Carragher: 'Liverpool đang đánh mất bản sắc và niềm tin CĐV dưới thời Slot'

AnhCựu hậu vệ Jamie Carragher cho rằng Liverpool không chỉ đánh mất lối chơi pressing từng làm nên thương hiệu dưới thời Jurgen Klopp mà còn dần đánh mất sự ủng hộ từ khán giả.

Cuối tuần qua, Liverpool bị Tottenham - CLB chưa thắng trận nào trong năm 2026 và bị kéo vào cuộc đua trụ hạng - cầm hòa 1-1 ngay tại Anfield ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. Tan trận, thầy trò Arne Slot nhận những tiếng la ó từ khán đài. Đây là trận thứ hai liên tiếp họ không thắng tại Ngoại hạng Anh, sau trận thua 1-2 gây sốc trên sân Wolves.

"Điều đáng lo không chỉ là mùa giải của Liverpool, mà còn là vị thế của HLV", Carragher nói trên chương trình bình luận Monday Night Football. "Luôn có sự khác biệt giữa phản ứng trên mạng và khán giả đến sân. Phần lớn mùa giải, khi có ý kiến chỉ trích Slot, những người đến sân vẫn ủng hộ ông".

HLV Arne Slot (phải) vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Liverpool hòa Tottenham 1-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 15/3/2026. Ảnh: Reuters

Cựu hậu vệ này dẫn chứng, ngay sau những tranh cãi liên quan tới Mohamed Salah, CĐV Liverpool vẫn hát vang tên Slot trong chuyến làm khách tại sân San Siro. Theo ông, đây là bước ngoặt nguy hiểm.

"Không dễ để khán giả Liverpool quay lưng với một HLV vừa vô địch chưa đầy một năm", Carragher nói thêm. "Nhưng trận vừa rồi cho thấy sự thay đổi lớn trong cảm xúc của họ. Những tiếng la ó đến từ sự thất vọng rõ rệt. Một khi đã mất khán giả, rất khó để lấy lại. Tôi nghĩ từ lúc này, nhiệm vụ của Slot sẽ cực kỳ khó khăn".

Trận hòa Tottenham khiến Liverpool kém đội đầu bảng Arsenal tới 21 điểm. Dù vậy, Carragher cho rằng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên Slot. "Vẫn có khả năng họ tạo nên điều đặc biệt như tiến sâu ở Champions League hay Cup FA, nhưng phong độ gần đây khiến nhiều CĐV thất vọng", ông nói. "Chỉ một điểm trước Wolves và Tottenham, thua Galatasaray ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, và tôi cũng không quá tự tin về cơ hội đi tiếp".

Carragher cũng đặt dấu hỏi về công tác chuyển nhượng, khi Liverpool bỏ ra 603 triệu USD để mang về 7 tân binh hè 2025. "Nhiều cầu thủ được đưa về với giá cao, có tài năng, nhưng liệu họ có phù hợp với Liverpool? Tôi không nghĩ có thể đổ hết lên HLV, dù ông ấy có tham gia tuyển chọn", cựu hậu vệ 48 tuổi bày tỏ.

Carragher cho rằng vấn đề lớn nhất của Liverpool là đánh mất lối chơi pressing từng làm nên thương hiệu dưới thời Jurgen Klopp. Ông cho biết: "Slot muốn kiểm soát nhiều hơn. Mùa trước, với những cầu thủ phù hợp, họ vẫn vô địch. Nhưng hiện tại, đội hình đã khác và không đáp ứng được yêu cầu tại Ngoại hạng Anh. Dù vậy, như mọi CLB, HLV vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng".

Phân tích sâu hơn, Carragher cho rằng vấn đề lớn nhất của Liverpool là đánh mất sự gắn kết tập thể. "Có quá nhiều điều không ổn. Không vận hành tốt cả khi tấn công lẫn phòng ngự. Nhưng điều nổi bật nhất là họ đã mất đi khả năng pressing", ông nói. "Những cầu thủ giỏi, nhưng thiếu gắn kết. Đó là điều quan trọng nhất họ đã đánh mất. Liverpool chưa bao giờ là đội bóng hào nhoáng với các siêu sao, mà là tập thể của những cầu thủ giỏi chơi cùng nhau".

Trong khi đó, Paul Scholes cho rằng sự xuất hiện của Florian Wirtz đã khiến Liverpool chuyển sang lối chơi kiểm soát bóng nhiều hơn, làm giảm độ đáng sợ tại Anfield.

"Anfield từng là sân đấu khó khăn nhất. Nhưng giờ Liverpool chơi thiên về kiểm soát bóng, thay vì áp sát và bóp nghẹt đối thủ như trước", huyền thoại bóng đá Anh nhận xét. "Wirtz là cầu thủ xuất sắc, nhưng khiến đội bóng trở nên hiền hơn."

Theo cựu tiền vệ Man Utd, triết lý mới của Slot không phù hợp với bản sắc vốn có của Liverpool. "Liverpool không phải đội chơi kiểm soát. Họ phải là đội pressing, áp đảo đối thủ như thời Klopp. Sự thay đổi này đang khiến họ đánh mất chính mình", Scholes cho biết.

