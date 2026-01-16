Điều gì xảy ra khi ăn củ dền thường xuyên?

Ăn củ dền sống hoặc ép lấy nước, nướng có lợi hơn so với luộc trong việc giảm huyết áp, tăng hiệu suất thể thao, thúc đẩy giảm cân.

Củ dền có màu sắc bắt mắt, dễ chế biến và giàu dưỡng chất. Không chỉ làm món ăn thêm hấp dẫn, loại củ này còn cung cấp vitamin, khoáng chất cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Nhiều chất dinh dưỡng và ít calo

Củ dền ít calo nhưng giàu giá trị dinh dưỡng, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. 100 g củ dền luộc có chứa:

Calo: 44

Protein: 1,7 g

Chất béo: 0,2 g

Carbohydrate: 10 g

Chất xơ: 2 g

Giá trị hàng ngày (DV) Folate: 20% Mangan: 14% Đồng: 8% Kali: 7% Magie: 6% Vitamin C: 4% Vitamin B6: 4% Sắt: 4%



Củ dền đặc biệt giàu folate (vitamin B9) - vi chất cần thiết cho quá trình tăng trưởng, phát triển tế bào và duy trì sức khỏe tim mạch. Loại củ này còn cung cấp mangan tham gia hình thành xương, chuyển hóa chất dinh dưỡng và hỗ trợ chức năng não. Củ dền còn chứa khoáng chất đồng đóng vai trò trong sản xuất năng lượng và tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh, góp phần duy trì hoạt động ổn định của hệ thần kinh.

Giúp kiểm soát huyết áp

Củ dền có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp cao, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Lợi ích này là do củ dền giàu nitrat tự nhiên. Khi vào cơ thể, nitrat được chuyển hóa thành oxit nitric - chất giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và làm huyết áp giảm xuống.

Cải thiện hiệu suất thể thao

Nitrat trong củ dền có thể nâng cao hiệu suất thể chất bằng cách cải thiện hiệu quả hoạt động của ty thể "nhà máy năng lượng" của tế bào. Nhờ đó, cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn khi vận động. Nồng độ nitrat trong máu thường đạt đỉnh sau khoảng 2-3 giờ kể từ khi ăn củ dền hoặc uống nước ép củ dền. Dùng thực phẩm này trước khi tập luyện hoặc thi đấu vài giờ để tận dụng tối đa lợi ích.

Chống viêm

Củ dền chứa các sắc tố tự nhiên gọi là betalain, nổi bật với đặc tính chống viêm. Nhờ đó, loại củ này có thể mang lại lợi ích cho nhiều mặt sức khỏe, bởi tình trạng viêm mạn tính có liên quan đến béo phì, bệnh tim mạch, bệnh gan và một số loại ung thư.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Một cốc củ dền luộc 100 g chứa 2 g chất xơ. Chất xơ không bị tiêu hóa, di chuyển đến đại tràng, nơi nó nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột và làm tăng khối lượng phân, giảm các vấn đề về tiêu hóa như táo bón, hội chứng ruột kích thích và viêm túi thừa. Hơn nữa, tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất xơ như củ dền còn có liên quan đến giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, bao gồm ung thư đại tràng, bệnh tim và tiểu đường type 2.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Chức năng tinh thần và nhận thức suy giảm tự nhiên theo tuổi tác, làm tăng nguy cơ mắc các rối loạn thoái hóa thần kinh như chứng mất trí nhớ. Nitrat trong củ dền có thể cải thiện chức năng não bằng cách thúc đẩy sự giãn nở của mạch máu, do đó làm tăng lưu lượng máu lên não. Đặc biệt, củ dền có tác dụng cải thiện lưu lượng máu đến thùy trán của não, một khu vực liên quan đến tư duy cấp cao như ra quyết định và trí nhớ làm việc.

Giúp cân bằng lượng năng lượng nạp vào

Củ dền ít chất béo và calo nhưng nhiều nước giúp cân bằng lượng năng lượng nạp vào. Tăng cường tiêu thụ các thực phẩm ít calo như loại củ này cũng có liên quan đến giảm cân.

Dù hàm lượng calo thấp nhưng củ dền lại chứa một lượng protein và chất xơ vừa phải. Cả hai chất dinh dưỡng này đều có thể giúp duy trì cân nặng vừa phải. Chất xơ trong củ dền hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy cảm giác no, do đó làm giảm lượng calo tổng thể tiêu thụ.

Ngon miệng và dễ sử dụng

Không chỉ bổ dưỡng mà củ dền còn ngon miệng và dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn. Bạn có thể ép củ dền lấy nước hoặc dùng làm món nướng, hấp. Ưu tiên chọn những củ nặng tay so với kích thước của chúng và có phần lá xanh tươi, không bị héo. Vì nitrat trong thực phẩm có thể tan trong nước nên hãy ưu tiên hấp, nướng thay vì luộc củ dền nếu bạn muốn dung nạp tối đa hàm lượng chất dinh dưỡng này.

Bảo Bảo (Theo Healthline)