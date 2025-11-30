Guardiola tranh luận căng thẳng với Haaland sau trận thắng Leeds

AnhHLV Pep Guardiola vào sân và trao đổi căng thẳng với Erling Haaland, ngay sau trận Man City thắng Leeds 3-2 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại Etihad, Guardiola vào sân và tiến tới vị trí của Haaland nhắc nhở. Tiền đạo người Na Uy che miệng khi nói chuyện, còn HLV của Man City liên tục giữ lấy eo học trò, cố gắng truyền đạt điều gì đó. Haaland nhiều lần muốn bước đi nhưng Guardiola vẫn bám theo, tạo nên một cuộc trao đổi căng thẳng kéo dài gần 30 giây.

Tuy nhiên, trong họp báo sau trận, nhà cầm quân người Tây Ban Nha giải thích rằng họ đơn giản chỉ nói về việc nghỉ ngơi. "Cậu ấy sẽ ghi bàn thứ 100 ở trận tới. Với thể hình lớn như vậy, Haaland cần nghỉ ngơi cả về tinh thần lẫn thể chất. Chúng tôi cần cậu ấy khỏe mạnh", ông cho hay.

HLV Pep Guardiola (trái) tranh luận với Erling Haaland sau trận Man City thắng Leeds 3-2 trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 29/11/2025. Ảnh: Daily Mail

Haaland đã ghi 99 bàn sau 110 trận và được kỳ vọng trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Kỷ lục này đang thuộc về cựu tiền đạo Alan Shearer - người ghi 100 bàn sau 124 trận vào năm 1995.

Nhưng thực tế, Haaland vừa trải qua trận đấu mờ nhạt. Trung phong người Na Uy đá trọn 90 phút, nhưng chỉ dứt điểm một lần với thông số bàn thắng kỳ vọng bàn thắng(xG) là 0,13 và không tạo ra bất kỳ cơ hội lớn nào.

Trong ngày Haaland im tiếng, Phil Foden tỏa sáng giúp Man City giữ ba điểm ở lại Manchester. Trong hiệp một, tiền vệ người Anh mở tỷ số rồi Josko Gvardiol nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, Leeds vùng lên và san bằng cách biệt nhờ các bàn của Dominic Calvert-Lewin, Lukas Nmecha. Tới phút bù giờ, Foden sút chìm về góc trái, ấn định thắng lợi 3-2.

Bất chấp màn trình diễn phập phù, Guardiola xem chiến thắng ở phút bù giờ là cách tốt nhất để vực dậy tinh thần đội bóng sau hai thất bại liên tiếp. "Nó nhắc chúng tôi rằng thắng trận ở Ngoại hạng Anh chưa bao giờ dễ dàng. Điều quan trọng là đội đã phản ứng mạnh mẽ và không bỏ cuộc", ông bày tỏ.

HLV Daniel Farke trò chuyện với Gianluigi Donnarumma sau trận. Ảnh: PA Wire

Trận này có một tình huống gây tranh cãi xảy ra, khi thủ thành Gianluigi Donnarumma nằm sân và yêu cầu trợ giúp y tế lúc tỷ số đang là 2-1. Guardiola nhân cơ hội gọi học trò lại để điều chỉnh chiến thuật, và điều khiến HLV Daniel Farke của Leeds không hài lòng.

"Trong luật thì hợp lệ, nhưng có công bằng hay không thì tôi xin giữ quan điểm cho riêng mình", Farke nói đầy ẩn ý. "Nếu cầu thủ có thể giả vờ chấn thương để HLV tranh thủ hội ý, đó không phải điều tôi thích. Nhưng nếu nằm trong khuôn khổ luật, tôi không thể phàn nàn".

Guardiola đáp lại rằng ông tin Donnarumma thực sự đau và đã yêu cầu thủ môn dự bị James Trafford lập tức khởi động. "Tôi nghĩ Donnarumma gặp vấn đề thật sự. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy, và các bạn hãy hỏi lại tôi ở lần họp báo sau", ông nói.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Sky Sports)