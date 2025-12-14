7 lợi ích bất ngờ khi phụ nữ ăn trứng hàng ngày

Trứng là siêu thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho não, mắt, xương, tim, cân nặng, da và tóc của phụ nữ.

Một quả trứng lớn cung cấp khoảng 6-7 g protein chất lượng cao, bao gồm đầy đủ 9 axit amin thiết yếu. Nó còn chứa các vitamin A, D, E và B12, cùng với choline, lutein, zeaxanthin và chất béo không bão hòa. Lòng đỏ thường mang hầu hết các chất dinh dưỡng tan trong chất béo và các thành phần quan trọng cho sức khỏe não bộ và mắt, trong khi lòng trắng gần như là protein nạc tinh khiết.

Nghiên cứu dinh dưỡng gần đây ngày càng mô tả trứng không chỉ là một nguồn protein đơn thuần, mà còn là một "siêu thực phẩm" đặc biệt có lợi cho sức khỏe phụ nữ. Từ việc tăng cường trí não, củng cố xương đến hỗ trợ trao đổi chất, mắt, da, tim và sức khỏe chung, việc thường xuyên bổ sung trứng vào chế độ ăn cân bằng có thể mở khóa một chuỗi lợi ích sức khỏe kéo dài qua các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời người phụ nữ.

Siêu dinh dưỡng

Trứng nằm trong số những thực phẩm bổ dưỡng nhất hiện có. Một quả trứng lớn cung cấp sự pha trộn phong phú giữa protein, chất béo lành mạnh và một phổ rộng các vitamin và khoáng chất thiết yếu: vitamin A, phức hợp B (B2, B5, B12), folate, vitamin D, E, phospho, selen, canxi, kẽm, và nhiều hơn nữa.

Đối với phụ nữ, những người thường có nhu cầu vitamin cao hơn (cho năng lượng, trao đổi chất, cân bằng hormone), trứng là một cách dễ dàng để nạp nhiều loại dưỡng chất trong một gói nhỏ gọn và giá cả phải chăng.

Theo các chuyên gia, trứng thực sự là một trong những thực phẩm thông thường giàu dinh dưỡng nhất.

Thúc đẩy sức khỏe não bộ và trí nhớ

Trứng là một nguồn quý giá của dưỡng chất gọi là choline, giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ và hệ thần kinh, tham gia vào việc sản xuất chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời hỗ trợ trí nhớ và nhận thức.

Một nghiên cứu năm 2024 ở phụ nữ đã báo cáo rằng việc tiêu thụ trứng thường xuyên có liên quan đến hiệu suất nhận thức tốt hơn - bao gồm cải thiện trí nhớ ngữ nghĩa (trí nhớ dài hạn về sự kiện và khái niệm) và chức năng điều hành (lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát tinh thần) khi tuổi tác tăng lên.

Với việc phụ nữ thường phải đảm đương nhiều vai trò - sự nghiệp, gia đình, vô số gánh nặng tinh thần và khi lớn tuổi phải đối mặt với nguy cơ suy giảm nhận thức cao hơn, các dưỡng chất hỗ trợ não trong trứng có thể là một cách tiếp cận dễ dàng để duy trì sức khỏe não bộ lâu dài.

Bảo vệ sức khỏe thị giác

Trứng đặc biệt nổi bật khi nói đến sức khỏe mắt. Lòng đỏ chứa các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin - những sắc tố tích tụ trong võng mạc và giúp bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương, đặc biệt là các rối loạn liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Hơn nữa, trứng còn cung cấp vitamin A, một chất dinh dưỡng quan trọng khác để duy trì thị lực khỏe mạnh. Đối với phụ nữ ở tuổi trung niên trở lên - những người mà sức khỏe mắt ngày càng trở nên quan trọng - việc bổ sung trứng có thể là một chiến lược ăn uống đều đặn, đơn giản để bảo vệ thị lực và sự thoải mái của mắt khi tuổi tác tăng cao.

Hỗ trợ quản lý cân nặng và trao đổi chất

Đối với phụ nữ muốn duy trì cân nặng khỏe mạnh hoặc quản lý cân nặng, trứng có thể đặc biệt hữu ích. Trứng giàu protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh, nhưng lại tương đối ít carbohydrate. Sự kết hợp đặc biệt này giúp tạo ra cảm giác no (satiety) kéo dài hơn, từ đó giúp giảm ăn vặt không cần thiết và kiểm soát lượng calo tiêu thụ quá mức.

Trong các nghiên cứu mà những phụ nữ thừa cân hoặc béo phì ăn trứng vào bữa sáng thay vì bữa ăn giàu carbohydrate, "bữa sáng bằng trứng" đã giúp họ cảm thấy no lâu hơn, ăn ít calo hơn sau đó, và kết quả là giảm được nhiều mỡ cơ thể và giảm chỉ số khối cơ thể (BMI) hơn so với các bữa ăn cùng calo nhưng không có trứng.

Như vậy, trứng có thể là một đồng minh đáng tin cậy trong việc quản lý cân nặng, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ muốn có những bữa ăn no bụng mà không làm ảnh hưởng đến dinh dưỡng.

Nguồn vitamin quan trọng và giúp xương chắc khỏe

Trứng là một trong số ít nguồn thực phẩm tự nhiên cung cấp vitamin D - một loại vitamin rất quan trọng cho sự hấp thụ canxi, sức mạnh của xương và sức khỏe miễn dịch.

Đối với phụ nữ, đặc biệt sau tuổi 30 hoặc sau mãn kinh, khi mật độ xương có xu hướng giảm, việc hấp thụ Vitamin D thường xuyên là cần thiết để duy trì sức khỏe xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Ngoài ra, trứng còn cung cấp các khoáng chất như phospho, canxi, selen và các vi chất dinh dưỡng khác hỗ trợ sức khỏe hệ xương và quá trình trao đổi chất chung.

Bằng cách bổ sung trứng vào chế độ ăn cân bằng, phụ nữ có thể hỗ trợ xương chắc khỏe, sức khỏe trao đổi chất và sức sống tổng thể ngay cả khi lớn tuổi.

Tốt cho tim và cân bằng cholesterol

Trứng từng bị nhìn nhận với sự nghi ngờ vì hàm lượng cholesterol của chúng. Nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy rằng đối với hầu hết mọi người, ăn trứng, thậm chí hàng ngày, không nhất thiết làm tăng cholesterol máu lên mức có hại, đặc biệt khi trứng được chế biến lành mạnh và lượng chất béo bão hòa tổng thể được giữ ở mức vừa phải.

Trên thực tế, trứng có thể giúp cải thiện cholesterol "tốt" HDL và hỗ trợ sức khỏe tim mạch nếu được đưa vào như một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Đối với phụ nữ, đặc biệt là những người bận rộn, đang đối phó với căng thẳng trao đổi chất hoặc bước vào tuổi trung niên, những lợi ích cho tim mạch này khiến trứng trở thành một lựa chọn thông minh, tự nhiên thay vì là thứ cần tránh.

Lợi ích cho da, tóc và sức khỏe tổng thể

Ngoài các "hệ thống lớn" như xương, não, tim, trứng còn có thể đóng góp vào sức khỏe của da và tóc. Protein dồi dào, chất béo thiết yếu, vitamin A, E, biotin, phức hợp B và khoáng chất trong trứng hỗ trợ tái tạo tế bào da khỏe mạnh và giúp duy trì độ đàn hồi, sự rạng rỡ của da.

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng còn hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của tóc và củng cố sợi tóc - một lợi thế bổ sung đặc biệt được nhiều phụ nữ coi trọng.

Trứng cũng góp phần vào mức năng lượng và khả năng miễn dịch chung nhờ sự kết hợp của protein, vi chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, giúp phụ nữ đối phó với căng thẳng hàng ngày, thay đổi nội tiết tố và nhu cầu cuộc sống với khả năng phục hồi tốt hơn.

Mặc dù trứng mang lại nhiều lợi ích, nhưng cách bạn tiêu thụ chúng lại vô cùng quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị rằng trứng có lợi nhất khi là một phần của chế độ ăn uống tổng thể lành mạnh và cân bằng chứ không phải là một "thực phẩm thần kỳ" đơn lẻ.

Đối với hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh, ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày thường được coi là an toàn và có thể phù hợp với một chế độ ăn uống bổ dưỡng. Tuy nhiên, nếu bạn có các tình trạng bệnh lý từ trước như cholesterol rất cao, bệnh tim hoặc các vấn đề trao đổi chất khác, hãy thảo luận với chuyên gia chăm sóc sức khỏe về liều lượng phù hợp.

Cách chế biến trứng cũng tạo ra sự khác biệt. Trứng luộc, trứng chần, hoặc trứng nấu nhẹ mà không dùng quá nhiều chất béo bão hòa (bơ, dầu nặng) là những lựa chọn tốt hơn so với trứng chiên ngập dầu hoặc trứng ăn kèm với các món nhiều dầu mỡ.

Cuối cùng, sự đa dạng là rất quan trọng. Trứng kết hợp với các thực phẩm bổ dưỡng khác (rau, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh) sẽ tạo nên những bữa ăn hỗ trợ sức khỏe tổng thể một cách hiệu quả hơn.

Mỹ Ý (Theo Times of India)