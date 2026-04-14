Man Utd thua sốc Leeds ngay tại Old Trafford

AnhTrung vệ Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ vì kéo tóc đối thủ, khi Man Utd thua đội khách Leeds 1-2 ở trận muộn vòng 32 Ngoại hạng Anh.

Gần 10 phút sau hiệu còi mãn cuộc, các cầu thủ Leeds vẫn nán lại sân để nhảy múa và hát vang cùng khán giả. Lần đầu kể từ năm 1981, họ mới thắng trên sân Old Trafford ở giải vô địch Anh. Kết quả cũng giúp thầy trò Daniel Farke tiến gần hơn tới suất trụ hạng.

Trong khi đó, Man Utd dường như không thể tìm lại phong độ sau quãng nghỉ ba tuần. Họ chơi tệ trong hiệp một, và chỉ bừng tỉnh từ khi phải đá thiếu người. Tuy nhiên, nỗ lực vùng lên của "Quỷ Đỏ" quá muộn để có thể giữ lại một điểm.

Tuyệt phẩm sút xa của Noah Okafor trong trận Leeds thắng Man Utd trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, vòng 32 Ngoại hạng Anh tối 13/4/2026. Ảnh: Reuters

Đội khách nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra cơ hội rõ rệt. Ngay phút thứ 3, Gabriel Gudmundsson căng ngang nguy hiểm vào cấm địa, để Dominic Calvert-Lewin băng vào dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Lammens kịp dùng chân cản phá.

Hai phút sau, Leeds mở tỷ số. Jayden Bogle xuống biên phải rồi tạt bóng vào cấm địa. Calvert-Lewin tranh chấp khiến trung vệ Leny Yoro không phá dứt khoát, tạo điều kiện để Noah Okafor dứt điểm một chạm vào góc xa, đưa đội khách dẫn 1-0. Tình huống này, Yoro dường như bị phạm lỗi, nhưng anh không phàn nàn với trọng tài về điều đó.

Bàn thua sớm khiến Man Utd gặp nhiều khó khăn trong triển khai bóng. Trong khi đó, Leeds tiếp tục gây sức ép và tạo thêm nhiều cơ hội. Phút 28, từ một tình huống bóng bật ra tuyến hai sau hàng loạt pha tranh chấp trong cấm địa, Okafor vô-lê đưa bóng chạm người hậu vệ đổi hướng, khiến Lammens không thể cản phá.

Leeds tạo ra tới 2,03 bàn thắng kỳ vọng (xG) trong hiệp một, so với chỉ 0,19 của Man Utd, chênh lệch lớn nhất "Quỷ Đỏ" phải nhận trên sân nhà kể từ trận thua Liverpool 0-4 năm 2021. Nếu dứt điểm tốt hơn, đội khách đã có thể nới rộng cách biệt khi Calvert-Lewin và Bijol đều bỏ lỡ các cơ hội đánh đầu thuận lợi.

Tình huống Lisandro Martinez (phải) kéo tóc Calvert-Lewin. Ảnh: Reuters

Hiệp hai bắt đầu với hy vọng mong manh cho Man Utd, nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Phút 55, một tình huống ngoài bóng khiến trận đấu bùng nổ tranh cãi. VAR vào cuộc sau khi phát hiện Lisandro Martínez kéo tóc Calvert-Lewin ở giữa sân. Trọng tài Paul Tierney xem lại màn hình và rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ người Argentina. Anh tỏ vẻ khó hiểu với quyết định này, rời sân trong bực tức.

Man Utd chỉ còn 10 người trong hơn 30 phút cuối trận. Chơi hơn người, Leeds có thêm cơ hội gia tăng cách biệt. Phút 66, họ phản công trong thế ba đánh hai, nhưng Bogle không chuyền cho đồng đội mà xử lý cá nhân, tạo điều kiện để Lammens băng ra cản phá. Phút 78, từ quả tạt bên cánh phải, Calvert-Lewin bật cao đánh đầu trong vòng cấm nhưng đưa bóng trúng vị trí thủ môn.

Casemiro (áo đỏ) thất vọng, trong khi các cầu thủ Leeds ăn mừng chiến thắng trên sân Old Trafford.

Việc Leeds không thể kết liễu trận đấu giúp Man Utd nuôi hy vọng. Phút 69, đội chủ nhà rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Sau một tình huống phạt góc không thành công, Bruno Fernandes treo bóng trở lại vào cột xa, để Casemiro bật cao đánh đầu ghi bàn khi không bị kèm.

Bàn thắng giúp Man Utd chơi khởi sắc hơn trong phần còn lại của trận đấu. Họ dồn bóng nhiều hơn về phía khung thành Leeds và tạo ra một số tình huống đáng chú ý, chủ yếu từ các pha bóng bổng. Phút 85, từ quả phạt góc của Fernandes, Casemiro tiếp tục đánh đầu nguy hiểm, nhưng Calvert-Lewin kịp phá bóng ngay trên vạch cầu môn. Ngay sau đó, Manuel Ugarte đá bồi nhưng trúng chân đối thủ.

Man Utd 1-2 Leeds United

Theo thống kê, Man Utd giữ bóng 51% thời lượng và dứt điểm 20 lần, nhiều hơn Leeds (15), nhưng vẫn phải trắng tay rời Old Trafford. Kết quả khiến thầy trò Michael Carrick đứt mạch thắng trên sân nhà, dù vẫn đứng thứ ba Ngoại hạng Anh. "Quỷ Đỏ" cũng lỡ cơ hội nâng cách biệt với vị trí thứ sáu của Chelsea lên 10 điểm.

Chiến thắng này giúp Leeds tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng, đồng thời chấm dứt chuỗi 45 năm không thắng tại Old Trafford. Họ đang hơn vị trí thứ 18 của Tottenham sáu điểm, khi mùa giải còn 6 vòng.

Ở vòng 33, Man Utd làm khách trên sân của Chelsea tối 18/4, còn Leeds về sân nhà tiếp đội bét bảng Wolverhampton.

Xuân Bình