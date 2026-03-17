7 loại rau củ dùng thường xuyên tốt cho gan ruột

Rau không chỉ là món ăn kèm cho các thực phẩm chính như cơm hay bánh mì mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe đường ruột và gan. Nhiều loại rau có thể cung cấp các chất thải độc gan tự nhiên đồng thời là nguồn dinh dưỡng dồi dào tốt cho ruột.
Bông cải xanh rất giàu sulforaphane, hợp chất hỗ trợ quá trình giải độc của gan và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Nguồn chất xơ dồi dào trong bông cải xanh thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Các loại rau họ cải nói chung cũng có tác dụng giảm viêm.
Củ dền chứa nhiều nitrat, cải thiện lưu thông máu. Hợp chất betaine trong củ dền có lợi cho sức khỏe gan và hệ tiêu hóa tổng thể. Thêm củ dền vào món salad, canh, súp hoặc nước ép để tăng thêm dưỡng chất tốt cho sức khỏe.
Khoai lang chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa như beta-carotene. Chúng giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột và hỗ trợ nhu động ruột khỏe mạnh.
Rau bina và các loại rau xanh giàu magie, folate và chất xơ prebiotic giúp đa dạng hệ vi sinh vật đường ruột. Đây cũng là một loại rau họ cải giàu chất xơ và các hợp chất có thể giảm nguy cơ ung thư đại tràng.
Súp lơ trắng rất đa dạng trong chế biến, có thể luộc, hấp, xào, nấu súp… Nó giàu choline - dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe não và gan. Choline đóng vai trò trong việc duy trì cấu trúc màng tế bào, tổng hợp DNA và tham gia quá trình chuyển hóa đồng thời còn góp phần ngăn ngừa cholesterol tích tụ trong gan.
Ăn cà rốt tốt cho gan nhờ chứa beta-carotene và các flavonoid thực vật. Hai hợp chất này hỗ trợ chức năng gan và hạn chế sự tích tụ độc tố trong cơ thể. Hàm lượng chất xơ cao trong loại củ này cũng giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột.
Mướp đắng được xem là thực phẩm hữu ích trong việc kiểm soát đường huyết và giàu hợp chất thực vật (phytonutrients). Loại rau này cũng hỗ trợ chuyển hóa và sức khỏe đường ruột.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, Bùi Thủy, AI