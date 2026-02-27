Ba sai lầm khi bổ sung nước có thể hại thận

Không uống đủ nước hoặc quá mức, ưu tiên đồ uống nhiều đường, caffeine hơn nước lọc có thể khiến thận quá tải và suy giảm chức năng theo thời gian.

Uống đủ nước mỗi ngày là cách đơn giản giúp bảo vệ thận. Nhu cầu nước của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào giới tính, mức độ hoạt động thể chất, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Trung bình người trưởng thành khỏe mạnh cần duy trì 1,8-2 lít nước mỗi ngày. Với những người mắc bệnh thận, tim mạch hoặc tiểu đường, lượng nước uống nên được điều chỉnh theo tư vấn của bác sĩ.

Dù có kích thước nhỏ, hai quả thận liên tục lọc chất thải, duy trì cân bằng điện giải và điều hòa lượng dịch trong cơ thể. Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, thận phải hoạt động nhiều hơn. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu trước mắt mà còn có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận về lâu dài.

Thiếu nước kéo dài có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, thậm chí bệnh thận mạn tính. Dưới đây là những sai lầm khi uống nước có thể khiến thận yếu đi.

Mọi đồ uống đều thay thế được nước lọc

Một số người cho rằng cà phê, trà hay nước trái cây có thể thay thế nước lọc trong việc cung cấp đủ nước cho cơ thể. Thực tế, các loại đồ uống chứa caffeine hoặc đường này không thể thay thế hoàn toàn nước lọc mà thậm chí còn có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn, buộc thận phải tăng cường hoạt động để bù lại lượng dịch thiếu hụt.

Ngoài nước lọc, các loại trà thảo mộc như trà bồ công anh, trà tầm ma, nước ép nam việt quất không đường và nước chanh pha loãng đều là những đồ uống lành mạnh, có thể hỗ trợ sức khỏe thận.

Chỉ cần uống nước khi thấy khát

Một lầm tưởng phổ biến là chỉ uống nước khi thấy khát. Tuy nhiên, cảm giác khát thường xuất hiện khi cơ thể đã bắt đầu thiếu nước nhẹ. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, thận có thể phải hoạt động trong điều kiện không đủ dịch, âm thầm chịu thêm áp lực.

Thận cần được cung cấp nước đều đặn và vừa đủ. Cách đơn giản để theo dõi là quan sát màu nước tiểu, lý tưởng là vàng nhạt, không quá trong nhưng cũng không sẫm màu.

Uống càng nhiều nước càng tốt

Một lầm tưởng khác là uống càng nhiều nước càng tốt. Trên thực tế, nạp nước quá mức có thể gây rối loạn điện giải, buộc thận phải xử lý lượng dịch dư thừa. Hệ quả là tăng nguy cơ hạ natri máu, tình trạng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến não và các cơ quan quan trọng khác.

Uống đủ nước giúp duy trì sức khỏe tổng thể. Theo các báo cáo y khoa, chỉ cần mất 1-2% trọng lượng cơ thể do thiếu nước cũng có thể làm suy giảm nhận thức, tâm trạng và thể lực. Ở người cao tuổi, mất nước làm tăng nguy cơ tổn thương thận, nhiễm trùng tiết niệu, té ngã và mê sảng. Ngược lại, uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn có thể gây hạ natri máu, dẫn đến phù não, co giật hoặc hôn mê.

Bảo Bảo (Theo Times of India)