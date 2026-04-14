8 điểm nhấn vòng 32 Ngoại hạng Anh

Đây là thời điểm Arsenal đánh rơi chức vô địch? Brighton mùa 2022-2023. Aston Villa mùa 2023-2024. Và giờ là Bournemouth mùa 2025-2026? Đây có thể lại là thất bại khiến chức vô địch Ngoại hạng Anh một lần nữa tuột khỏi tay Arsenal.
Xuyên suốt mùa giải, "Pháo thủ" liên tục bị nghi ngờ về bản lĩnh. Mỗi lần vấp ngã, họ đều đứng dậy mạnh mẽ. Nhưng lần này thì không. Ngay khi tưởng như đã trở lại quỹ đạo với chiến thắng tại Champions League giữa tuần ở Lisbon, thầy trò Mikel Arteta lại gây thất vọng với một trong những màn trình diễn tệ nhất mùa.
HLV Arteta gây chú ý trước trận khi cho lắp màn hình lớn phát video TikTok tại sân tập và kêu gọi CĐV mang theo đồ ăn đến sân Emirates. Nhưng giữa không khí sôi động đó, chính các học trò của ông lại làm hỏng bữa tiệc, nhận thất bại 1-2 và chia sẻ quyền quyết định cuộc đua với Man City. Cách biệt giữa hai đội chỉ còn 6 điểm, trong khi Arsenal đá nhiều hơn một trận và tuần tới phải làm khách trên sân của chính Man City.
Đội bóng của Arteta từng vượt qua nhiều bài kiểm tra trước đó, nhưng chuỗi bốn trận gần đây cho thấy sự sa sút rõ rệt. Và một lần nữa, người hâm mộ phải đặt câu hỏi: liệu "Pháo thủ" có đủ tố chất của một nhà vô địch hay không?
Thẻ đỏ gây tranh cãi của Lisandro Martinez. Đầu hiệp hai trên sân Old Trafford, VAR phát hiện Lisandro Martinez kéo tóc Calvert-Lewin ở giữa sân và tư vấn để trọng tài Paul Tierney rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ người Argentina.
Theo hướng dẫn trong sổ tay Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026, được bổ sung sau những tranh cãi ở các mùa trước, cầu thủ "sẽ bị truất quyền thi đấu nếu rõ ràng có hành vi kéo tóc đối phương bằng lực". Tuy nhiên, chuyên gia Jamie Carragher cho rằng quy định này không thực sự phù hợp với các tình huống của Martinez.
HLV Michael Carrick thì bất bình, cho rằng đây là một trong những quyết định tệ nhất mà ông từng chứng kiến. Theo nhà cầm quân người Anh, tình huống diễn ra rất nhanh và không mang tính cố ý nhưng lại bị xử phạt quá nặng.
Dù thế nào, việc mất người cũng không thể che lấp được thực tế Man Utd đã có một trận đấu tệ và xứng đáng thua Leeds 1-2, nhất là khi có đến 24 ngày chuẩn bị cho trận đấu này.
Cherki khiến Pep Guardiola thán phục. "Ở bàn thứ hai, tôi nghĩ cậu ấy sẽ sút hoặc chuyền sang phải. Ngay cả tôi đứng ngoài cũng không nhìn ra phương án đó. Một tài năng xuất chúng", HLV Guardiola khen ngợi Rayan Cherki, người đã truyền cảm hứng giúp Man City đè bẹp Chelsea 3-0.
Tình huống Guardiola nhắc đến là pha chọc khe thông minh của Cherki, đánh bại hoàn toàn hàng thủ chủ nhà, để Marc Guehi ghi bàn thứ hai. Trước đó, tiền vệ này còn thực hiện đường tạt bóng chính xác cho Nico O'Reilly ghi bàn mở tỷ số, và hỗ trợ Jeremy Doku cướp bóng để ghi bàn thứ ba.
Cherki trở thành cầu thủ đầu tiên có hơn 10 kiến tạo trong mùa giải ra mắt Ngoại hạng Anh, kể từ Dimitri Payet mùa 2015-2016. "Những con số và chất lượng cậu ấy thể hiện ngay mùa đầu tiên là phi thường - điều gì đó rất đặc biệt", Guardiola nhận xét.
Rio Ngumoha thắp sáng tương lai Liverpool. Giữa những chỉ trích và bầu không khí nặng nề xoay quanh Liverpool, một điểm sáng đã xuất hiện mang tên Rio Ngumoha.
Tài năng 17 tuổi được trao cơ hội đá chính và liên tục khuấy đảo hàng thủ Fulham. Phút 36, sau vài nhịp xử lý khéo léo để tạo khoảng trống, Ngumoha dứt điểm hiểm hóc về góc xa, mở tỷ số cho Liverpool.
Bàn thắng có thể không kịch tính như pha lập công quyết định ở những giây cuối trước Newcastle hồi tháng 8, nhưng lại mang ý nghĩa khẳng định đẳng cấp của Ngumoha ở sân chơi cao nhất nước Anh. Đây cũng là dấu mốc cho thấy anh sẵn sàng trở thành cái tên thu hút truyền thông trong nhiều năm tới.
Ngumoha hiện là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Liverpool tại Anfield ở Ngoại hạng Anh. Không lâu sau đó, anh tiếp tục để lại dấu ấn khi góp phần vào bàn thắng thứ hai của đội chủ nhà, được ghi bởi Mohamed Salah. Khoảnh khắc này như một sự chuyển giao biểu tượng, trong lần đầu Salah ra sân kể từ khi thông báo sẽ rời CLB vào mùa hè.
CĐV Liverpool vẫn hát vang khúc ca quen thuộc dành cho Salah. Và nếu duy trì đà phát triển này, Ngumoha có thể sẽ sớm có bài ca của riêng anh.
Newcastle tự tay ném đi mùa giải. Nếu không đánh rơi điểm từ những thế dẫn trước, Newcastle có thể đứng thứ hai Ngoại hạng Anh. Ngay cả khi chỉ giữ lại một nửa số điểm đã mất, họ cũng đủ sức góp mặt trong top 5.
HLV Eddie Howe gọi đó là "vết nhơ" của mùa giải, trong khi thủ thành Aaron Ramsdale cho rằng 25 điểm đánh rơi đã phản ánh toàn bộ câu chuyện của đội bóng. Không CLB nào mất nhiều điểm hơn từ thế trận trước mùa này, mới nhất là trận thua ngược 1-2 trên sân Crystal Palace.
Theo Howe, càng ám ảnh về vấn đề này, đội bóng càng dễ lặp lại sai lầm. Tuy nhiên, Newcastle buộc phải chặn đứng đà sa sút. Họ đã thua bảy trong 10 trận gần nhất, khiến mùa giải trượt dài và áp lực ngày càng đè nặng lên vai nhà cầm quân người Anh.
Tottenham nguy cơ xuống hạng. Những kỳ vọng về khởi đầu mới dưới thời tân HLV Roberto De Zerbi nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Thất bại 0-1 trên sân của Sunderland phơi bày thực tế đáng lo: Tottenham có đủ khả năng trụ lại Ngoại hạng Anh không?
Phần lớn mùa giải, câu hỏi được đặt ra theo hướng ngược lại - liệu họ có tệ đến mức phải xuống hạng? Khi đó, câu trả lời thường là không. Nhưng quan điểm ấy đang thay đổi nhanh chóng sau chuỗi phong độ nghèo nàn từ đầu năm 2026.
Lịch sử cũng không ủng hộ đội bóng thành London. Chỉ Derby County, Sunderland và Swindon Town từng trải qua chuỗi không thắng dài hơn Tottenham trong giai đoạn đầu một năm ở giải VĐQG Anh - và cả ba đều xuống hạng ở mùa giải đó.
Cole Palmer tiếp tục sa sút. Palmer mới ghi một bàn qua 11 trận gần nhất cho CLB và đội tuyển. Ngoài một vài khoảnh khắc lóe sáng, anh không còn là nhân tố tạo khác biệt như kỳ vọng.
HLV tuyển Anh Thomas Tuchel nhận xét Palmer "gặp khó trong việc tạo ảnh hưởng" khi được sử dụng ở vị trí số 10 trong trận giao hữu gặp Nhật Bản tháng trước. Trong khi đó, Chelsea của HLV Liam Rosenior đang rất thiếu cảm hứng tấn công, khi không ghi bàn trong ba thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.
Hè 2025, khi Chelsea vô địch FIFA Club World Cup, Palmer là tâm điểm với cú đúp cùng một kiến tạo trong trận chung kết gặp PSG. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu mùa bị ảnh hưởng bởi chấn thương, phong độ quyết định trận đấu của anh chưa trở lại đúng lúc đội bóng cần nhất.
Le Bris - ứng viên HLV hay nhất mùa. Sunderland đang trở thành hiện tượng đáng chú ý tại Ngoại hạng Anh.
Nếu có một "cẩm nang" cho các đội mới thăng hạng trụ lại giải đấu, những gì Sunderland thể hiện mùa này xứng đáng được đưa vào làm hình mẫu. Không màu mè, không phô trương, đội bóng của Regis Le Bris thành công nhờ làm tốt những điều cơ bản - thứ thường bị xem nhẹ.
Tính cả trận hạ Tottenham 1-0 cuối tuần qua, Sunderland đạt trung bình 1,81 điểm mỗi trận trên sân nhà, thành tích tốt thứ sáu giải đấu. Họ giữ sạch lưới 6 trận tại sân Ánh Sáng, thông số chỉ xếp sau hai đội dẫn đầu Arsenal và Man City. Sunderland cũng mới thua 10 trận, bằng ĐKVĐ Liverpool - thống kê cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc.
Duy trì phong độ xuyên suốt mùa giải với một đội hình phần lớn còn thiếu kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh là thành tựu lớn của Le Bris. Đây là minh chứng cho thấy thành công có thể đến nếu kết hợp đúng giữa tính tổ chức và sự mạo hiểm. Lối chơi của Sunderland cũng mang tính cống hiến, giàu năng lượng.
Canh bạc chuyển nhượng mạnh tay mùa hè của Sunderland đang phát huy hiệu quả, phần lớn nhờ khả năng xây dựng hệ thống của Le Bris. Với những gì đã làm được, nhà cầm quân người Pháp xứng đáng góp mặt trong cuộc đua danh hiệu HLV hay nhất mùa - thành tích ấn tượng vượt xa kỳ vọng ban đầu.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, EPA, Man City, Chelsea FC