VI (1986) khởi xướng công cuộc Đổi mới. Đảng công khai nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận những bế tắc của mô hình tập trung bao cấp. Từ đó, Đảng đề ra đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có quản lý, trước hết tập trung giải quyết vấn đề lương thực.
"Đại hội lần thứ VI này phải đánh dấu sự đổi mới của Đảng ta về tư duy, phong cách, tổ chức, và cán bộ. Đó là đòi hỏi bức thiết của đất nước", Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh - người thiết kế công cuộc Đổi mới - nói.
Sau Đại hội, các chính sách “khoán” trong nông nghiệp tạo ra chuyển biến lớn, giúp Việt Nam từ chỗ thiếu đói trở thành nước xuất khẩu gạo từ năm 1989. Kinh tế tư nhân được thừa nhận, thương mại mở rộng, thị trường hàng hóa bắt đầu hình thành.
Giai đoạn 1986 - 1995, Việt Nam thoát dần khủng hoảng và mở cửa hội nhập.
Năm 1991, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc sau hơn một thập kỷ xung đột.
Năm 1993, quan hệ tín dụng với ba tổ chức tài chính được nối lại: Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) - mở đường cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Năm 1995, Chính phủ Việt Nam và Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ. Ngay sau đó, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Mỹ Warren Christopher cùng ký vào Nghị định thư thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia từng là cựu thù.
Ngày 28/7/1995, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa bầu trời Brunei trong buổi lễ kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Cũng trong năm 1995, Việt Nam ký kết Hiệp định khung về hợp tác và thiết lập cơ sở pháp lý với Liên minh châu Âu (EU).
Sau 11 năm đàm phán dai dẳng, tháng 11/2006, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển đại diện Việt Nam ký nghị định thư gia nhập Tổ chức Thương mại lớn nhất toàn cầu (WTO).
Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO - “sân chơi” lớn nhất toàn cầu. Từ đây, Việt Nam phát triển bứt phá và trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thế giới.
Năm 2010, Việt Nam chính thức thoát nghèo, chuyển sang nhóm các nước có thu nhập trung bình.
Từ năm 2010, kinh tế trải qua chặng đường tăng trưởng nhanh gắn liền với hội nhập sâu rộng. Việt Nam ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA), nổi bật là CPTPP (2018) và EVFTA (2020), mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ, EU, Nhật Bản. Từ quốc gia nông nghiệp, Việt Nam trở thành “công xưởng” sản xuất, thu hút vốn FDI lớn trong các ngành điện tử, dệt may, da giày, nhiều tập đoàn đa quốc gia chọn làm điểm đến.
Những cải cách kinh tế kể từ Đổi Mới năm 1986 đã giúp Việt Nam chuyển đổi từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành nền kinh tế thu nhập trung bình chỉ trong một thế hệ, theo Ngân hàng Thế giới (World Bank). GDP bình quân đầu người đã tăng gần 6 lần, từ dưới 700 USD năm 1986 lên gần 4.500 USD vào 2023. Tỷ lệ dân số sống dưới mức 3,65 USD mỗi ngày giảm mạnh từ 14% năm 2010 xuống dưới 4% vào năm 2023.
Tháng 4/2025, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo quy mô GDP Việt Nam năm nay có thể đạt 491 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ 33 thế giới - tăng một bậc so với năm 2024 (thứ hạng 34).
Từ vị thế bị cô lập, tính đến năm 2025, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, là thành viên của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Đến nay, Việt Nam hai lần đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021. Mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng được mở rộng với 13 Đối tác chiến lược toàn diện, 10 đối tác chiến lược.
Sau 80 năm, Việt Nam vươn mình từ một nền kinh tế mới nổi trở thành quốc gia hội nhập toàn diện, đặt nền móng để hiện thực hóa khát vọng được Đại hội Đảng 13 đặt ra: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 - sau 100 năm nước Việt Nam độc lập.
Một năm trước Đại hội Đảng 14, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được khởi xướng, thay đổi toàn diện hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh - gọn - mạnh. Đây là tiền đề thúc đẩy cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, theo lời kêu gọi của Tổng bí thư Tô Lâm.
Tháng 2/2025, bộ máy Chính phủ được tinh gọn còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 so với trước. 4 tháng sau, trong kỳ họp dài nhất lịch sử lập pháp - Quốc hội thông qua việc sáp nhập tỉnh thành, giảm từ 63 xuống 34. Đồng thời, cả nước chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thay thế mô hình ba cấp tồn tại từ ngày lập nước.
Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định việc "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử, nhằm xây dựng chính quyền gần dân và mở ra cục diện mới phát triển đất nước, với tầm nhìn ít nhất 100 năm.
Song song cải cách bộ máy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua 4 nghị quyết, được gọi là "bộ tứ" trụ cột, để Việt Nam cất cánh, gồm: Nghị quyết 57 về phát triển khoa học - sáng tạo, Nghị quyết 59 về hội nhập thời kỳ mới, Nghị quyết 68 khuyến khích kinh tế tư nhân, và Nghị quyết 66 về cải cách thể chế. Trong đó, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để đưa đất nước tiến lên.
"Những đổi mới, cải cách mà chúng ta đang triển khai không chỉ là yêu cầu khách quan của phát triển, mà còn là mệnh lệnh từ tương lai dân tộc", Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị quán triệt 4 nghị quyết.
Đại hội Đảng 14 năm 2025 được ấn định là thời điểm cả nước bước vào kỷ nguyên mới, với đích đến là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu.
