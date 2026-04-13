Man City thắng Chelsea, sáng cửa vô địch Ngoại hạng Anh

AnhBa bàn trong hiệp hai giúp Man City thắng chủ nhà Chelsea 3-0, ở vòng 32 Ngoại hạng Anh hôm 12/4.

Trước vòng 32, Man City gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch khi kém Arsenal chín điểm và đá ít hơn một trận. Nhưng sau khi Arsenal thua sốc Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà còn Man City thắng 3-0 trên sân Chelsea, thầy trò Pep Guardiola giờ cũng nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Nếu thắng Arsenal ở cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad cuối tuần này, Man City chỉ còn kém đối thủ ba điểm và đá ít hơn một trận.

Sau hiệp một rời rạc tại Stamford Bridge, Man City chơi thăng hoa ở đầu hiệp hai, khi họ cuốn phăng Chelsea với các bàn thắng của Nico O’Reilly, Marc Guehi và Jeremy Doku. Lần đầu tiên trong cả mùa giải, Man City cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch.

Cầu thủ Chelsea mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Guehi (phải), trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 12/4. Ảnh: Reuters

