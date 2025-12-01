Arsenal hòa Chelsea trong thế hơn người

AnhArsenal hòa 1-1 trên sân Chelsea, dù được chơi hơn người từ cuối hiệp một, ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

Sau hai trận thắng Tottenham và Bayern Munich, Arsenal không thể khép lại tuần thi đấu hoàn hảo, dù nắm lợi thế về quân số từ phút 38. Moises Caicedo, cầu thủ quan trọng nhất ở hàng tiền vệ Chelsea, nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Mikel Merino, trở thành cầu thủ thứ tư của Chelsea bị đuổi khỏi sân trong mùa giải này.

Nhưng trong thế hơn người, Arsenal lại bị thủng lưới trước và phải nhờ tới khoảnh khắc lóe sáng của Mikel Merino để rời Stamford Bridge với một điểm. Với kết quả hòa 1-1, "Pháo thủ" vẫn giữ đỉnh bảng với 30 điểm, nhưng bị Man City rút ngắn cách biệt xuống 5 điểm. Chelsea thì tụt xuống thứ ba với 24 điểm.

Trận derby London căng thẳng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ 27 phút đầu, Arsenal đã nhận ba thẻ vàng, thuộc về Martin Zubimendi, Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori. Lần đầu tiên kể từ mùa 2006-2007, "Pháo thủ" nhận ba thẻ vàng trong 30 phút đầu tiên của một trận đấu ở Ngoại hạng Anh.

Bên phía Chelsea, Caicedo là cái tên tranh chấp quyết liệt nhất. Tiền vệ người Ecuador va chạm với Merino khi ngăn cản một quả đá phạt nhanh và suýt phải nhận thẻ vàng sau cú đẩy vào lưng của Jurrien Timber. Anh sau đó bị cuốn vào cuộc đối đầu căng thẳng với Declan Rice, rồi có pha đạp vào mắt cá chân Merino. Trọng tài Anthony Taylor ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng thay bằng thẻ đỏ sau khi ra đường biên xem lại băng hình.

Caicedo nhận thẻ đỏ đầu tiên ở lần ra sân thứ 130 tại Ngoại hạng Anh, và là cầu thủ Chelsea thứ tư bị truất quyền thi đấu qua 13 vòng mùa này. Caicedo cũng là cầu thủ Chelsea thứ bảy bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Arsenal tại giải, và là người đầu tiên kể từ David Luiz hồi tháng 9/2017.

Trận này, HLV Mikel Arteta mất hai trung vệ tốt nhất Gabriel Magalhaes, William Saliba và phải sử dụng bộ đôi Piero Hincapie, Cristhian Mosquera. Đây mới chỉ là lần thứ hai trong 162 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Arsenal ra sân mà vắng cả Gabriel và Saliba.

Điều này khiến Arsenal thi đấu chệch choạc. Hàng thủ thiếu chắc chắn, để Chelsea tạo nhiều cơ hội nguy hiểm, còn hàng công thì bế tắc. Suốt hiệp một, Arsenal chỉ chạm bóng hai lần trong vòng cấm Chelsea - thông số tệ nhất của họ trong nửa đầu một trận Ngoại hạng Anh kể từ tháng 12/2021.

*tiếp tục cập nhật

Hồng Duy