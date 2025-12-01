Liverpool cắt mạch thua khi vắng Salah

AnhTiền đạo Mohamed Salah ngồi dự bị cả trận, khi Liverpool thắng chủ nhà West Ham 2-0 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

So với trận thua PSV tại Champions League giữa tuần, đội hình Liverpool có bốn điều chỉnh. Mohamed Salah bị đẩy lên ghế dự bị, nhường suất đá chính cho Florian Wirtz, trong khi Joe Gomez xuất phát bên cánh phải.

"Chúng tôi có nhiều cầu thủ dự bị chứ không riêng Salah, nhưng tôi hiểu vì sao sự quan tâm chỉ dành cho cậu ấy", Slot giải thích với Sky Sports. "Chúng tôi phải đá bốn trận trong 10 ngày, vì thế tôi phải chọn lựa những đội hình khác nhau. Có lúc Isak dự bị, lúc khác là Wirtz".

Isak (phải) mừng bàn thắng cùng Wirtz, trong trận gặp West Ham trên sân London, Anh hôm 30/11. Ảnh: Reuters

Liverpool trở lại với sơ đồ 4-2-3-1, với Dominik Szoboszlai thay thế Salah bên phải, giúp khả năng phòng ngự ở cánh của Gomez trở nên chắc chắn hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa Florian Wirtz được đá ở vai trò kiến tạo trung tâm, vị trí mà anh được mua về để đảm nhiệm.

Wirtz vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo ở Ngoại hạng Anh kể từ khi chuyển đến từ Leverkusen. Một đường chuyền dài của Virgil van Dijk nhắm tới Cody Gakpo suýt mang đến cơ hội cho Wirtz sáu phút trước giờ nghỉ, khi nỗ lực cản phá của Aaron Wan-Bissaka đưa bóng đến chân anh. Nhưng Wirtz đang ở giai đoạn mọi thứ luôn không thuận, và Alphonse Areola đã đổ người kịp để cứu thua pha đặt lòng của tuyển thủ Đức.

Nhìn chung, những thay đổi của HLV Slot mang đến lối chơi thanh thoát và biến hóa cho hàng công Liverpool. Wirtz chơi cơ động, liên tục di chuyển và thường là người có những đường chuyền đột biến. Tuy nhiên, những cú sút của Gakpo và các đồng đội chưa thể mang về bàn thắng cho đội khách trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Liverpool gia tăng sức ép. Điều phải đến cũng đến ở phút 60 khi Gakpo thoát bẫy việt vị rồi kiến tạo cho Alexander Isak đặt lòng một chạm vào góc gần, ghi bàn đầu tiên cho Liverpool ở Ngoại hạng Anh. Pha lập công này giúp tân binh đắt giá của đội khách chấm dứt chuỗi bảy trận tịt ngòi ở giải đấu.

Phía đối diện, West Ham nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ, song tấm thẻ đỏ gián tiếp của Lucas Paqueta đã dập tắt mọi hy vọng. Cầu thủ Brazil bị phạt thẻ vàng thứ hai do phản ứng quá khích với quyết định trọng tài. Chơi hơn người, Liverpool tận dụng thời cơ để ấn định thắng lợi 2-0 ở phút bù, nhờ pha kết thúc của Gakpo.

Gakpo mừng bàn thắng trong trận gặp West Ham trên sân London, Anh hôm 30/11. Ảnh: Reuters

Cả trận, Liverpool dứt điểm chín lần, gồm năm lần trúng hướng cầu môn. Bên kia chiến tuyến, các học trò Nuno Santo không lần nào đưa bóng vào khung gỗ do Alisson trấn giữ sau bảy tình huống dứt điểm.

Kết quả này giúp Liverpool nối dài chuỗi bất bại trước West Ham lên con số 10, với bốn thắng lợi liên tiếp. Quan trọng hơn, đây là chiến thắng đầu tiên của Isak cùng các đồng đội sau ba trận toàn thua, với mỗi trận thủng lưới ít nhất ba bàn. Liverpool cũng ngắt được mạch trận buồn ở Ngoại hạng Anh, khi thua sáu trong bảy vòng kế trước.

Trên bảng thứ bậc, nhà ĐKVĐ vươn lên vị trí thứ 8, cùng có 21 điểm như Man Utd nhưng xếp dưới vì ít hơn một bàn thắng. West Ham, sau khi đứt mạch ba trận bất bại, rớt xuống thứ 17 với chỉ một điểm hơn nhóm cầm đèn đỏ.

Vy Anh