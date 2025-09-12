6 màn so tài đáng chú ý tại giải VĐTG ở Tokyo

Lyles được đánh giá cao hơn và sở trường ở nội dung 200m. Đối thủ chính của anh là Letsile Tebogo, đương kim vô địch Olympic. Tuy nhiên, trong cả hai lần đối đầu mùa này ở Diamond League, Lyles đều thắng.

Chung kết 100m dự kiến diễn ra lúc 20h20 ngày 14/9, giờ Hà Nội, còn chung kết 200m diễn ra lúc 20h06 ngày 19/9.