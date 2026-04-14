Carragher: 'Thẻ đỏ của Man Utd quá nặng'

AnhCựu hậu vệ Jamie Carragher cho rằng thẻ đỏ của Lisandro Martinez trong trận Man Utd thua Leeds 1-2 là quá nặng, khi trung vệ này chỉ vô tình kéo tóc đối thủ trong một pha tranh chấp bóng bổng.

Phút 55, trận đấu trên sân Old Trafford tối 13/4, Martinez bật nhảy tranh chấp với tiền đạo Dominic Calvert-Lewin. Trong lúc tiếp đất, trung vệ của Man Utd đưa tay về phía trước và nắm trúng phần tóc buộc của đối phương. Trọng tài Paul Tierney ban đầu không quan sát thấy, nhưng sau khi tham khảo VAR John Brooks, ông ra sân xem lại màn hình và quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi bạo lực.

Quyết định này lập tức gây ra làn sóng tranh cãi. Martinez tỏ rõ sự ngỡ ngàng khi rời sân, còn Man Utd khi đó đang bị dẫn 0-2 sau cú đúp của Noah Okafor trong hiệp một.

Tình huống Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trong trận Leeds thắng Man Utd trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, vòng 32 Ngoại hạng Anh tối 13/4/2026. Ảnh: Reuters

Bình luận trên sóng Sky Sports, Carragher cho rằng pha bóng không đủ nghiêm trọng để truất quyền thi đấu. "Cậu ấy nhảy lên tranh bóng và gần như đang mải vật lộn", ông nói. "Khi tiếp đất, Martinez cố bám vào thứ gì đó và vô tình chạm vào tóc đối phương. Tôi không nghĩ bất kỳ người hâm mộ, cầu thủ hay HLV nào xem trực tiếp lại cho rằng đó là thẻ đỏ".

Sau trận, HLV Michael Carrick phản ứng dữ dội, gọi đây là một trong những quyết định tệ nhất ông từng thấy. HLV 44 tuổi giải thích rằng Martinez chỉ cố gắng giữ thăng bằng sau khi bị va chạm, chứ không có ý định chơi xấu. "Không có lực kéo mạnh hay hành vi hung hăng. Điều đó khiến tình huống trông tệ hơn thực tế", Carrick nói.

Ngay cả Roy Keane - một người thường có quan điểm khắt khe với đội bóng cũ Man Utd - cũng thừa nhận tính chất khắc nghiệt của quyết định, dù cho rằng trọng tài có thể viện dẫn luật để bảo vệ quyết định. "Tình huống đó có thể bị xem là bạo lực, và chúng ta từng thấy những thẻ đỏ tương tự. Nhưng rõ ràng quyết định này khá nặng tay", Keane bình luận.

Tình huống Martinez kéo tóc Calvert-Lewin khi đang tranh bóng bổng. Ảnh: chụp màn hình

Ngoại hạng Anh mùa này đã chứng kiến một trường hợp tương tự khi Michael Keane (Everton) bị truất quyền thi đấu vì kéo tóc Tolu Arokodare. Khi đó, Everton kháng cáo bất thành và bày tỏ sự thất vọng với án phạt. Quy định mới cho phép trọng tài xử lý nghiêm các hành vi tác động vào tóc đối phương, nếu được xác định là cố ý và có lực.

Gary Neville - cựu hậu vệ Man Utd - cũng nhấn mạnh rằng theo luật, hành vi kéo tóc hoàn toàn có thể bị xem là bạo lực. "Cậu ấy biết mình đang làm gì. Những tình huống kéo tóc bây giờ thường dẫn đến thẻ đỏ", ông nhận xét.

Dù vậy, Carragher cho rằng luật không nên được áp dụng một cách máy móc. "Câu hỏi luôn là trận đấu cần gì", cựu hậu vệ Liverpool nói thêm. "Không ai nhìn tình huống đó và nghĩ: 'Đó là thẻ đỏ'. Đôi khi cần có sự linh hoạt thay vì chỉ dựa vào điều khoản. Martinez cũng chỉ kéo tóc Calvert-Lewin khoảng nửa giây thôi".

Man Utd 1-2 Leeds United Diễn biến chính trận đấu.

Thẻ đỏ của Martinez khiến Man Utd phải chơi thiếu người hơn 30 phút cuối trận. Trong thế 10 người, đội chủ sân Old Trafford chỉ có thể rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ bàn thắng của Casemiro ở phút 69, sau quả tạt của Bruno Fernandes. Dù nỗ lực dồn ép cuối trận, họ không thể tìm được bàn gỡ hòa, chấp nhận thất bại.

Nếu không kháng cáo thành công, Martinez sẽ bị treo giò ba trận, vắng mặt ở các cuộc đối đầu với Chelsea, Brentford và Liverpool. Đổi lại, Man Utd sẽ đón trung vệ Harry Maguire trở lại sau án treo giò, ở trận gặp Chelsea tối 18/4.

Hoàng An (theo Independent)