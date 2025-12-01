8 điểm nhấn ở vòng 13 Ngoại hạng Anh

Man Utd tiếp tục "mắc bệnh" thất thường. Trên sân Selhurst Park, đội bóng của HLV Ruben Amorim gần như mất hút trong hiệp một - thiếu năng lượng, thiếu ý tưởng và liên tục chịu sức ép từ chủ nhà Crystal Palace.

Chỉ đến khi Joshua Zirkzee tỏa sáng với khoảnh khắc cá nhân, Man Utd mới thực sự bừng tỉnh. Đây lại là mô típ quen thuộc của họ mùa này: nhập cuộc ổn, nhưng không duy trì được trong cả trận; hoặc ngược lại, khởi đầu chậm và chơi tốt dần về cuối.

Điểm khác biệt thể hiện rõ nhất ở hàng thủ. Trong 11 trận đầu mùa, Man Utd chịu thông số bàn thua kỳ vọng (xGA) 5,71 ở hiệp một, nhưng con số này gần gấp đôi sau giờ nghỉ - lên tới 11,07. Tuy nhiên, hai trận gần nhất lại đảo chiều: xGA hiệp một là 1,26, còn hiệp hai giảm mạnh xuống 0,26.

Thực tế, "Quỷ Đỏ" đều bị dẫn trước trong hiệp một ở hai trận gặp Palace và Everton, nên phải tấn công nhiều hơn sau giờ nghỉ. Nhưng những thông số này cũng chỉ ra một điều: Man Utd là phiên bản rất khác khi họ dẫn trước sớm - điều từng xảy ra 8 lần trong 11 trận đầu - so với khi bị thủng lưới trước.