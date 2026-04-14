8 điểm nhấn vòng 32 Ngoại hạng Anh

Đây là thời điểm Arsenal đánh rơi chức vô địch? Brighton mùa 2022-2023. Aston Villa mùa 2023-2024. Và giờ là Bournemouth mùa 2025-2026? Đây có thể lại là thất bại khiến chức vô địch Ngoại hạng Anh một lần nữa tuột khỏi tay Arsenal.

Xuyên suốt mùa giải, "Pháo thủ" liên tục bị nghi ngờ về bản lĩnh. Mỗi lần vấp ngã, họ đều đứng dậy mạnh mẽ. Nhưng lần này thì không. Ngay khi tưởng như đã trở lại quỹ đạo với chiến thắng tại Champions League giữa tuần ở Lisbon, thầy trò Mikel Arteta lại gây thất vọng với một trong những màn trình diễn tệ nhất mùa.

HLV Arteta gây chú ý trước trận khi cho lắp màn hình lớn phát video TikTok tại sân tập và kêu gọi CĐV mang theo đồ ăn đến sân Emirates. Nhưng giữa không khí sôi động đó, chính các học trò của ông lại làm hỏng bữa tiệc, nhận thất bại 1-2 và chia sẻ quyền quyết định cuộc đua với Man City. Cách biệt giữa hai đội chỉ còn 6 điểm, trong khi Arsenal đá nhiều hơn một trận và tuần tới phải làm khách trên sân của chính Man City.

Đội bóng của Arteta từng vượt qua nhiều bài kiểm tra trước đó, nhưng chuỗi bốn trận gần đây cho thấy sự sa sút rõ rệt. Và một lần nữa, người hâm mộ phải đặt câu hỏi: liệu "Pháo thủ" có đủ tố chất của một nhà vô địch hay không?