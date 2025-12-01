8 điểm nhấn ở vòng 13 Ngoại hạng Anh

Man Utd tiếp tục "mắc bệnh" thất thường. Trên sân Selhurst Park, đội bóng của HLV Ruben Amorim gần như mất hút trong hiệp một - thiếu năng lượng, thiếu ý tưởng và liên tục chịu sức ép từ chủ nhà Crystal Palace.
Chỉ đến khi Joshua Zirkzee tỏa sáng với khoảnh khắc cá nhân, Man Utd mới thực sự bừng tỉnh. Đây lại là mô típ quen thuộc của họ mùa này: nhập cuộc ổn, nhưng không duy trì được trong cả trận; hoặc ngược lại, khởi đầu chậm và chơi tốt dần về cuối.
Điểm khác biệt thể hiện rõ nhất ở hàng thủ. Trong 11 trận đầu mùa, Man Utd chịu thông số bàn thua kỳ vọng (xGA) 5,71 ở hiệp một, nhưng con số này gần gấp đôi sau giờ nghỉ - lên tới 11,07. Tuy nhiên, hai trận gần nhất lại đảo chiều: xGA hiệp một là 1,26, còn hiệp hai giảm mạnh xuống 0,26.
Thực tế, "Quỷ Đỏ" đều bị dẫn trước trong hiệp một ở hai trận gặp Palace và Everton, nên phải tấn công nhiều hơn sau giờ nghỉ. Nhưng những thông số này cũng chỉ ra một điều: Man Utd là phiên bản rất khác khi họ dẫn trước sớm - điều từng xảy ra 8 lần trong 11 trận đầu - so với khi bị thủng lưới trước.
Man Utd tiếp tục "mắc bệnh" thất thường. Trên sân Selhurst Park, đội bóng của HLV Ruben Amorim gần như mất hút trong hiệp một - thiếu năng lượng, thiếu ý tưởng và liên tục chịu sức ép từ chủ nhà Crystal Palace.
Chỉ đến khi Joshua Zirkzee tỏa sáng với khoảnh khắc cá nhân, Man Utd mới thực sự bừng tỉnh. Đây lại là mô típ quen thuộc của họ mùa này: nhập cuộc ổn, nhưng không duy trì được trong cả trận; hoặc ngược lại, khởi đầu chậm và chơi tốt dần về cuối.
Điểm khác biệt thể hiện rõ nhất ở hàng thủ. Trong 11 trận đầu mùa, Man Utd chịu thông số bàn thua kỳ vọng (xGA) 5,71 ở hiệp một, nhưng con số này gần gấp đôi sau giờ nghỉ - lên tới 11,07. Tuy nhiên, hai trận gần nhất lại đảo chiều: xGA hiệp một là 1,26, còn hiệp hai giảm mạnh xuống 0,26.
Thực tế, "Quỷ Đỏ" đều bị dẫn trước trong hiệp một ở hai trận gặp Palace và Everton, nên phải tấn công nhiều hơn sau giờ nghỉ. Nhưng những thông số này cũng chỉ ra một điều: Man Utd là phiên bản rất khác khi họ dẫn trước sớm - điều từng xảy ra 8 lần trong 11 trận đầu - so với khi bị thủng lưới trước.
Bước ngoặt từ bàn thắng của Isak? HLV Arne Slot thừa nhận pha lập công của Alexander Isak mang ý nghĩa đặc biệt, còn tiền đạo người Thụy Điển cũng nói rằng bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sẽ giúp anh lấy lại phong độ đỉnh cao. Liệu pha dứt điểm vào lưới West Ham có trở thành bước ngoặt cho Isak và Liverpool?
Trong hiệp một ở sân vận động London, Isak thực sự cần một bàn để giải tỏa. Anh trông hoàn toàn khác hình ảnh tiền đạo xuất sắc của Newcastle mùa trước, khi bỏ lỡ cơ hội, xử lý vụng về và thường xuyên mất bóng. Nhưng khoảnh khắc dứt điểm gọn gàng giúp anh mở tài khoản kể từ khi gia nhập Liverpool với giá 175,5 triệu USD đã xuất hiện đúng lúc.
Slot cũng tạo dấu ấn lớn khi mạnh dạn để Mohamed Salah dự bị. Florian Wirtz - tân binh đình đám khác ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 - cũng để lại nhiều dấu ấn. Liverpool tạo ra đủ số cơ hội để có thể thắng đậm.
Nếu Isak tìm lại nhịp chơi quen thuộc và Slot xác định được vai trò tối ưu cho Wirtz, Liverpool hoàn toàn có thể thoát khỏi chuỗi kết quả tệ hại vừa qua.
Bước ngoặt từ bàn thắng của Isak? HLV Arne Slot thừa nhận pha lập công của Alexander Isak mang ý nghĩa đặc biệt, còn tiền đạo người Thụy Điển cũng nói rằng bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sẽ giúp anh lấy lại phong độ đỉnh cao. Liệu pha dứt điểm vào lưới West Ham có trở thành bước ngoặt cho Isak và Liverpool?
Trong hiệp một ở sân vận động London, Isak thực sự cần một bàn để giải tỏa. Anh trông hoàn toàn khác hình ảnh tiền đạo xuất sắc của Newcastle mùa trước, khi bỏ lỡ cơ hội, xử lý vụng về và thường xuyên mất bóng. Nhưng khoảnh khắc dứt điểm gọn gàng giúp anh mở tài khoản kể từ khi gia nhập Liverpool với giá 175,5 triệu USD đã xuất hiện đúng lúc.
Slot cũng tạo dấu ấn lớn khi mạnh dạn để Mohamed Salah dự bị. Florian Wirtz - tân binh đình đám khác ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 - cũng để lại nhiều dấu ấn. Liverpool tạo ra đủ số cơ hội để có thể thắng đậm.
Nếu Isak tìm lại nhịp chơi quen thuộc và Slot xác định được vai trò tối ưu cho Wirtz, Liverpool hoàn toàn có thể thoát khỏi chuỗi kết quả tệ hại vừa qua.
Odegaard chứng minh giá trị. Trận derby London giữa Chelsea và Arsenal diễn ra trong hỗn loạn, và "Pháo Thủ" cần sự điềm tĩnh để xoay chuyển thế trận. Phút 57, điều đó xuất hiện khi đội trưởng Martin Odegaard được tung vào sân.
Chỉ hai phút sau, Arsenal gỡ hòa. Đó không phải sự trùng hợp. Sự hiện diện của Odegaard lập tức mang tới nhịp điệu - thứ Arsenal thiếu suốt gần một giờ thi đấu tại Stamford Bridge. Tiền vệ người Na Uy lùi xuống đá cạnh Declan Rice, điều phối lối chơi và giúp Arsenal kiểm soát bóng tốt hơn ở trung tuyến lẫn khu vực cuối sân.
Không phải lần đầu Odegaard tạo khác biệt trong vai "siêu dự bị". Trước đó tại Newcastle, anh cũng vào sân trong hoàn cảnh khó khăn và giúp Arsenal thắng trận dù không phải là ngôi sao nổi bật nhất.
Trong bối cảnh chiều sâu đội hình của Arsenal bị thử thách, và khi nhiều sự chú ý đổ dồn vào Eberechi Eze trong tuần qua, Odegaard đã nhắc nhở rằng anh vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình của Arteta. Khi thể lực được cải thiện, tiền vệ 26 tuổi sẽ tiếp tục nâng tầm lối chơi Arsenal, đặc biệt khi mùa giải bước vào giai đoạn tăng tốc.
Odegaard chứng minh giá trị. Trận derby London giữa Chelsea và Arsenal diễn ra trong hỗn loạn, và "Pháo Thủ" cần sự điềm tĩnh để xoay chuyển thế trận. Phút 57, điều đó xuất hiện khi đội trưởng Martin Odegaard được tung vào sân.
Chỉ hai phút sau, Arsenal gỡ hòa. Đó không phải sự trùng hợp. Sự hiện diện của Odegaard lập tức mang tới nhịp điệu - thứ Arsenal thiếu suốt gần một giờ thi đấu tại Stamford Bridge. Tiền vệ người Na Uy lùi xuống đá cạnh Declan Rice, điều phối lối chơi và giúp Arsenal kiểm soát bóng tốt hơn ở trung tuyến lẫn khu vực cuối sân.
Không phải lần đầu Odegaard tạo khác biệt trong vai "siêu dự bị". Trước đó tại Newcastle, anh cũng vào sân trong hoàn cảnh khó khăn và giúp Arsenal thắng trận dù không phải là ngôi sao nổi bật nhất.
Trong bối cảnh chiều sâu đội hình của Arsenal bị thử thách, và khi nhiều sự chú ý đổ dồn vào Eberechi Eze trong tuần qua, Odegaard đã nhắc nhở rằng anh vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình của Arteta. Khi thể lực được cải thiện, tiền vệ 26 tuổi sẽ tiếp tục nâng tầm lối chơi Arsenal, đặc biệt khi mùa giải bước vào giai đoạn tăng tốc.
Foden giải cứu Man City. Trong bối cảnh Erling Haaland trải qua chuỗi ba trận tịt ngòi, Man City cần các mũi công khác đứng lên chia sẻ gánh nặng ghi bàn. Và Phil Foden một lần nữa đáp lời hoàn hảo. Cú đúp của anh giúp Man City thắng Leeds nghẹt thở 3-2, qua đó vươn lên nhì bảng và thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống năm điểm.
Sau trận, Foden chia sẻ với Sky Sports: "Tôi rất khát khao được thi đấu, không phải để chứng minh với ai đó, mà để tự khẳng định với chính mình rằng tôi vẫn có thể ghi bàn".
Ở tuổi 25, Foden đang chuyển mình thành thủ lĩnh mới của Man City - một điểm tựa đáng tin cậy trong tập thể đang thay đổi, và là người mang lại khác biệt khi những đồng đội khác gặp khó khăn.
Foden giải cứu Man City. Trong bối cảnh Erling Haaland trải qua chuỗi ba trận tịt ngòi, Man City cần các mũi công khác đứng lên chia sẻ gánh nặng ghi bàn. Và Phil Foden một lần nữa đáp lời hoàn hảo. Cú đúp của anh giúp Man City thắng Leeds nghẹt thở 3-2, qua đó vươn lên nhì bảng và thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống năm điểm.
Sau trận, Foden chia sẻ với Sky Sports: "Tôi rất khát khao được thi đấu, không phải để chứng minh với ai đó, mà để tự khẳng định với chính mình rằng tôi vẫn có thể ghi bàn".
Ở tuổi 25, Foden đang chuyển mình thành thủ lĩnh mới của Man City - một điểm tựa đáng tin cậy trong tập thể đang thay đổi, và là người mang lại khác biệt khi những đồng đội khác gặp khó khăn.
Những cú sút xa giúp Aston Villa bay cao. Aston Villa tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 10 chiến thắng sau 12 trận trên mọi đấu trường, bỏ lại sau lưng giai đoạn khởi đầu chệch choạc. Trận thắng Wolves 1-0 giúp thầy trò Unai Emery leo vào nhóm dự Champions League và thắp lại bầu không khí lạc quan tại Villa Park.
Điểm nhấn đáng kinh ngạc nằm ở cách họ ghi bàn. Pha lập công của Boubacar Kamara là bàn thứ chín từ ngoài vòng cấm của Aston Villa tại Ngoại hạng Anh mùa này - thông số tốt nhất giải. Con số ấy thậm chí còn vượt tổng số bàn mà Wolves ghi được từ đầu mùa.
Theo Opta, tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Aston Villa chỉ nhỉnh hơn Wolves đúng 0,02, và đội bóng của Emery đứng thứ 17 giải đấu về xG. Thế nhưng, hiệu quả trong từng pha dứt điểm, cộng thêm những khoảnh khắc giải nguy của thủ thành Emiliano Martinez, đã đưa họ lên nhóm đầu.
Những cú sút xa giúp Aston Villa bay cao. Aston Villa tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 10 chiến thắng sau 12 trận trên mọi đấu trường, bỏ lại sau lưng giai đoạn khởi đầu chệch choạc. Trận thắng Wolves 1-0 giúp thầy trò Unai Emery leo vào nhóm dự Champions League và thắp lại bầu không khí lạc quan tại Villa Park.
Điểm nhấn đáng kinh ngạc nằm ở cách họ ghi bàn. Pha lập công của Boubacar Kamara là bàn thứ chín từ ngoài vòng cấm của Aston Villa tại Ngoại hạng Anh mùa này - thông số tốt nhất giải. Con số ấy thậm chí còn vượt tổng số bàn mà Wolves ghi được từ đầu mùa.
Theo Opta, tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Aston Villa chỉ nhỉnh hơn Wolves đúng 0,02, và đội bóng của Emery đứng thứ 17 giải đấu về xG. Thế nhưng, hiệu quả trong từng pha dứt điểm, cộng thêm những khoảnh khắc giải nguy của thủ thành Emiliano Martinez, đã đưa họ lên nhóm đầu.
Livramento hoá nhạc trưởng trong chiến thắng của Newcastle. Trong trận thắng Everton 4-1, Tino Livramento không chỉ đơn thuần đá hậu vệ phải, mà là bộ não sáng tạo của toàn đội. Màn trình diễn ấn tượng giúp anh được ví như Trent Alexander-Arnold của vùng Tyneside - một hậu vệ biên chơi lai số 8, vừa bó vào trung lộ điều phối bóng, vừa mở tốc độ tràn biên khi cần.
Ngay trong hiệp một, Livramento liên tục chọn những vị trí cực kỳ thông minh ở hành lang phải, vừa khóa chặt Jack Grealish, vừa tung ra những đường chuyền xé toang hàng thủ Everton. Khi anh bó vào trung lộ, cấu trúc đội hình Newcastle lập tức biến đổi: lúc thì Livramento trở thành một tiền vệ dẫn dắt, lúc lại lùi sâu như một cầu thủ đánh chặn, rồi chỉ vài giây sau lại băng lên như một wing-back thuần tuý.
Không cầu thủ nào trên sân thực hiện nhiều đường chuyền vào khu vực tấn công cuối cùng hơn Livramento, với 18 lần. Mỗi khi bóng qua chân anh, nhịp độ của Newcastle lập tức được đẩy cao. Những pha phối hợp hay nhất, sắc nét nhất của "Chích chòe" đều bắt nguồn từ đôi chân của hậu vệ 21 tuổi.
Livramento hoá nhạc trưởng trong chiến thắng của Newcastle. Trong trận thắng Everton 4-1, Tino Livramento không chỉ đơn thuần đá hậu vệ phải, mà là bộ não sáng tạo của toàn đội. Màn trình diễn ấn tượng giúp anh được ví như Trent Alexander-Arnold của vùng Tyneside - một hậu vệ biên chơi lai số 8, vừa bó vào trung lộ điều phối bóng, vừa mở tốc độ tràn biên khi cần.
Ngay trong hiệp một, Livramento liên tục chọn những vị trí cực kỳ thông minh ở hành lang phải, vừa khóa chặt Jack Grealish, vừa tung ra những đường chuyền xé toang hàng thủ Everton. Khi anh bó vào trung lộ, cấu trúc đội hình Newcastle lập tức biến đổi: lúc thì Livramento trở thành một tiền vệ dẫn dắt, lúc lại lùi sâu như một cầu thủ đánh chặn, rồi chỉ vài giây sau lại băng lên như một wing-back thuần tuý.
Không cầu thủ nào trên sân thực hiện nhiều đường chuyền vào khu vực tấn công cuối cùng hơn Livramento, với 18 lần. Mỗi khi bóng qua chân anh, nhịp độ của Newcastle lập tức được đẩy cao. Những pha phối hợp hay nhất, sắc nét nhất của "Chích chòe" đều bắt nguồn từ đôi chân của hậu vệ 21 tuổi.
Nottingham Forest thấm thía nỗi nhớ Murillo. Gần 10 tháng sau thảm bại 0-7 trên sân City Ground, Brighton đã đòi lại món nợ một cách thuyết phục bằng chiến thắng ấn tượng 2-0 trên sân Nottingham Forest.
Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Maxim De Cuyper. Được HLV Fabian Hurzeler bố trí bất ngờ ở vị trí chạy cánh trái, tân binh người Bỉ đã biến hành lang này thành mũi khoan liên tục uy hiếp Nottingham Forest. Brighton tung ra 9 cú dứt điểm trong 20 phút đầu, con số cao nhất họ từng tạo ra ở giai đoạn mở màn một trận Ngoại hạng Anh, và De Cuyper là trung tâm của mọi đợt lên bóng.
Trong khi Brighton thăng hoa, Nottingham Forest lại sa sút thấy rõ, và sự vắng mặt của Murillo là khác biệt lớn nhất. Trung vệ người Brazil chấn thương, để lại khoảng trống mà người thay thế Morato không thể khỏa lấp. Morato chơi thiếu chắc chắn và trực tiếp mắc lỗi dẫn tới bàn thua thứ hai.
HLV Sean Dyche kỳ vọng Murillo sớm trở lại, nhất là trước trận "chung kết ngược" gặp Wolves - đội vẫn chưa thắng trận nào tại giải - vào ngày 3/12.
Nottingham Forest thấm thía nỗi nhớ Murillo. Gần 10 tháng sau thảm bại 0-7 trên sân City Ground, Brighton đã đòi lại món nợ một cách thuyết phục bằng chiến thắng ấn tượng 2-0 trên sân Nottingham Forest.
Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Maxim De Cuyper. Được HLV Fabian Hurzeler bố trí bất ngờ ở vị trí chạy cánh trái, tân binh người Bỉ đã biến hành lang này thành mũi khoan liên tục uy hiếp Nottingham Forest. Brighton tung ra 9 cú dứt điểm trong 20 phút đầu, con số cao nhất họ từng tạo ra ở giai đoạn mở màn một trận Ngoại hạng Anh, và De Cuyper là trung tâm của mọi đợt lên bóng.
Trong khi Brighton thăng hoa, Nottingham Forest lại sa sút thấy rõ, và sự vắng mặt của Murillo là khác biệt lớn nhất. Trung vệ người Brazil chấn thương, để lại khoảng trống mà người thay thế Morato không thể khỏa lấp. Morato chơi thiếu chắc chắn và trực tiếp mắc lỗi dẫn tới bàn thua thứ hai.
HLV Sean Dyche kỳ vọng Murillo sớm trở lại, nhất là trước trận "chung kết ngược" gặp Wolves - đội vẫn chưa thắng trận nào tại giải - vào ngày 3/12.
Sunderland cho thấy chiều sâu đội hình. Trận thắng Bournemouth 3-2 giúp đoàn quân dưới trướng Regis Le Bris chen chân vào top 6, đồng thời duy trì thành tích bất bại trên sân nhà mùa này.
Thành tích này của Sunderland mang đậm dấu ấn của cả đội hình. Sunderland đã ghi 5 bàn từ các cầu thủ vào sân thay người - chỉ xếp sau Brighton với 7 cầu thủ, tại Ngoại hạng Anh. Ở trận này, Brian Brobbey - tân binh đến từ Ajax - ghi bàn quyết định chỉ chưa đầy 10 phút sau khi được tung vào sân. Bertrand Traore cũng ghi dấu ấn, nhưng nổi bật nhất vẫn là Granit Xhaka.
Ngôi sao người Thụy Sĩ tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng lớn, với pha kiến tạo thứ tư mùa này - đứng thứ hai danh sách Vua kiến tạo, chỉ sau Bruno Fernandes (5). Không chỉ là người truyền cảm hứng cho cuộc ngược dòng, Xhaka còn là thủ lĩnh về tinh thần và chiến thuật, đúng như những gì Le Bris khẳng định sau trận: "Granit cực kỳ quan trọng. Cậu ấy mang đến kiến thức, sự chủ động và tinh thần dám thay đổi trận đấu. Đôi khi bạn có thể tranh luận về chiến thuật, nhưng trên sân, cậu ấy thật sự ấn tượng".
Sunderland cho thấy chiều sâu đội hình. Trận thắng Bournemouth 3-2 giúp đoàn quân dưới trướng Regis Le Bris chen chân vào top 6, đồng thời duy trì thành tích bất bại trên sân nhà mùa này.
Thành tích này của Sunderland mang đậm dấu ấn của cả đội hình. Sunderland đã ghi 5 bàn từ các cầu thủ vào sân thay người - chỉ xếp sau Brighton với 7 cầu thủ, tại Ngoại hạng Anh. Ở trận này, Brian Brobbey - tân binh đến từ Ajax - ghi bàn quyết định chỉ chưa đầy 10 phút sau khi được tung vào sân. Bertrand Traore cũng ghi dấu ấn, nhưng nổi bật nhất vẫn là Granit Xhaka.
Ngôi sao người Thụy Sĩ tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng lớn, với pha kiến tạo thứ tư mùa này - đứng thứ hai danh sách Vua kiến tạo, chỉ sau Bruno Fernandes (5). Không chỉ là người truyền cảm hứng cho cuộc ngược dòng, Xhaka còn là thủ lĩnh về tinh thần và chiến thuật, đúng như những gì Le Bris khẳng định sau trận: "Granit cực kỳ quan trọng. Cậu ấy mang đến kiến thức, sự chủ động và tinh thần dám thay đổi trận đấu. Đôi khi bạn có thể tranh luận về chiến thuật, nhưng trên sân, cậu ấy thật sự ấn tượng".
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP