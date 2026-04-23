7 nghệ sĩ khuấy đảo Coachella 2026

Coachella là lễ hội âm nhạc thường niên của Mỹ, được tổ chức lần đầu ở California năm 1999. Lần này, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 19/4 trong ba ngày cuối tuần, với tám sân khấu gồm Main Stage, Outdoor Theater, Sonora, Gobi, Mojave, Sahara, Yuma và Quasar. Mỗi đêm có một giọng ca đình đám giữ vị trí headliner (nghệ sĩ chính), diễn tại Main Stage. Năm nay, Sabrina Carpenter, Justin Bieber và Karol G đảm nhận vai trò này.

Dưới đây là các nghệ sĩ gây chú ý, có các tiết mục thu hút hàng triệu lượt xem từ YouTube và mạng xã hội sau mùa lễ.

Justin Bieber

Tiết mục "Daisies" của Justin Bieber tại Coachella Justin Bieber, 34 tuổi, thể hiện ca khúc "Daisies" để khép lại chương trình tối 11/4.

"Hoàng tử nhạc pop" diễn vào ngày 11 và 18/4, gây sốt vì có màn trình diễn "lười biếng" khi không chuẩn bị hoạt cảnh, vũ công. Trong 90 phút, anh hát hơn 30 ca khúc từ hai album SWAG và SWAG II (cùng ra mắt năm 2025) đến những bản hit cũ. Nửa sau chương trình, anh lướt YouTube cùng khán giả, trình chiếu các MV, video cover ngày xưa và hát theo.

Sau tuần đầu, set diễn mở ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Một bên chỉ trích Justin Bieber thiếu cố gắng, không xứng với thù lao 10 triệu USD, bên còn lại khen show của Bieber gợi hoài niệm, gọi buổi diễn là Bieberchella (ghép tên Bieber và Coachella). Truyền thông quốc tế cũng chia nhiều luồng ý kiến. Guardian chấm đêm nhạc 3/5 sao, nhận xét "thiếu năng lượng" dù giọng hát của anh vẫn tuyệt vời. GQ cho rằng đêm diễn ít phô trương, thể hiện niềm tin mạnh mẽ rằng sự gắn kết giữa nghệ sĩ và người hâm mộ sẽ mang đến thành công.

Sabrina Carpenter

Tiết mục Espresso của Sabrina Carpenter tại Coachella 2026 Ca sĩ hát bản hit "Espresso" để khép lại đêm diễn của tuần đầu. Video: Coachella

Trong hai đêm 10 và 17/4, Sabrina Carpenter, 27 tuổi, mang đến hơn 20 ca khúc từ ba album Man's Best Friends (2025), Short n' Sweet (2024), Emails I Can't Send (2022). Trên sân khấu, cô tái hiện vẻ sôi động của Hollywood thời trước, trình diễn theo phong cách Broadway. Trong tuần thứ hai, ca sĩ gây bất ngờ với màn song ca cùng "nữ hoàng nhạc pop" Madonna, thể hiện bài hát mới thuộc album sắp ra mắt của bà.

Sabrina Carpenter tham gia Coachella từ năm 2024 nhưng lần đầu diễn chính. Cô nhận nhiều lời khen từ truyền thông, công chúng về mặt dàn dựng hình ảnh lẫn chất giọng. Guardian gọi cô là "thiên tài nhạc pop" khi đem đến đêm diễn hoành tráng, nhiều màu sắc. Variety khen cô giữ giọng hát trong trẻo suốt 90 phút, gọi đây là "kỳ tích đáng nể" cho một nghệ sĩ phải vừa hát vừa di chuyển khắp nơi.

Karol G

Sân khấu Coachella của Karol G Sân khấu tôn vinh văn hóa Latin của Karol G.

Hai đêm nhạc của Karol G, 35 tuổi, diễn ra vào tối 12 và 19/4, đánh dấu lần đầu một nữ nghệ sĩ Latin làm headliner. Theo Guardian, cô biến sân khấu thành một "bữa tiệc nhạc rave trong hang động nguyên thủy", tôn vinh vẻ hoang dã quyến rũ của phụ nữ. Có lúc, cô đứng trên mô hình vẹt lớn đuôi dài (biểu tượng văn hóa Latin), phô diễn vũ đạo trong trang phục mang màu sắc bản địa. Set diễn khép lại bằng tiết mục nhảy múa của toàn bộ đoàn biểu diễn, kết hợp màn bắn pháo hoa, chiếu đèn lazer trong 10 phút.

Cuối chương trình, Karol G nói: "Tôi là Carolina Giraldo từ Medelilin, Colombia. Hôm nay tôi là người phụ nữ Latin đầu tiên diễn chính tại Coachella. Tôi rất hạnh phúc và tự hào nhưng cũng cảm thấy hơi muộn. Chỉ muốn nói rằng trước tôi còn rất nhiều nghệ sĩ Latin huyền thoại, những người đã tạo cơ hội cho tôi ở đây đêm nay".

Hola nhận xét Karol G tạo ra một sân khấu đỉnh cao về sự phát triển của âm nhạc Latin, trong khi Hollywood Reporter khen đêm nhạc "mãn nhãn". Variety cho rằng màn trình diễn đầy tính nữ quyền, là "sự bùng nổ về âm nhạc, vũ đạo, màu sắc và các biểu tượng mà không từ ngữ nào có thể diễn tả".

BINI

Trích tiết mục "Pantropiko" của nhóm BINI Trích màn trình diễn ca khúc "Pantropiko" của BINI.

BINI là nhóm nhạc Philippines và Đông Nam Á đầu tiên diễn ở Coachella trong hai ngày 10/4 và 17/4 tại Mojave. Tám thành viên thể hiện 10 ca khúc trong 45 phút. Tuần đầu, nhóm mở màn với bài hát Shagidi, mặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa quê nhà. Trước khi chuyển sang bài tiếp theo, họ thay đồ cũ thành những thiết kế hai mảnh lấp lánh. Tuần tiếp theo, nhóm giữ nguyên danh sách nhạc, nhưng đổi bài mở đầu thành Strings.

Hai tiết mục Pantropiko và Blush của BINI được ban tổ chức Coachella đăng lại trên tài khoản YouTube, thu hút hàng triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả nói đây là lần đầu biết nhóm, ấn tượng với khả năng làm chủ sân khấu của các ca sĩ. BINI hiện là cái tên nổi tiếng của làng nhạc Philippines, ra mắt năm 2021 qua chương trình đào tạo thần tượng Star Hunt Academy (2019).

Big Bang

Sân khấu mở màn của Big Bang tại Coachella tuần 2 Sân khấu mở màn của Big Bang tại Coachella tuần hai.

Big Bang là nghệ sĩ của Outdoor Theater - sân khấu lớn thứ hai sau Main Stage - vào hai ngày 12 và 19/4. Nhóm khiến người hâm mộ hoài niệm khi tái hiện các bản hit một thời, từ Haru Haru (2008) đến Bang Bang Bang (2016). Ba thành viên G-Dragron, Taeyang và Daesong có tiết mục solo các ca khúc mới và cũ. Cuối đêm diễn thứ hai, G-Dragron thông báo sớm tổ chức chuyến lưu diễn, dịp kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt.

Trên Instagram, nhiều trích đoạn của nhóm đạt hàng triệu lượt xem với hàng nghìn bình luận. Các fan gọi Big Bang là "những ông hoàng Kpop", cho biết hạnh phúc khi thấy thần tượng trở lại. Báo chí quốc tế cũng đánh giá cao màn tái xuất. Trang Billboard cho rằng Big Bang đưa người hâm mộ quay về thời vàng son của Kpop, Los Angeles Times mô tả đêm nhạc như một "bữa tiệc thỏa mãn các giác quan, sôi động".

Lisa

Lisa biểu diễn ca khúc "Bad Angel" tại Coachella 2026 Sân khấu "Bad Angel" của Lisa và DJ Anyma.

Ngày 17/4, Lisa, 29 tuổi, gây sốt khi làm nghệ sĩ khách mời trong tiết mục của DJ Mỹ Anyma tại Main Stage. Cô theo tạo hình "thiên thần người máy" khi hát ca khúc Bad Angel. Màn trình diễn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Hologram với hình ảnh Lisa nửa người thật, nửa robot bay trên không. Sự xuất hiện của cô khiến mạng xã hội bùng nổ, đưa các cụm từ khóa "Lisachella" hay "Bad Angel with Lisa" vào top 10 chủ đề nổi bật nhất nền tảng X toàn cầu.

Tiết mục hiện có gần hai triệu lượt xem trên YouTube, nhận nhiều lời khen từ khán giả. Một fan bình luận: "Điều khiến Lisa cuốn hút không chỉ trang phục hay những chuyển động mà đó còn là sự hiện diện của cô. Lisa là người có thể tự tỏa sáng". Lần thứ tư ca sĩ diễn ở Coachella. Năm 2019, cô cùng Blackpink trở thành nhóm Kpop đầu tiên có suất diễn tại lễ hội. Hai năm sau, nhóm làm nên lịch sử khi là ban nhạc Hàn đầu tiên diễn chính. Năm 2025, Lisa có tên trong danh sách nghệ sĩ của sân khấu Sahara.

Katseye

Kateye biểu diễn "Pinky Up" tại Coachella Màn trình diễn "Pinky Up" của nhóm thu hút hơn bảy triệu lượt xem.

Katseye là nhóm nhạc Kpop đa quốc tịch, có hai suất diễn ngày 10 và 17/4. Các thành viên mở màn đêm diễn với Pinky Up, tiếp đó là 10 bài hát gồm nhiều bản hit như Game Boy, Gabriela và Gnarly. Rolling Stone nhận xét các động tác nhảy của nhóm dứt khoát theo từng nhịp điệp. Một trong những phần ấn tượng nhất là tiết mục hát bài Golden (nhạc phim Kpop Demon Hunters) cùng Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami - bộ ba lồng giọng hát cho các nhân vật trong phim.

Katseye có sáu thành viên, bước ra từ cuộc thi sống còn The Debut: Dream Academy do công ty HYBE và hãng đĩa Geffen Records sản xuất. Nhóm ra mắt năm 2024, nhanh chóng gây chú ý với chất nhạc sôi động, phong cách quyến rũ khác phần lớn nhóm Kpop. Hiện Katseye còn năm người sau khi giọng ca Manon ngừng hoạt động từ tháng 2.

