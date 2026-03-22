Slot: 'Không đội nào chịu nổi khi thiếu ba tiền đạo chủ lực'

AnhHLV Arne Slot cho rằng việc mất cùng lúc nhiều trụ cột tấn công khiến Liverpool gặp khó, sau trận thua 1-2 trên sân Brighton ở vòng 31 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Amex ngày 21/3, Liverpool thua Brighton bởi cú đúp của tiền đạo Danny Welbeck. Điều này khiến họ tiếp tục đánh mất điểm số quan trọng trong cuộc đua top 4. Trái lại, chủ nhà giành chiến thắng thứ tư trong 5 trận gần nhất, qua đó duy trì hy vọng dự cúp châu Âu

"Nhìn vào bảng điểm lúc này, thất bại này thực sự rất đau đớn, và đáng ra phải như vậy", Slot nói. "Chúng tôi đã đánh rơi điểm trước Wolves vì một bàn thua thiếu may mắn, rồi tuần trước để lọt lưới phút 90 khi đấu Tottenham. Những điều đó còn nghiêm trọng hơn cả trận thua Brighton".

Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng những vấn đề của Liverpool đã xuất hiện từ trước giờ bóng lăn, và cho rằng nó đã lặp lại nhiều lần mùa này. "Sau mỗi trận đấu tốt, chúng tôi kỳ vọng duy trì hoặc cải thiện phong độ, nhưng rồi lại gặp vấn đề lực lượng", ông nói.

HLV Slot phản ứng trong trận Liverpool thua Brighton 1-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh trên sân Amex, Brighton, Anh ngày 21/3/2026. Ảnh: Imago

Slot dẫn chứng việc Mohamed Salah, Alexander Isak chấn thương, còn Hugo Ekitike phải rời sân chỉ sau vài phút. Thủ môn Alisson Becker cũng phải nghỉ thi đấu một thời gian do chấn thương gân kheo và vắng mặt ở đợt tập trung đội tuyển Brazil sắp tới. "Đó là câu chuyện lặp đi lặp lại mùa này", Slot nhấn mạnh. "Không đội nào chịu nổi khi thiếu ba tiền đạo chủ lực. Nhưng công việc của tôi không phải tìm lý do, mà là tìm giải pháp".

Về cột mốc thua 10 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này - nhiều nhất kể từ mùa 2015-2016, Slot cho rằng điều này phản ánh cả hai mặt của vấn đề. "Một mặt, nó cho thấy Liverpool đã có những đội hình và HLV xuất sắc thế nào trong 10 năm qua. Mặt khác, chúng tôi có nhiều lý do dẫn đến kết quả này, từ bàn thua muộn đến chấn thương", ông nói.

Nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận kỳ vọng dành cho Liverpool là rất lớn sau chức vô địch mùa 2024-2025 cùng khoản đầu tư hơn 600 triệu USD. Tuy nhiên, HLV 47 tuổi cho rằng thực tế mùa giải khó khăn hơn dự kiến, dù nhấn mạnh: "Dù có bao nhiêu lý do, vị trí hiện tại vẫn là không đủ tốt".

Khi được hỏi về quãng nghỉ quốc tế, Slot cho rằng đây không thực sự là thời gian nghỉ ngơi cho các cầu thủ. Ông dẫn lại thông tin từ HLV tuyển Anh Thomas Tuchel về việc nhiều cầu thủ phải hội quân muộn do thi đấu quá tải. "Với chúng tôi, nhiều cầu thủ vẫn sẽ tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Không ít người nằm trong nhóm có số phút ra sân nhiều nhất mùa này. Do chấn thương và lực lượng mỏng, chúng tôi buộc phải sử dụng lặp lại một nhóm cầu thủ", Slot cho biết.

Dù vậy, ông vẫn ghi nhận tinh thần thi đấu của toàn đội: "Những cầu thủ vừa thi đấu giữa tuần vẫn nỗ lực đến cuối trận. Có thể họ không còn sung sức như trước, nhưng không bỏ cuộc - đó là điều rất quan trọng cho giai đoạn cuối mùa".

Liverpool vẫn xếp thứ năm với 49 điểm, hơn Chelsea một điểm và kém đội thứ tư Aston Villa hai điểm, kém Man Utd sáu điểm. Sau quãng nghỉ quốc tế, đoàn quân dưới trướng Slot sẽ đấu tứ kết Cup FA với Man City ngày 4/4.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Liverpoolfc.com)