Chelsea thảm bại trước Everton

Chelsea thua chủ nhà Everton 0-3 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh, và tiếp tục đứng ngoài nhóm dự Champions League mùa sau.

Everton lần đầu thắng liền hai trận Ngoại hạng Anh trên sân mới, khi vùi dập Chelsea với màn trình diễn áp đảo. Tiền đạo Beto ghi hai bàn và kiến tạo cho Iliman Ndiaye lập công, trong trận đấu hay nhất của đội kể từ khi chuyển đến sân Hill Dickinson.

Chiến thắng giúp Everton áp sát nhóm dự Cup châu Âu, chỉ còn kém Liverpool ba điểm ở vị trí thứ năm. Nếu giành vé dự Champions League, đây sẽ là cái kết ấn tượng cho chuỗi chín năm vắng bóng của họ tại đấu trường châu Âu.

Trong khi đó, Chelsea giậm chân ở vị trí thứ sáu, ngoài nhóm dự Champions League mùa sau. Họ cũng chỉ còn hơn chính Everton hai điểm.

Everton mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Chelsea.

