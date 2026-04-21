Mức cát-xê triệu USD của nghệ sĩ tại Coachella

Jutsin Bieber, 32 tuổi, trong đêm diễn 18/4, thuộc tuần thứ hai của nhạc hội. Ảnh: Instagram Justin Bieber

Coachella là lễ hội âm nhạc thường niên của Mỹ, được tổ chức lần đầu ở California năm 1999. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 19/4, trong ba ngày cuối tuần. Mỗi đêm nhạc có một giọng ca đình đám giữ vị trí headliner (nghệ sĩ chính), trình diễn tại sân khấu lớn nhất Main Stage. Năm nay, Sabrina Carpenter, Justin Bieber và Karol G đảm nhận vai trò này.

Ban tổ chức công bố dàn ca sĩ tham gia hồi tháng 9/2025. Không lâu sau, nguồn tin từ Rolling Stone cho biết Justin Bieber nhận 10 triệu USD (hơn 260 tỷ đồng) để biểu diễn, tương đương 5 triệu USD (khoảng 130 tỷ đồng) mỗi tuần. Bieber ký hợp đồng trực tiếp với nhà sản xuất chương trình Goldenvoice, không thông qua phía đại diện.