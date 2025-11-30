Foden giúp Man City thắng Leeds ở phút bù

Dẫn 2-0 sau hiệp một, Man City vẫn phải nhờ pha tỏa sáng của Phil Foden mới thắng Leeds 3-2 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

Man City dẫn trước hai bàn và phung phí hàng loạt cơ hội trong hiệp một, khiến họ suýt phải trả giá. Bởi trong hiệp hai, Leeds chơi thăng hoa và có lúc gỡ hòa với thế trận vượt trội. Phải nhờ tới pha tỏa sáng của Phil Foden, đoàn quân Pep Guardiola mới giữ lại ba điểm ở Etihad.

Tình huống Phil Foden (thứ hai từ phải sang) ghi bàn quyết định cho Man City. Ảnh: Reuters

Man City ghi bàn sớm nhất Ngoại hạng Anh mùa này, ngay ở phút đầu tiên, với pha tấn công mang đúng thương hiệu đội bóng. Matheus Nunes thoát xuống bên phải cấm địa để nhận đường xẻ nách, rồi chuyền ngược ra tuyến hai cho Phil Foden đệm một chạm trúng mép dưới xà ngang vào lưới.

Chủ nhà ghi thêm bàn thắng ở phút 25, từ một quả phạt góc. Thủ môn đội khách Lucas Perri đấm trượt bóng, để hậu vệ Josko Gvardiol đệm bóng vào lưới trống.

Man City sau đó phung phí một loạt cơ hội để gia tăng cách biệt, với những pha cứu thua đẹp mắt của Perri để sửa sai. Chủ nhà áp đảo toàn diện trong hiệp một, tạo ra 1,8 bàn thắng kỳ vọng, so với chỉ 0,1 bàn thua kỳ vọng. Khi đó, siêu máy Opta dự đoán khả năng Man City thắng là 97,3%, hòa 2,3% và thua chỉ 0,4%.

Josko Gvardiol (giữa) mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City trước Leeds, trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 29/11/2025. Ảnh: PA

Tuy nhiên, hiệp hai diễn ra theo kịch bản trái ngược, khi đội tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn là Leeds. Phút 49, tiền vệ Ao Tanaka chọc khe cho Dominic Calvert-Lewin thoát xuống đối mặt thủ môn. Tiền đạo người Anh bị lỡ đà, nhưng pha chạm bóng của Nunes vô tình thành đường kiến tạo để Calvert-Lewin đá bồi chìm về góc trái vào lưới.

Phút 66, Calvert-Lewin lại bị Gvardiol chuồi ngã trong cấm địa Man City, giúp Leeds hưởng phạt đền. Cú sút 11m của tiền đạo Lukas Nmecha bị thủ môn Gianluigi Donnarumma đẩy ra, nhưng bóng bay đúng tầm Nmecha đá bồi vào lưới trống, gỡ hòa 2-2.

Dù vậy, Man City bừng tỉnh ở những phút bù hiệp hai. Foden nhận bóng ở rìa cấm địa, rê dắt vào giữa rồi sút mu lai má chìm về góc trái, ấn định thắng lợi 3-2. Đây mới là bàn thắng thứ ba của anh ở Ngoại hạng mùa này, nhưng mang tính quan trọng giúp đội nhà giành trọn ba điểm.

Ở trận tiếp theo, Man City làm khách trên sân của Fulham ở vòng 14 tối 2/12.

Hoàng An