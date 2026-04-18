Madonna gây bất ngờ khi trình diễn tại Coachella

Mỹ"Nữ hoàng nhạc pop" Madonna khiến khán giả phấn khích khi làm nghệ sĩ khách mời trong đêm diễn của Sabrina Carpenter tại nhạc hội Coachella.

Sabrina Carpenter giới thiệu Madonna tại Coachella Sabrina Carpenter giới thiệu sự tham gia của Madonna. Video: Coachella

Tối 17/4 (giờ California), Sabrina Carpenter, 27 tuổi, có đêm diễn thứ hai tại lễ hội âm nhạc, gây bất ngờ với loạt tiết mục song ca cùng Madonna. Sau ca khúc Juno của Carpenter, khán giả reo hò trước sự xuất hiện của giọng ca 68 tuổi trên nhạc nền Vogue (1990) - một trong những đĩa đơn đình đám nhất của bà, cùng đàn em thể hiện lại bản hit. Không khí càng náo nhiệt khi hai ngôi sao trình diễn nhạc phẩm mới, được cho thuộc album Confessions II sắp ra mắt vào tháng 7 của Madonna.

Sau đó, Madonna cảm ơn Sabrina Carpenter mời bà biểu diễn. Carpenter cho biết danh ca không cần cảm ơn cô, nói đùa rằng bà muốn gì cô cũng đáp ứng. Madonna cũng nhắc kỷ niệm từng hát ở Coachella năm 2006, mô tả việc trở lại nhạc hội cho bà một cảm giác trọn vẹn. Năm ấy, bà là nghệ sĩ thuộc khu vực Sahara Tent - một trong tám sân khấu của lễ hội.

"Tôi có vài điều muốn nói với các bạn. Cách đây 20 năm, tôi đã biểu diễn tại Coachella. Tôi đã ở lều khiêu vũ, lần đầu hát album Confessions on the Dance Floor I ở Mỹ. Với tôi, trải nghiệm ấy tuyệt vời và bạn có thể tưởng tượng tôi vui mừng thế nào khi quay lại đây 20 năm sau cùng đôi bốt, chiếc áo corset và áo khoác Gucci tôi đã mặc năm đó. Với tôi, đây là một khoảnh khắc trọn vẹn, rất có ý nghĩa", Madonna nói.

Madonna biểu diễn ca khúc mới tại Coachella 2026 Hai ca sĩ thể hiện một ca khúc mới chưa công bố tên của Madonna. Video: Coachella

Cũng trong bài phát biểu, bà cho rằng điều tuyệt vời nhất của âm nhạc là gắn kết mọi người. Nhờ đó, con người có thể gạt bỏ khác biệt, bỏ qua những chuyện không hay, cùng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. "Vì thế, tôi cảm thấy rất vui khi được là một phần của trải nghiệm chữa lành, giúp mọi người gần nhau hơn". Để kết thúc bài nói, bà đọc lại đoạn điệp khúc trong bài Get Together.

Theo Hollywood Reporter, chương trình tăng thêm phần bất ngờ bằng màn song ca Like a Prayer (1989) của hai nghệ sĩ. Trước đó, Madonna nói đùa về chiều cao khoảng 1,5 m của Sabrina Carpenter. "Có một điều thú vị khác tôi cần nói bây giờ. Đây có lẽ là lần đầu tôi hát với người thấp hơn mình. Cảm ơn cháu đã cho tôi trải qua điều này", bà nói.

Madonna gây bất ngờ khi trình diễn tại Coachella Tiết mục "Like a Prayer" của Madonna và Sabrina Carpenter. Video: Coachella

Trang tin cho biết sự góp mặt của Madonna tại lễ hội diễn ra vào ngày sau khi bà xác nhận phát hành Confessions II trong mùa hè năm nay. Album gần nhất của bà là Madame X (2019). Hôm 17/4, ca sĩ giới thiệu một bài hát thuộc đĩa nhạc mới mang tên I Feel So Free.

Hiện màn kết hợp của Madonna và Sabrina Carpenter thu hút nhiều quan tâm bởi Carpenter đang là một ngôi sao triển vọng của làng nhạc Mỹ, còn Madonna là tên tuổi kỳ cựu. Trên X, các tài khoản chia sẻ lại những trích đoạn tiết mục của cả hai, đạt hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ. Một số fan cho rằng Carpenter đã mang đến một sân khấu mang tính biểu tượng khi mời huyền thoại của làng nhạc pop cùng biểu diễn.

Một khán giả bình luận: "Màn trình diễn này sẽ in sâu vào tâm trí của nhiều thế hệ. Carpenter không chỉ mời Madonna mà còn đưa 'Nữ hoàng nhạc pop' lên sân khấu Coachella cùng mình. Đây là sự công nhận đỉnh cao khi một tượng đài gặp một nhân tố mới. Giây phút này sẽ sống mãi".

Madonna thân thiết đàn em Sabrina Carpenter trên sân khấu nhạc hội. Ảnh: Coachella

Madonna sinh năm 1958, là ca sĩ Mỹ, được mệnh danh "nữ hoàng nhạc Pop". Bà nổi tiếng từ thập niên 1980 với hơn 300 triệu album bán ra, hàng tỷ USD doanh thu từ các tour diễn trong suốt sự nghiệp ca hát. Nghệ sĩ là người đặt nền móng cho việc xây dựng hình mẫu ngôi sao nhạc pop hiện đại, ảnh hưởng đến nhiều giọng ca sau này, trong đó có Britney Spears. Trước Beyoncé hay Taylor Swift, Madonna là sao nữ đầu tiên xây dựng hình ảnh tự chủ, độc lập và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp.

Sabrina Carpenter sinh năm 1999 tại Mỹ, từng nổi tiếng với vai Maya Hart trong loạt phim Girl Meets World trên kênh Disney. Cô ca hát hơn 10 năm nhưng tên tuổi bắt đầu "làm mưa làm gió" sau khi phát hành đĩa đơn Espresso cùng album Short n' Sweet năm 2024. Ca khúc được xem như "bài hát quốc dân" của mùa hè năm đó, thắng giải Màn trình diễn pop xuất sắc tại Grammy 2025.

Hai năm qua, cô tiếp tục tạo dấu ấn với nhiều bản hit như Please Please Please (2024), Taste (2024), Manchild (2025), When Did You Get Hot (2025). Phần lớn bài có từ hàng trăm triệu đến hơn một tỷ lượt nghe trên Spotify. Album mới của cô - Man's Best Friend - đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau khi ra mắt tháng 9/2025. Với danh tiếng hiện tại, cô được mời làm một trong ba nghệ sĩ chính của Coachella năm nay, biểu diễn tại sân khấu lớn nhất Main Stage.

Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Mỹ, diễn ra tháng 4 hàng năm tại Empire Polo Ground ở thành phố Indio, bang California. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 19/4, chỉ tổ chức vào ba ngày cuối tuần. Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại tám sân khấu gồm Coachella Stage (Main Stage), Outdoor Theatre, Sonora, Gobi, Mojave, Sahara, Yuma và Quasar. Ngoài Sabrina Carpenter, hai nghệ sĩ còn lại là Justin Bieber và Karol G.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter, Variety)