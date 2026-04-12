Tiền đạo 17 tuổi giúp Liverpool tìm lại mạch thắng

Rio Ngumoha và Mohamed Salah cùng ghi bàn giúp Liverpool thắng đội khách Fulham 2-0 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, dứt chuỗi ba trận thua trên mọi đấu trường.

Chiến thắng đến đúng thời điểm Liverpool chịu nhiều áp lực, sau một tuần thi đấu căng thẳng cả về thể lực lẫn tinh thần. Vì thế, HLV Arne Slot thay nhiều vị trí, trao cơ hội cho những nhân tố trẻ, trong đó có Ngumoha. Sao trẻ 17 tuổi không phụ lòng HLV người Hà Lan, khi lập tức tỏa sáng.

Phút 36, Florian Wirtz chuyền sang bên trái cấm địa cho Ngumoha, với nhiều hậu vệ Fulham phía trước. Tài năng trẻ này xử lý tự tin, đảo bóng loại bỏ Timothy Castagne trước khi cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc xa. Cú dứt điểm có độ khó cao, quỹ đạo cong hoàn hảo khiến Bernd Leno không có cơ hội cản phá.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Ngumoha tại Anfield, đồng thời giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Liverpool trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh, ở tuổi 17 và 225 ngày.

Rio Ngumoha mừng bàn mở tỷ số cho Liverpool trong trận thắng Fulham 2-0 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh ngày 11/4/2026. Ảnh: AP

Bàn mở tỷ số giúp Liverpool giải tỏa áp lực tâm lý. Chỉ bốn phút sau, họ nhân đôi cách biệt với kịch bản tương tự, nhưng chỉ khác cánh. Ngumoha tiếp tục là điểm khởi phát khi gây rối loạn hàng thủ Fulham bên cánh trái, trước khi bóng được đưa tới Cody Gakpo. Tiền đạo Hà Lan đỡ khéo rồi nhả lại cho Salah, và ngôi sao người Ai Cập cứa lòng một chạm bằng chân trái, đưa bóng vào góc xa. Đây là bàn thứ 256 của Salah cho Liverpool trên mọi đấu trường, đồng thời chấm dứt chuỗi bảy trận tịt ngòi của anh tại Anfield ở Ngoại hạng Anh.

Dẫn 2-0 sau hiệp một, Liverpool bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn. Thống kê cho thấy họ chưa từng thua tại Anfield khi dẫn trước hai bàn trở lên trong lịch sử Ngoại hạng Anh (thắng 121, hòa 3), và thực tế diễn biến hiệp hai phần nào phản ánh điều đó, dù không hề dễ dàng.

Fulham chơi chủ động hơn sau giờ nghỉ, kiểm soát bóng tốt và liên tục gây sức ép. Phút 47, họ đưa được bóng vào lưới Liverpool sau cú dứt điểm của Sasa Lukic, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Đội khách tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý, trong đó có pha đánh đầu cận thành của Rodrigo Muniz ở phút 63 hay cú volley chệch cột dọc của Emile Smith Rowe ở phút 78.

Tổng cộng, Fulham dứt điểm 19 lần, con số cao nhất mà Liverpool phải đối mặt trên sân nhà trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2003-2004. Riêng hiệp hai, đội khách có tới 10 lần dứt điểm. Tuy nhiên, vấn đề của họ nằm ở chất lượng cơ hội và khả năng tận dụng, khi chỉ bốn cú sút hướng cầu môn.

Trong khi đó, Liverpool không còn duy trì được sức ép như hiệp một, đặc biệt sau khi Ngumoha rời sân ở phút 69. Những sự thay đổi của HLV Slot, bao gồm việc rút cả Ngumoha và Frimpong, khiến đội chủ nhà mất đi tốc độ trong các pha phản công, qua đó tạo điều kiện cho Fulham dâng cao đội hình.

Dẫu vậy, bản lĩnh giúp Liverpool đứng vững trong giai đoạn cuối trận. Thủ môn Giorgi Mamardashvili cùng hàng thủ do Virgil van Dijk chỉ huy nhiều lần hóa giải các tình huống nguy hiểm. Phút 86, Raul Jimenez có cơ hội rõ rệt ở rìa vòng cấm nhưng dứt điểm chệch cột, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để Fulham rút ngắn tỷ số.

Trên khán đài, các CĐV Liverpool trải qua những phút cuối đầy căng thẳng, trước khi vỡ òa khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Ngay từ đầu trận, họ đã liên tục hát về Andrew Robertson, hậu vệ chuẩn bị rời đội bóng sau mùa giải. Bầu không khí tại Anfield càng trở nên tích cực sau màn trình diễn ấn tượng của đội nhà.

Chiến thắng 2-0 giúp Liverpool có 52 điểm sau 32 trận, củng cố vị trí thứ năm và tạo khoảng cách bốn điểm với nhóm bám đuổi phía sau. Phía trước thầy trò Slot là lượt về tứ kết Champions League gặp PSG cũng trên sân Anfield tối 14/4.

Xuân Bình