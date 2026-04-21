Mức cát-xê triệu USD của nghệ sĩ tại Coachella

Jutsin Bieber, 32 tuổi, trong đêm diễn 18/4, thuộc tuần thứ hai của nhạc hội. Ảnh: Instagram Justin Bieber
Coachella là lễ hội âm nhạc thường niên của Mỹ, được tổ chức lần đầu ở California năm 1999. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 19/4, trong ba ngày cuối tuần. Mỗi đêm nhạc có một giọng ca đình đám giữ vị trí headliner (nghệ sĩ chính), trình diễn tại sân khấu lớn nhất Main Stage. Năm nay, Sabrina Carpenter, Justin Bieber và Karol G đảm nhận vai trò này.
Ban tổ chức công bố dàn ca sĩ tham gia hồi tháng 9/2025. Không lâu sau, nguồn tin từ Rolling Stone cho biết Justin Bieber nhận 10 triệu USD (hơn 260 tỷ đồng) để biểu diễn, tương đương 5 triệu USD (khoảng 130 tỷ đồng) mỗi tuần. Bieber ký hợp đồng trực tiếp với nhà sản xuất chương trình Goldenvoice, không thông qua phía đại diện.
Justin Bieber biểu diễn ca khúc Daisies, khép lại đêm nhạc 11/4. Video: Coachella
Với mức thù lao trên, Justin Bieber trở thành nghệ sĩ có cát-xê cao nhất lịch sử sự kiện. Tuy nhiên, số tiền gây tranh luận khi có ý kiến cho rằng không xứng đáng.
Sau tuần đầu, ca sĩ bị nói "lười biếng" vì không dàn dựng sân khấu hoành tráng, chỉ đứng hát. Nửa sau buổi diễn, anh mở YouTube để trình chiếu những MV thời mới ra mắt, video cover nhạc hồi nhỏ. Dù vậy, nhiều fan bày tỏ ấn tượng với màn trình diễn khi cùng thần tượng ôn lại kỷ niệm cũ. Các trích đoạn biểu diễn của anh hiện thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Từ trước đến nay, Coachella không bao giờ công bố cát-xê của nghệ sĩ. Phần lớn thông tin hiện nay do các trang báo quốc tế thu thập từ nguồn tin nội bộ.
Năm 2022, Page Six cho biết The Weeknd, hiện 36 tuổi, từng yêu cầu ban tổ chức trả anh 8,5 triệu USD (tám triệu USD tiền thù lao, 500.000 USD phí sản xuất) cho hai suất diễn năm đó. Khi ấy, ca sĩ thay Kanye West - người bị ban tổ chức rút tên khỏi sự kiện, đề nghị nhận số tiền bằng mức mà phía sản xuất dự tính trả cho West. Đây là lần thứ hai anh làm headliner từ năm 2018. Ảnh: Variety
Trích set diễn của The Weeknd năm 2022. Video: Coachella
Năm 2018, Beyoncé trở thành nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên diễn chính Coachella. Theo Billboard, cô thu về từ tám triệu USD đến 12 triệu USD cho hai đêm nhạc. Ca sĩ tiếp tục kiếm lời bằng cách sản xuất phim hòa nhạc Homecoming: A Film by Beyoncé (2019) về màn trình diễn tại lễ hội. Bộ phim là một trong ba dự án của cô với Netflix, được cho đem về cho Beyoncé 20 triệu USD. Ảnh: Andrew White
Tiết mục Crazy in Love của Beyoncé, hiện 45 tuổi, tại sự kiện năm 2018. Video: Coachella
Trailer phim hòa nhạc Homecoming: A Film by Beyoncé. Video: Netflix
26 tuổi, Ariana Grande trở thành headliner trẻ nhất của Coachella khi xuất hiện tại mùa lễ năm 2019. Theo Variety, ca sĩ nhận tám triệu USD vì đã đồng ý diễn vào phút chót, thay Kanye West. Rapper hủy show vì không thiết kế được sân khấu phù hợp. Ảnh: Variety
Ariana Grande, hiện 33 tuổi, biểu diễn ca khúc Dangerous Woman tại nhạc hội 2019. Video: Coachella
Năm 2023, Bad Bunny là giọng ca Latin đầu tiên diễn chính trong lịch sử nhạc hội. Trapital podcast cho biết anh bỏ túi khoảng năm triệu USD cho màn trình diễn. Ở tuổi 32, anh hiện là một trong những ca sĩ Latin thành công nhất thế giới, thắng giải Grammy Album của năm hồi tháng 2. Ảnh: Jenn Five
Tiết mục Titi Me Preguntó của Bad Bunny tại lễ hội âm nhạc năm 2023. Video: Coachella
Là một trong ba tên tuổi chính của lễ hội năm nay, có thông tin cho rằng Sabrina Carpenter, 27 tuổi, nhận năm triệu USD cho hai đêm diễn 11 và 17/4. Truyền thông quốc tế dành nhiều lời khen cho sân khấu của cô, ấn tượng cách ca sĩ tái hiện vẻ hào nhoáng của Hollywood xưa qua từng tiết mục. Cô mời nhiều nghệ sĩ biểu diễn như Madonna, Sam Elliot, Terry Crews.
Sabrina Carpenter thể hiện bản hit Espresso trong tuần đầu tiên. Video: Coachella
Từ trái qua: Lady Gaga, Kendrick Lamar, ban nhạc Radiohead - ba headliner của Coachella 2017. Theo New Yorker, khoản thù lao của ba nghệ sĩ dao động từ ba triệu đến bốn triệu USD. Ảnh: Variery/ Rolling Stone
Phương Thảo (theo First Post, Just Jared)