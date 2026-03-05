7 thói quen nên duy trì thường xuyên để thận khỏe

Tập thể dục đều đặn, giảm muối, ăn nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp cao có thể giúp phòng các vấn đề về thận.

Thận gồm hai cơ quan nhỏ, nằm hai bên cột sống dưới lồng ngực, mỗi bên có kích thước khoảng bằng nắm tay. Dù nhỏ bé, thận đảm nhiệm nhiều vai trò thiết yếu như lọc chất thải, nước dư thừa khỏi máu, tạo nước tiểu để đào thải ra ngoài, cân bằng độ pH, muối và kali trong cơ thể. Thận cũng sản xuất hormone giúp kiểm soát huyết áp, kích thích tạo hồng cầu và hoạt hóa vitamin D để hỗ trợ hấp thu canxi, duy trì sức khỏe xương, chức năng cơ.

Giữ cho thận khỏe mạnh rất quan trọng với sức khỏe tổng thể, vì khi thận hoạt động hiệu quả, cơ thể mới có thể loại bỏ chất thải đúng cách và duy trì các chức năng sống cần thiết.

Vận động thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn giảm nguy cơ bệnh thận mạn tính, hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch - những yếu tố quan trọng để ngăn ngừa tổn thương thận. Bạn không cần vận động quá sức, chỉ cần duy trì các hoạt động vừa phải như đi bộ, chạy bộ nhẹ, đạp xe hoặc khiêu vũ cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Kiểm soát đường huyết

Kiểm soát đường huyết cũng rất quan trọng, đặc biệt với người mắc đái tháo đường hoặc tăng đường huyết. Khi cơ thể không sử dụng được glucose hiệu quả, thận phải làm việc nhiều hơn để lọc máu, lâu dài có thể dẫn đến tổn thương. Duy trì đường huyết ổn định giúp giảm nguy cơ biến chứng, nếu phát hiện sớm tổn thương thận, bác sĩ có thể can thiệp để làm chậm tiến triển.

Theo dõi huyết áp

Tăng huyết áp, nhất là khi đi kèm đái tháo đường, bệnh tim hoặc rối loạn mỡ máu, có thể gây hại cho thận. Theo khuyến cáo của Hội Tim mạch học Quốc gia về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp, chẩn đoán tăng huyết áp khi huyết áp đo tại phòng khám lớn hơn hoặc bằng 140/90 mmHg. Tiền tăng huyết áp khi nằm trong khoảng 120-139/80-89 mmHg, lý tưởng là khoảng 120/80 mmHg. Nếu huyết áp từ 140/90 mmHg trở lên kéo dài, người mắc nên đi khám để được tư vấn điều chỉnh lối sống hoặc dùng thuốc.

Kiểm soát cân nặng và ăn uống cân bằng

Thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ đái tháo đường, bệnh tim và bệnh thận. Nên ưu tiên chế độ ăn ít muối, hạn chế thịt chế biến sẵn và tăng cường thực phẩm có lợi.

Ớt chuông ít kali, natri, chứa nhiều vitamin A, C, B6 và axit folic (B9) hỗ trợ chức năng thận. Cà rốt, súp lơ và bí xanh cũng là lựa chọn phù hợp, dễ chế biến mà không gây quá tải cho thận. Những loại rau này cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm, góp phần xây dựng chế độ ăn lành mạnh cho cơ quan này.

Bổ sung nước hợp lý

Người trưởng thành khỏe mạnh nên bổ sung 1,8-2 lít nước mỗi ngày để duy trì đủ nước cho cơ thể và hỗ trợ thận đào thải natri, độc tố. Giữ đủ nước rất tốt cho thận song uống quá nhiều cũng có thể phản tác dụng. Một cách đơn giản là quan sát màu nước tiểu. Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc gần như trong, bạn đã uống đủ. Nếu màu vàng đậm có thể cần bổ sung nước.

Không hút thuốc

Hút thuốc làm tổn thương mạch máu, giảm lưu lượng máu đến thận và tăng nguy cơ ung thư thận. Ngừng hút thuốc giúp giảm nguy cơ theo thời gian.

Cẩn trọng khi dùng thuốc không kê đơn

Lạm dụng thuốc giảm đau không kê đơn có thể gây hại thận, đặc biệt nếu dùng thường xuyên để điều trị đau mạn tính, đau đầu hoặc viêm khớp. Không nên dùng thuốc giảm đau quá 10 ngày và không dùng thuốc hạ sốt quá 3 ngày nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Sử dụng liều cao trong thời gian dài có thể làm suy giảm chức năng thận, thậm chí gây tổn thương vĩnh viễn. Nếu cần dùng thuốc thường xuyên, bạn nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn phù hợp.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today, WebMD)