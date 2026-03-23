7 điểm nhấn ở vòng 31 Ngoại hạng Anh

Để Casemiro ra đi - quyết định hợp lý của Man Utd. "Thêm một năm nữa" - đó là thông điệp từ các CĐV chủ nhà trong trận thắng Aston Villa 3-1 trên sân Old Trafford. Trong bối cảnh tuyến giữa thường thiếu cấu trúc và sự chắc chắn, thì kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí cùng bản lĩnh của Casemiro giúp đội bóng giữ được sự ổn định. Có thời điểm, anh giống như "chất keo" gắn kết lối chơi, điều được phản ánh qua những lời khen ngợi.
Tuy nhiên, tham vọng dài hạn của Man Utd không thể dựa vào những giải pháp ngắn hạn. Và màn trình diễn trong trận hòa Bournemouth 2-2 là lời nhắc rõ ràng vì sao việc để cựu ngôi sao Real ra đi vào mùa hè, khi hợp đồng hết hạn, là lựa chọn hợp lý.
Trước các tiền vệ giàu năng lượng của Bournemouth, Casemiro nhiều lần bị khai thác. Việc liên tục để đối phương bứt tốc vượt qua cho thấy hạn chế ngày càng rõ về tốc độ và khả năng di chuyển của anh. Tiền vệ người Brazil còn phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi chiến thuật khi không kịp lui về, và đáng lo hơn là mất bóng tới 14 lần - con số cao với một cầu thủ có nhiệm vụ chính là kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ.
Môi trường Ngoại hạng Anh đòi hỏi thể lực, khả năng pressing và chuyển trạng thái nhanh. Việc để Casemiro ra đi theo dạng tự do vào cuối mùa có thể là tổn thất về lý thuyết, nhưng xét về thực tế, đây có thể là bước đi hợp lý trong quá trình tái cấu trúc đội hình.
Slot cần lời giải, không phải lời bào chữa - nhưng ông chưa có cả hai. HLV Arne Slot khẳng định nhiệm vụ của ông là đưa ra giải pháp, thay vì viện cớ cho chuỗi phong độ sa sút của Liverpool - chỉ giành một điểm trong ba trận gần nhất.
Nhưng nhà cầm quân người Hà Lan chưa có câu trả lời. Khi Liverpool vừa cho thấy dấu hiệu hồi sinh với bốn chiến thắng trong năm trận, họ lại nhanh chóng trở lại mặt đất sau những kết quả thất vọng - thua Wolves 1-2, hòa Tottenham 1-1 và mới nhất là thua Brighton 1-2. Cựu hậu vệ Jamie Carragher bình luận rằng Liverpool đang đánh mất cả bản sắc lẫn niềm tin người hâm mộ với Slot.
Dù khẳng định không tìm lý do, Slot vẫn viện dẫn việc thiếu vắng Mohamed Salah, Alexander Isak và việc Hugo Ekitike rời sân sớm. Tuy nhiên, khả năng tạo cơ hội nghèo nàn và sự suy giảm về tính giải trí đã là vấn đề xuyên suốt mùa giải, bất kể có hay không ba tiền đạo trụ cột này. Những lời giải đáng ra đã phải xuất hiện từ nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước.
Dù kết cục của bảy vòng cuối ra sao, Slot vẫn còn nhiều việc phải vá lỗi. Nhưng nếu không thể giành vé dự Champions League, mọi nỗ lực sửa sai có thể đã quá muộn.
Chelsea gặp vấn đề ở cả hai đầu sân. Chiến thắng 3-0 phản ánh sự vượt trội về cường độ thi đấu của Everton, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa hai đội xuống chỉ còn hai điểm. Tuy nhiên, thống kê bàn thắng kỳ vọng (xG) lại cho thấy Chelsea mới là đội tạo ra cơ hội rõ ràng hơn.
Điều đó phần nào phơi bày vấn đề của Chelsea ở cả hai đầu sân dưới thời Liam Rosenior. Họ thiếu sắc bén trong tấn công, khi đã tịt ngòi ba trận liên tiếp, đồng thời liên tục mắc sai lầm ở hàng thủ.
Trận đấu tại sân Hill Dickinson trở thành màn so tài trái ngược của hai thủ môn. Jordan Pickford có hai pha cứu thua xuất sắc từ chối Enzo Fernandez, trong khi Robert Sanchez lại để lọt lưới từ cú sút không quá nguy hiểm - thời điểm Chelsea đang chơi lấn lướt.
Phong cách và vị thế khiến Rosenior không muốn công khai chỉ trích học trò. Nhưng khi áp lực ngày càng lớn lên HLV trưởng, Chelsea đang cho thấy dấu hiệu đánh rơi cả mùa giải.
Nỗi lo xuống hạng của Tottenham. Thua trận "chung kết ngược" với tỷ số 0-3 trước Nottingham ngay trên sân nhà khiến nguy cơ xuống hạng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết với đội bóng thành London.
Tottenham đã không thắng trong 13 trận gần nhất tại giải (hòa 5, thua 8), cân bằng chuỗi không thắng dài thứ hai trong lịch sử CLB. Kỷ lục tệ nhất là chuỗi 16 trận năm 1935 hoàn toàn có nguy cơ bị xô đổ.
Thông thường, các đội đua trụ hạng xem sân nhà là điểm tựa. Tuy nhiên, sân Tottenham Hotspur lại trở thành "tử địa" với CLB mùa này. Đội bóng thành London đang sở hữu thành tích sân nhà tệ nhất giải, chỉ thắng 2 trong 16 trận. Thất bại trước Forest là trận thua sân nhà thứ tư liên tiếp, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng trên sân nhà lên con số 8.
Đây mới là lần thứ ba trong lịch sử Tottenham để thua cách biệt từ ba bàn trở lên trên sân nhà trước đối thủ khởi đầu vòng đấu ở vị trí thứ 17 trở xuống.
Sau 31 vòng, họ mới giành 30 điểm - thành tích thấp kỷ lục của CLB ở thời điểm này của một mùa giải, ngang bằng mùa 1914-1915.
Aston Villa và Man Utd sẽ cạnh tranh vị trí thứ ba? Trận thắng West Ham 2-0 giúp Aston Villa xây chắc vị trí thứ tư với 54 điểm, qua đó rút ngắn cách biệt với Man Utd xuống một điểm. Trong bối cảnh Liverpool và Chelsea cùng sảy chân vòng này và đang thi đấu phập phù, Aston Villa và Man Utd có cơ hội bứt lên và cạnh tranh vị trí thứ ba, sau Man City và Arsenal.
Phát biểu sau trận với Sky Sports, HLV Unai Emery đánh giá Aston Villa có màn trình diễn hay nhất trên sân nhà mùa này. "Chúng tôi kiểm soát tốt trận đấu, kiềm tỏa được đối thủ, đội đang có phong độ cao", ông nói. "Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, từ cách tổ chức lối chơi, kiểm soát thế trận cho đến việc ngăn chặn các tình huống chuyển trạng thái và không để họ gây áp lực lên vòng cấm".
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh yếu tố ổn định là chìa khóa giúp Aston Villa duy trì vị thế sau 31 vòng. "Tôi thực sự hài lòng với sự ổn định mà đội đã thể hiện từ đầu mùa", ông nói thêm.
HLV Eddie Howe nhận trách nhiệm sau thất bại ở derby Tyne-Wear. Newcastle sớm mở tỷ số nhờ công Anthony Gordon, nhưng các bàn của Chemsdine Talbi và Brian Brobbey giúp Sunderland "đánh sập" sân St. James Park.
Sau trận, huyền thoại CLB Alan Shearer chỉ trích màn trình diễn hiệp hai của đội nhà trên mạng xã hội là “đáng xấu hổ, yếu đuối, lười biếng và bạc nhược”.
HLV Eddie Howe sau đó cũng thẳng thắn nhận lỗi. "Rất đau đớn, đặc biệt là với người hâm mộ. Họ là những người tôi nghĩ đến lúc này", ông nói trong buổi họp báo sau trận. "Với tầm vóc của trận đấu, nếu không thể hiện đúng kỳ vọng, bạn phải chấp nhận bị chỉ trích. Tôi hiểu phản ứng của khán giả. Chúng tôi đã không làm tốt nhiệm vụ và thực sự thất vọng về bản thân".
Welbeck cho thấy tuyển Anh đang bỏ lỡ điều gì. Danny Welbeck có lý do để đặt câu hỏi khi anh không có tên trong danh sách 35 cầu thủ của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel. Ngay cả trước cú đúp vào lưới Liverpool, Welbeck đã là tiền đạo người Anh ghi nhiều bàn nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Quyết định ưu tiên Dominic Calvert-Lewin thay vì Welbeck là điều khó lý giải. Tuchel có thể cho rằng cầu thủ 35 tuổi đã qua đỉnh cao, hoặc việc triệu tập anh chỉ mang tính giải pháp ngắn hạn do yếu tố tuổi tác.
Tuy nhiên, Welbeck đang trải qua mùa giải hiệu quả nhất trong sự nghiệp. Hai lần "xé lưới" Liverpool nâng tổng số bàn thắng lên 12, nhiều hơn bốn bàn so với Ollie Watkins - người có nguy cơ lần đầu không chạm mốc 10 bàn trong một mùa giải Ngoại hạng Anh - và hơn Calvert-Lewin, trung phong đã có 10 bàn nhưng chỉ ghi một bàn trong hai tháng gần nhất.
Hiệu suất của Welbeck cũng gây ấn tượng khi vượt kỳ vọng bàn thắng (xG) tới 2,47, trong khi cả Watkins và Calvert-Lewin đều kém hơn chỉ số của chính họ (cùng -1,7).
Có thể đã quá muộn để Welbeck chen chân vào danh sách cuối cùng dự World Cup 2026, bất chấp kinh nghiệm chinh chiến. Nhưng rõ ràng, việc bỏ qua anh là tổn thất cho tuyển Anh, và lại là lợi thế cho Brighton khi tiền đạo chủ lực của họ có thêm thời gian nghỉ ngơi quý giá.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP