Man Utd thắng Aston Villa, vững vàng trong Top 3

Tiền vệ Bruno Fernandes kiến tạo hai bàn giúp Man Utd thắng đội khách Aston Villa 3-1, trong "trận cầu 6 điểm" ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Năm phút sau hiệu còi mãn cuộc, đoàn quân Michael Carrick đi vòng quanh sân để vỗ tay tri ân khán giả. Các bàn thắng của Casemiro, Matheus Cunha và Benjamin Sesko giúp Man Utd tìm lại niềm vui chiến thắng, một tuần sau khi thua trên sân Newcastle. Chiến thắng trước Aston Villa còn giúp "Quỷ Đỏ" tiến gần hơn tới suất dự Champions League mùa sau.

Không ghi bàn, nhưng Fernandes được chọn làm cầu thủ hay nhất trận đấu nhờ hai pha kiến tạo cho Casemiro và Cunha. Anh cũng chạm mốc 100 đường chuyền thành bàn trong màu áo Man Utd, bên cạnh 105 bàn thắng. Tiền vệ 31 tuổi là cầu thủ thứ ba của Man Utd chạm mốc ba chữ số ở bàn thắng lẫn kiến tạo, sau Ryan Giggs và Wayne Rooney.

Tình huống Casemiro bật cao nhất để đánh đầu mở tỷ số cho Man Utd trong trận gặp Aston Villa trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 30 Ngoại hạng Anh ngày 15/3/2026. Ảnh: Reuters

Fernandes còn lập thêm một cột mốc khác, với 16 đường kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này, kỷ lục của một cầu thủ Man Utd. Đội trưởng người Bồ Đào Nha cũng mang lại tới 23 điểm cho đội bóng mùa này, chỉ kém ba mùa giải đỉnh cao của Robin van Persie (2012-2013), Cantona (1993-1994) và Cristiano Ronaldo (2007-2008) trong lịch sử CLB.

Trận đấu tại Old Trafford khởi đầu khá thận trọng. Aston Villa tổ chức đội hình chặt chẽ và chủ yếu chờ cơ hội phản công. Hiệp một vì thế không có nhiều cơ hội rõ rệt. Man Utd kiểm soát bóng nhỉnh hơn và tạo ra một vài tình huống nguy hiểm, đáng chú ý nhất là cú đánh đầu của Amad Diallo buộc thủ môn Emiliano Martinez phải cứu thua, còn Diogo Dalot bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi sút vọt xà từ khoảng cách gần.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 53, từ quả phạt góc của Fernandes, Casemiro băng cắt ở cột gần rồi đánh đầu lái bóng vào góc xa, mở tỷ số cho Man Utd. Đây đã là lần thứ năm Fernandes kiến tạo cho tiền vệ Brazil ở Ngoại hạng Anh mùa này. Kể từ đầu mùa 2022-2023, Casemiro đã ghi tới chín bàn từ các tình huống cố định do Fernandes thực hiện, nhiều hơn bốn lần so với bất kỳ cặp cầu thủ nào khác trong giải.

Bàn thắng khiến khán đài Stretford End bùng nổ. Khi Casemiro rời sân lúc gần cuối trận, các CĐV đồng loạt hát vang "One more year, Casemiro" (Ở lại thêm một năm nữa, Casemiro), như lời kêu gọi CLB gia hạn hợp đồng với tiền vệ kỳ cựu người Brazil. Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra khi tiền vệ Brazil đã thông báo rời đội vào cuối mùa.

Aston Villa không buông xuôi. Phút 64, từ một tình huống phạt góc lộn xộn, bóng bật ra đúng vị trí của Ross Barkley. Tiền vệ người Anh lập tức sút một chạm bằng chân trái vào góc xa, gỡ hòa 1-1. Sau khi VAR kiểm tra khả năng việt vị, bàn thắng vẫn được công nhận.

Cunha nhảy lên lưng Sesko mừng bàn thắng ấn định tỷ số cho Man Utd. Ảnh: Reuters

Thế trận trở nên cởi mở hơn sau đó. Villa suýt vượt lên khi Leon Bailey căng ngang cho Tammy Abraham trong vòng cấm, nhưng tiền đạo vào sân thay người xử lý chậm để Dalot kịp thời cản phá.

Ngay sau tình huống thoát thua, Man Utd phản đòn. Phút 71, Fernandes nhận bóng bên cánh trái rồi chọc khe một chạm, đặt Cunha vào thế đối mặt. Tiền đạo Brazil bứt tốc vượt qua Ezri Konsa rồi cứa lòng chìm hạ Martinez, đưa chủ nhà dẫn lại 2-1.

Bàn thua này khiến HLV Unai Emery nổi giận ngoài đường biên. Trước đó, ông liên tục ra hiệu cho Bailey giữ bóng khi Aston Villa đang tổ chức tấn công, nhưng cầu thủ Jamaica lại chuyền hỏng không tốt. Man Utd đoạt lại bóng và chỉ vài giây sau đã ghi bàn.

Trong những phút cuối, Aston Villa dâng cao tìm bàn gỡ. Nhưng khi đội khách còn đang loay hoay trước khung thành, Man Utd tung đòn kết liễu. Phút 81, Cunha thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang. Sau khi bóng bật ra, Sesko xoay người dứt điểm nhanh giữa vòng vây hậu vệ Villa, bóng khẽ chạm người đổi hướng khiến Martinez bó tay.

Đây là bàn thứ chín của Sesko ở Ngoại hạng Anh mùa này, trong đó có bốn pha lập công khi vào sân từ ghế dự bị. Tính riêng trong năm 2026, tiền đạo Slovenia đã ghi bảy bàn, chỉ kém Joao Pedro của Chelsea tại giải.

Kết quả này giúp đội bóng của Carrick thắng trận thứ bảy trong chín vòng gần nhất và kéo dài chuỗi năm trận thắng trên sân nhà. Man Utd cũng nới rộng khoảng cách với chính Aston Villa lên ba điểm trong cuộc đua vào top 4.

Sau trận, Fernandes hài lòng với màn trình diễn của đội nhà, nhưng cho rằng Man Utd vẫn có thể chơi tốt hơn. "Đây là trận đấu rất quan trọng vì họ là đối thủ trực tiếp. Chúng tôi biết cần chiến thắng sau trận thua tuần trước. Toàn đội đã làm được điều đó", tiền vệ Bồ Đào Nha nói. "Nhưng chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa".

Ở trận tiếp theo, Man Utd làm khách trên sân của Bournemouth tối 20/3.

Xuân Bình