Amorim: 'Man Utd học bài cố định từ đối thủ'

AnhHLV Ruben Amorim cho biết Man Utd học hỏi từ nhiều đội bóng để nâng cấp vũ khí cố định, sau trận thắng ngược Crystal Palace 2-1 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Selhurst Park, Man Utd ghi hai bàn đều từ những tình huống cố định. Phút 54, từ quả treo bóng của Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee đỡ ngực rồi chéo góc từ góc hẹp, hạ gục thủ thành Dean Henderson.

Đến phút 63, cũng từ một quả phạt, tiền vệ Bồ Đào Nha đẩy bóng ra nhanh khi hàng rào và thủ môn Crystal Palace chưa sẵn sàng. Mason Mount chớp thời cơ sút chìm về góc gần, ấn định chiến thắng 2-1. Đây lần lượt là bàn từ bóng chết thứ 9 và 10 của Man Utd tại Ngoại hạng Anh mùa này, thông số tốt nhất giải, bằng với Arsenal.

"Khi đến Ngoại hạng Anh, chúng tôi học được rất nhiều", Amorim nói sau trận ngày 30/11. "Chúng tôi xem cách các đội khác thực hiện và nói đơn giản là đang 'ăn trộm' nhiều thứ để ghi bàn".

HLV Ruben Amorim trò chuyện với Oliver Glasner trước trận Man Utd thắng Crystal Palace 2-1 trên sân Selhurst Park, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng 13 Ngoại hạng Anh ngày 30/11/2025. Ảnh: Reuters

Man Utd tưởng như rơi vào khủng hoảng tiếp theo khi bị dẫn 0-1 sau quả phạt đền của Jean-Philippe Mateta. Theo các phóng viên có mặt, Amorim lo lắng đến mức liên tục đi lại trong đường hầm lúc nghỉ giải lao.

Thế trận đảo chiều trong hiệp hai, khi các tình huống cố định giúp Man Utd thắng trận sân khách thứ hai kể từ tháng 3/2025. "Quỷ đỏ" cũng cắt mạch ba trận không thắng tại Ngoại hạng Anh, còn Amorim trở thành HLV Man Utd đầu tiên thắng tại Selhurst Park kể từ Ole Gunnar Solskjaer năm 2020.

"Hiệp một chúng tôi quá chậm", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. "Tôi bảo các cầu thủ phải năng nổ hơn, xuất hiện nhiều hơn ở những điểm nóng. Khi nhịp độ được đẩy lên, Crystal Palace bắt đầu mệt và chúng tôi kiểm soát thế trận".

Amorim cho rằng việc Joshua Zirkzee cải thiện phong độ sau giờ nghỉ là yếu tố quyết định. "Không chỉ là bàn thắng", ông nói. "Cậu ấy bắt đầu thắng tranh chấp, chịu khó chạy sau lưng hàng thủ. Chúng tôi chơi tốt hơn vì Zirkzee chơi tốt hơn".

HLV 40 tuổi tin vào khả năng lội ngược dòng khi thấy Crystal Palace có dấu hiệu sa sút thể lực vào cuối hiệp một. "Họ gặp khó mỗi lần phá bóng trong vài phút cuối hiệp", Amorim cho biết. "Bạn nhìn cách họ di chuyển sẽ thấy họ bắt đầu hụt hơi. Và tôi biết chỉ cần ghi một bàn, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn".

Ngoài ba điểm, Man Utd còn nhận cú hích về lực lượng, khi trung vệ Lisandro Martinez tái xuất sau 9 tháng điều trị chấn thương đầu gối. Ở vòng 14 ngày 4/12, thầy trò Amorim về sân nhà tiếp West Ham - CLB đang đứng thứ 17.

Hồng Duy (theo ESPN, Sky Sports)