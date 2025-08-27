Mỹ nhân điền kinh Trung Quốc giành vé vớt dự giải thế giới

Trung QuốcWu Yanni lọt danh sách 40 VĐV đủ điều kiện thi đấu nội dung 100m rào nữ tại giải thế giới Tokyo 2025, khép lại quãng thời gian một thập kỷ Trung Quốc không có đại diện ở nội dung này.

Ngày 26/8, Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) công bố danh sách đủ điều kiện dự giải vô địch thế giới Tokyo ở cự ly 100m rào nữ.

Trong danh sách này, Yanni xếp hạng 40 với 1.248 điểm. Theo quy định, 40 VĐV có điểm số cao nhất sẽ giành quyền tham dự, đồng nghĩa mỹ nhân điền kinh Trung Quốc giành vé nhờ suất cuối cùng.

Wu Yanni (giữa) thi đấu đợt chạy bán kết đầu tiên ở Nam Kinh, Trung Quốc hôm 23/3. Ảnh: Xinhua

Yanni chưa từng đạt thành tích 12 giây 73 - mốc chuẩn để dự giải thế giới Tokyo 2025. Nhưng nhờ thi đấu tốt những giải vừa qua, cô tích lũy đủ điểm để lọt vào top 40 thế giới, nhận vé dự giải thế giới thông qua hệ thống xếp hạng.

Lần đầu tiên kể từ năm 2015, Trung Quốc lại có VĐV tham dự nội dung 100m rào nữ tại giải vô địch thế giới, chấm dứt 10 năm vắng bóng.

Wu Shuijiao là VĐV Trung Quốc gần nhất dự nội dung 100m rào nữ tại giải vô địch thế giới năm 2015. Khi đó, cô đạt thành tích 13 giây 06 ở bán kết, không vào chung kết. Nhưng VĐV này từng giành HC vàng tại Giải Thách thức Thế giới IAAF 2015 (IAAF World Challenge) với 12 giây 85.

Wu Yanni phấn khích khi biết lập kỷ lục quốc gia. Ảnh: Xinhua

Wu Yanni thống trị sân chơi quốc nội, khi sáu lần vô địch 100m rào nữ của Trung Quốc vào các năm 2018, 2020, 2021, 2023, 2024 và 2025. Thành tích tốt nhất của cô ở nội dung này là 12 giây 74 đạt được tại giải Vô địch Quốc gia ngày 30/6/2024 tại Rì Chúc, Sơn Đông, Trung Quốc. Đây cũng là thành tích tốt nhất của châu Á trong năm 2024.

Yanni, sinh ngày 28/7/1997 tại Tự Cống - thành phố phía nam Tứ Xuyên. Cô được mệnh danh là "nữ thần điền kinh của Trung Quốc" và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ tính cách hướng ngoại và những hình xăm trên cơ thể. VĐV 26 tuổi cho rằng những hình xăm này biểu tượng cho sự tự tin của cô.

Năm 2024, Yanni hoàn thành mục tiêu lần đầu dự Thế vận hội tại Olympic Paris. Nhưng cô tự chấm điểm 0 vì không thể cạnh tranh với các đối thủ ở nội dung sở trường 100m rào.

Yanni được xem là VĐV xinh đẹp bậc nhất trong làng điền kinh Trung Quốc. Ảnh: baidu

Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Giải có tổng cộng 49 nội dung, bao gồm chạy, nhảy, ném, bộ môn phối hợp và cả marathon cùng đi bộ đường dài. Với quy mô này, sự kiện được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước Thế vận hội Los Angeles 2028.

Ở nội dung 100m rào nữ, vòng loại sẽ khởi tranh sáng 14/9 lúc 11h28 theo giờ Tokyo. Một ngày sau, các VĐV sẽ bước vào vòng bán kết lúc 21h05, trước khi tìm ra nhà vô địch ở chung kết diễn ra tối 15/9, dự kiến lúc 22h20.

Hồng Duy tổng hợp