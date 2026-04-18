Ca sĩ Thái Lan Lisa gây sốt với phong thái, hiệu ứng hình ảnh ở tiết mục cùng Anyma tại Coachella, ngày 18/4.

Lisa xuất hiện với vai trò nghệ sĩ khách mời trên sân khấu của nghệ sĩ nhạc điện tử Mỹ Anyma, sự tham gia của cô không được báo trước, gây bất ngờ với fan quốc tế. Cả hai trình diễn ca khúc mới Bad Angel, nói về một nhân vật nổi loạn, tự nhận "xinh đẹp nhưng quá hư để là một thiên thần".

Lisa gây choáng ngợp với màn diễn 'thiên thần người máy' Màn diễn của Anyma, Lisa. Video: Coachella

Lisa mặc thiết kế của nhà mốt Iris Van Herpen, với điểm nhấn là vải voan mỏng nhẹ, tạo hiệu ứng vừa bay bổng vừa ma mị. Người đẹp phối hợp công nghệ trình chiếu 3D hologram, với hình ảnh Lisa nửa người thật, nửa người máy lơ lửng trên không.

Màn trình diễn của Lisa lập tức bùng nổ trên mạng xã hội thế giới. Các cụm từ khóa "Lisachella" hay "Bad Angel with Lisa" vào top 10 chủ đề được chú ý nhất nền tảng X toàn cầu. Trên Weibo, cụm từ khóa "Lisa thiên thần đáp xuống" cũng vào danh sách được xem và gây thảo luận nhiều nhất.

Trang phục, phong thái của Lisa gây sốt. Ảnh: Weibo

Phần lớn khán giả đánh giá cao phong độ của Lisa, nhận xét tiết mục gây choáng ngợp, mang hơi thở vị lai. Trang phục, vũ đạo của ca sĩ còn gợi liên tưởng sự nóng bỏng pha trộn lãng mạn ở show Victoria's Secret.

Anyma và Lisa tung MV Bad Angel hôm 10/4, thu hút 10 triệu lượt xem trên YouTube. Anyma tên thật Matteo Milleri, là DJ, nhà sản xuất nhạc điện tử. Anh nổi tiếng với những màn trình diễn kết hợp đồ họa 3D khổng lồ, các nhân vật cyborg dường như bước ra khỏi màn hình hiện diện trong đời thực.

Hình ảnh gợi cảm giác siêu thực ở tiết mục. Ảnh: Weibo

Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Mỹ, diễn ra tháng 4 hàng năm tại Empire Polo Ground ở thành phố Indio, bang California. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 19/4, chỉ tổ chức vào ba ngày cuối tuần. Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại tám sân khấu gồm Coachella Stage (Main Stage), Outdoor Theatre, Sonora, Gobi, Mojave, Sahara, Yuma và Quasar. Ngoài Anyma, Lisa, nhiều nghệ sĩ khác biểu diễn ở lễ hội, như Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G.

