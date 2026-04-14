Carrick: 'Thẻ đỏ cho Lisandro là điều nực cười'

HLV Michael Carrick dùng từ "gây sốc" và "nực cười" để mô tả tấm thẻ đỏ Lisandro Martinez phải nhận vì kéo tóc Dominic Calvert-Lewin trong trận Man Utd thua Leeds 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh ngày 13/4.

"Tay đối phương vung vào mặt Lisandro khiến cậu ấy mất đà, nên mới chạm tay vào tóc đối phương khiến chiếc dây buộc tóc bị tuột ra, và điều đó khiến tình huống trông có vẻ... Tôi cũng chẳng biết nó trông như thế nào nữa", Carrick nói lấp lửng sau trận.

Nhà cầm quân 44 tuổi người Anh nhấn mạnh đây là trận thứ hai liên tiếp Man Utd phải chịu những quyết định như vậy, sau thẻ đỏ cho Harry Maguire ở trận hòa Bournemouth 2-2 ngày 20/3. Nhưng Carrick mô tả việc trọng tài Tierney phạt Lisandro hôm qua thẻ đỏ là một trong những quyết định tệ nhất ông từng thấy.

Theo Carrick, Lisandro chỉ định túm áo đối phương và đó không phải hành vi hung hăng, không có lực đẩy hay cú giật mạnh. Ông nói: "Đây là quyết định gây sốc, thật sự nực cười. Thẻ đỏ này thực sự đáng quan ngại. Tôi biết Lisandro có chạm vào tóc, nhưng nó rất khác biệt với hành vi kéo tóc thô bạo".

Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu vì lỗi kéo tóc. Ảnh: Reuters

Lisandro bị truất quyền thi đấu ở phút 56 sau khi trọng tài Paul Tierney tham khảo VAR và xác định đây là lỗi đáng nhận thẻ đỏ. Khi đó, Leeds đang dẫn 2-0.

Trung vệ sinh năm 1998 không phải cầu thủ đầu tiên tại Ngoại hạng Anh bị đuổi vì lỗi tương tự trong mùa này. Trước đó, Michael Keane của Everton cũng nhận thẻ đỏ vì kéo tóc tiền đạo Tolu Arokodare phía Wolves vào tháng 1/2026.

Quy định mới trong sổ tay Ngoại hạng Anh 2025-2026 nêu rõ: "Cầu thủ sẽ bị đuổi khỏi sân nếu có hành vi kéo tóc đối phương một cách rõ ràng với lực mạnh". Tuy nhiên, cựu danh thủ Jamie Carragher bình luận trên sóng Sky Sports cho rằng cả Keane lẫn Lisandro đều không nằm trong trường hợp này.

Man Utd 1-2 Leeds United

"Tôi không nghĩ bất kỳ người hâm mộ, cầu thủ hay HLV nào xem tình huống đó mà lại nghĩ là thẻ đỏ", Carragher nói trên chương trình Monday Night Football. "Bất kỳ ai trong giới bóng đá đều nhìn vào và thấy trường hợp đó không đáng bị đuổi. Đôi khi trọng tài không nên chỉ cứng nhắc theo luật, mà nên xem xét trận đấu cần gì".

Trái ngược với quan điểm của Carragher, cựu hậu vệ Man Utd Gary Neville lại đồng tình với trọng tài. Phát biểu trên Gary Neville Podcast, ông cho biết: "Nó không như nhổ nước bọt, nhưng thuộc nhóm hành vi bạn tuyệt đối không được làm vì biết chắc sẽ nhận thẻ đỏ. Dù hơi nặng tay, đó là tấm thẻ đỏ về mặt kỹ thuật. Các cầu thủ đều biết rằng họ không được phép chạm vào tóc đối phương. Giây phút VAR vào cuộc, việc Lisandro bị đuổi là điều hiển nhiên".

HLV Michael Carrick sau trận thua Leeds Utd 1-2. Ảnh: Reuters

Nếu án phạt đối với cầu thủ người Argentina được giữ nguyên, Carrick có nguy cơ mất cả hai trung vệ trụ cột cho chuyến làm khách tới sân Chelsea vào ngày 19/4 tới. Maguire đang vắng mặt do thẻ đỏ trực tiếp trong trận hòa Bournemouth 2-2 ngày 20/3. Anh còn bị LĐBĐ Anh (FA) cáo buộc có hành vi lăng mạ trọng tài bàn sau khi bị đuổi khỏi sân. Man Utd sẽ sớm biết kết quả kỷ luật của Maguire trước trận gặp Chelsea.

Khi được hỏi về khả năng kháng cáo, Carrick nói: "Tôi sẽ phải thảo luận lại với đội bóng, nhưng tôi tin đây là một quyết định sai lầm". Vị chiến lược gia sinh năm 1981 cũng chỉ trích bàn mở tỷ số ở phút thứ 5 của Noah Okafor, cho rằng Calvert-Lewin đã phạm lỗi với Leny Yoro trong pha dàn xếp tấn công.

"Ở bàn thua đó, Yoro đã bị thúc cùi chỏ vào gáy", Carrick tuyên bố. "Tôi không hiểu sao VAR lại không đảo ngược quyết định. Bàn thắng đó lẽ ra không được công nhận. Anh ta đã dẫn bóng bằng cánh tay, tôi không hiểu tại sao trọng tài lại không xem lại tình huống đó".

