Big Bang gợi hoài niệm tại Coachella

MỹG-Dragon cùng các thành viên Big Bang mang đến loạt hit gợi nhớ thời hoàng kim, trong lần đầu biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella.

Tối 12/4 (giờ California), ba thành viên gồm G-Dragron, Taeyang và Daesung có màn trình diễn hơn một giờ với 16 ca khúc tại Outdoor Theatre. Đây là một trong tám sân khấu của Coachella, lớn thứ hai sau khu vực chính Main Stage.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của Coachella. Big Bang mở đầu đêm diễn bằng bản hit Bang Bang Bang, sau đó là các ca khúc nổi tiếng thập niên 2010 như Fantastic Baby, Sober. Không gian lắng lại khi nhóm tái hiện bài hát A Fool of Tears từ album đầu tay năm 2006, nối tiếp là những sáng tác gắn liền tên tuổi của nhóm như Loser, Haru Haru và Lies.

Từ trái qua: G-Dragon và Taeyang - cùng 38 tuổi, Daesung, 37 tuổi. Ảnh: Coachella

Mỗi thành viên có sân khấu solo dành cho các ca khúc cũ và mới. Taeyang thể hiện lại bài hát Ringa Linga (2014), còn G-Dragon biểu diễn Power (2025). Sau đó, cả hai song bản hit của năm 2016 - Good Boy. Daesung khiến fan phấn khích khi mang dòng nhạc trot - thể loại truyền thống của Hàn Quốc - đến sân khấu quốc tế, qua các bài hát như HANDO-CHOGUA (2025), Look at Me, Gwisun (2014).

Phần trình diễn khép lại với Still Life (2022), gợi xúc động khi giọng hát của T.O.P vang lên. Anh là cựu thành viên của Big Bang, tuyên bố rời nhóm năm 2023. Trước khi khép lại sân khấu, Taeyang cho biết việc họ được góp mặt tại Coachella là một điều rất ý nghĩa. "Tôi rất biết ơn khi được chia sẻ âm nhạc, đam mê của chúng tôi đến mọi người", anh nói.

Trích đoạn Still Life của Big Band tại Coachella Trích đoạn tiết mục "Still Life". Người hâm mộ reo hò khi giọng của T.O.P vang lên từ giây thứ 13. Video: Coachella

Lần đầu Big Bang biểu diễn tại Coachella. Tại lễ hội năm 2020, nhóm có tên trong danh sách nghệ sĩ tham gia nhưng sự kiện bị hủy do ảnh hưởng của Covid-19. Sự xuất hiện của họ năm nay trùng dịp ban nhạc sắp tròn hai thập niên ra mắt. Tại sự kiện, trưởng nhóm G-Dragon phát biểu: "Năm nay kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm và mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi sắp đem đến nhiều điều lớn lao".

Hiện các tiết mục thu hút nhiều quan tâm trên mạng xã hội, đạt hàng trăm nghìn lượt xem cho mỗi nội dung đăng lại. Trên X, nhiều người gọi sân khấu của Big Bang là "huyền thoại", gọi họ là "những ông hoàng Kpop". Một tài khoản trên X bình luận tiết mục mở màn: "Sau 20 năm, Big Bang chưa bao giờ đánh mất lửa nghề". Việc nhóm hát lại những ca khúc thời kỳ đầu cũng ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Nhiều fan cho biết đã khóc khi nghe Haru Haru (2008).

Tiết mục "Haru Haru" của Big Bang Tiết mục "Haru Haru" của nhóm tại lễ hội âm nhạc. Video: Coachella

Ban nhạc dự kiến có buổi diễn tiếp theo ngày 19/4. Theo Korea Herald, hai đêm nhạc tại Coachella được xem là "sự kiện mở đầu" cho chuyến lưu diễn toàn cầu sắp tới của nhóm. Dù thời gian và thông tin chi tiết chưa được công bố, ba thành viên thường úp mở về tour diễn trong những concert gần đây.

Trong một thông báo từ công ty quản lý YG, đại diện nhóm cho biết: "Sân khấu Coachella giống sự khởi đầu mang tính biểu tượng của chúng tôi. Tất cả chuẩn bị kỹ lưỡng, háo hức gắn kết người hâm mộ khắp thế giới bằng âm nhạc".

Big Bang ra mắt năm 2006 với năm thành viên gồm G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung và Seungri. Họ đều có khả năng hát, phối hợp tốt, biết sáng tác nhạc, vũ đạo nhuần nhuyễn, theo đuổi dòng hip-hop và R&B. Nhóm thường xuyên nhận giải thưởng Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm và Album của năm tại các giải thưởng âm nhạc lớn châu Á. Đầu năm 2010, thành công của họ còn vươn đến thị trường Mỹ. Năm 2015, Big Bang phát hành MADE gây tiếng vang.

Năm 2018, mọi thứ thay đổi với Big Bang khi các thành viên lượt nhập ngũ. Sản phẩm cuối cùng họ phát hành có đủ năm thành viên là Flower Road. Dù không hoạt động âm nhạc bốn năm qua, sức ảnh hưởng của Big Bang không giảm. Các thành viên biết cách tạo sức hút thông qua các lĩnh vực khác như thời trang, sưu tầm.

Tái xuất năm 2022, nhóm chỉ còn bốn thành viên, Seungri không còn hoạt động do nhận án phạt tù ba năm từ tháng 8/2021. Một năm sau, T.O.P cũng xác nhận rời nhóm. Năm 2024, ba thành viên còn lại gây sốt khi tái hợp tại lễ trao giải MAMA.

Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Mỹ, diễn ra tháng 4 hàng năm tại Empire Polo Ground ở thành phố Indio, bang California. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 19/4, chỉ tổ chức vào ba ngày cuối tuần. Những ngôi sao nổi bật trong chương trình là Sabrina Carpenter, Justin Bieber và Karol G sẽ diễn tại Main Stage. Năm 2019, Blackpink là nhóm Kpop đầu tiên có suất diễn tại Coachella.

Phương Thảo (theo The Korea Herald, ABS-CBN, Korea Times)