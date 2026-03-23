7 điểm nhấn ở vòng 31 Ngoại hạng Anh

Để Casemiro ra đi - quyết định hợp lý của Man Utd. "Thêm một năm nữa" - đó là thông điệp từ các CĐV chủ nhà trong trận thắng Aston Villa 3-1 trên sân Old Trafford. Trong bối cảnh tuyến giữa thường thiếu cấu trúc và sự chắc chắn, thì kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí cùng bản lĩnh của Casemiro giúp đội bóng giữ được sự ổn định. Có thời điểm, anh giống như "chất keo" gắn kết lối chơi, điều được phản ánh qua những lời khen ngợi.

Tuy nhiên, tham vọng dài hạn của Man Utd không thể dựa vào những giải pháp ngắn hạn. Và màn trình diễn trong trận hòa Bournemouth 2-2 là lời nhắc rõ ràng vì sao việc để cựu ngôi sao Real ra đi vào mùa hè, khi hợp đồng hết hạn, là lựa chọn hợp lý.

Trước các tiền vệ giàu năng lượng của Bournemouth, Casemiro nhiều lần bị khai thác. Việc liên tục để đối phương bứt tốc vượt qua cho thấy hạn chế ngày càng rõ về tốc độ và khả năng di chuyển của anh. Tiền vệ người Brazil còn phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi chiến thuật khi không kịp lui về, và đáng lo hơn là mất bóng tới 14 lần - con số cao với một cầu thủ có nhiệm vụ chính là kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ.

Môi trường Ngoại hạng Anh đòi hỏi thể lực, khả năng pressing và chuyển trạng thái nhanh. Việc để Casemiro ra đi theo dạng tự do vào cuối mùa có thể là tổn thất về lý thuyết, nhưng xét về thực tế, đây có thể là bước đi hợp lý trong quá trình tái cấu trúc đội hình.