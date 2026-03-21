Liverpool thua Brighton, lỡ cơ hội vào top 4

AnhLiverpool thua 1-2 trên sân Brighton ở vòng 31 Ngoại hạng Anh, qua đó vẫn kém top 4 hai điểm nhưng đã đấu nhiều hơn một trận.

Bốn ngày sau trận thắng đậm Galatasaray tại Champions League, Liverpool lại trở về với bộ mặt quen thuộc. Đây là lần thứ tư mùa này đội bóng của Arne Slot thắng ở Champions League rồi ngay sau đó lại thua trận tiếp theo. Họ từng thắng Frankfurt hồi tháng 10 rồi thua Brentford; đánh bại Real nhưng sau đó thua đậm Man City; vượt qua Marseille rồi lại sảy chân trước Bournemouth.

Cầu thủ Liverpool (đỏ) thất thần sau khi Welbeck hoàn tất cú đúp cho Brighton, trên sân Amex, Brighton, Anh hôm 21/3. Ảnh: Reuters

Cuộc đua vào top 5 - vị trí nhiều khả năng đủ để dự Champions League - tiếp tục bị giáng đòn khi họ mất Hugo Ekitike vì chấn thương từ sớm. Khi Mohamed Salah vắng mặt vì chấn thương mới, Alisson không thi đấu và chưa rõ thời điểm trở lại của Alexander Isak, thách thức mà Arne Slot phải đối mặt ngày càng lớn.

Danh sách chấn thương ngày càng dài và quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế là vấn đề. Liverpool chỉ có 62 giờ nghỉ và trông uể oải, thiếu sức sống. Trong khi đó, Brighton có một tuần nghỉ ngơi và điều đó thể hiện rõ trên sân. Theo TNT Sports, Brighton đã chạy nhiều hơn Liverpool 5 km trong trận đấu hôm 21/3.

Trước trận, Slot đã dự đoán đối thủ sẽ chơi quyết liệt, thừa nhận đây không phải trận đấu lý tưởng cho đội bóng của ông sau khi vừa thắng Galatasaray giữa tuần. Mọi thứ khó khăn cho Liverpool khi Danny Welbeck xuất hiện ở cột xa để đánh đầu mở tỷ số ở phút 14. Tuy nhiên, Liverpool gỡ hòa ở phút 30 sau pha di chuyển thông minh của Milos Kerkez. Hậu vệ trái đội khách tận dụng đường chuyền về bằng đầu bất cẩn của Lewis Dunk để bấm bóng qua Bart Verbruggen.

Dẫu vậy, Welbeck một lần nữa trở thành khắc tinh của Liverpool. Phút 56, anh tận dụng pha làm tường của Jack Hinshelwood để dứt điểm tung lưới Giorgi Mamardashvili. Sau khi VAR kiểm tra, bàn thắng được công nhận.

Ở tuổi 35, đây là mùa giải ghi bàn hiệu quả nhất trong sự nghiệp của Welbeck, với 12 bàn từ đầu giải. Anh là cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất Ngoại hạng Anh mùa này, cho thấy bản thân sẵn sàng một suất trong đội tuyển Anh cho World Cup 2026.

Welbeck (số 18) mở tỷ số trong trận gặp Liverpool, trên sân Amex, Brighton, Anh hôm 21/3. Ảnh: Reuters

Với Liverpool, đây đã là thất bại thứ 10 của họ tại Ngoại hạng Anh mùa này. Lần gần nhất họ thua nhiều như vậy ở giải đấu đã cách đây 10 năm. Liverpool giờ đã thủng lưới nhiều hơn (42 bàn) so với cả mùa trước.

Thầy trò Slot vẫn xếp thứ năm với 49 điểm, hơn Chelsea một điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Họ kém đội thứ tư Aston Villa hai điểm, kém Man Utd sáu điểm. Liverpool sẽ được nghỉ gần hai tuần, trước khi đấu tứ kết Cup FA với Man City ngày 4/4.

Vy Anh