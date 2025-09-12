6 màn so tài đáng chú ý tại giải VĐQG ở Tokyo

Lyles được đánh giá cao hơn và sở trường ở nội dung 200m. Đối thủ chính của anh là Letsile Tebogo, đương kim vô địch Olympic. Tuy nhiên, trong cả hai lần đối đầu mùa này ở Diamond League, Lyles đều thắng.
Chung kết 100m dự kiến diễn ra lúc 20h20 ngày 14/9, giờ Hà Nội, còn chung kết 200m diễn ra lúc 20h06 ngày 19/9.
Cuộc chiến 400m rào nam: Warholm, Benjamin và Dos Santos. Karsten Warholm (ảnh), kỷ lục gia thế giới và là ĐKVĐ, sẽ bước vào đường đua ở Tokyo với quyết tâm đòi lại vị thế sau thất bại tại Olympic Paris 2024.
VĐV Na Uy là người duy nhất trong lịch sử chạy dưới 46 giây, với 45 giây 94 khi giành HC vàng Olympic Tokyo 2020. Nhưng anh không có phong độ cao, để thua chung kết ba lần năm ngoái. Sang mùa 2025, Warholm trở lại mạnh mẽ với năm chiến thắng, trong đó có kỷ lục thế giới mới ở cự ly không chính thức 300m rào (32,67 giây).
Tuy vậy, mỗi khi đối đầu trực tiếp với hai kình địch lớn nhất - nhà vô địch Olympic Rai Benjamin (Mỹ) và Alison dos Santos (Brazil) - Warholm chưa thể áp đảo. Anh từng thua cả hai ở Stockholm Diamond League, sau đó thắng lại ở Oslo. Điều này khiến cuộc đua ở Tokyo càng thêm khó đoán.
Chung kết 400m rào nam dự kiến diễn ra lúc 19h15 ngày 19/9.
1500m nam: Ingebrigtsen và cuộc chiến vượt qua chấn thương. Jakob Ingebrigtsen trở lại SVĐ Quốc gia Tokyo - nơi anh từng giành HC vàng Olympic 2020, nhưng lần này hành trang là dấu hỏi lớn về phong độ.
Ba năm qua, VĐV Na Uy liên tục thất bại ở các giải lớn: về nhì tại giải thế giới 2022 (sau Jake Wightman) và 2023 (sau Josh Kerr), rồi hụt huy chương ở Olympic Paris 2024 khi gục ngã ở đoạn cuối. Năm 2025, thử thách còn lớn hơn khi anh vừa dính chấn thương gân Achilles hồi tháng 5 và đến Tokyo mới có thể ra mắt mùa giải ngoài trời. Nếu đủ thể lực, Ingebrigtsen vẫn là ứng viên sáng giá, nhưng cuộc cạnh tranh chắc chắn không dễ dàng.
1500m nam đang là một trong những nội dung khốc liệt nhất khi bốn giải lớn gần nhất có bốn nhà vô địch khác nhau: Ingebrigtsen (2021), Wightman (2022), Kerr (2023) và Cole Hocker (2024). Bên cạnh đó, hàng loạt cái tên đang lên cũng sẵn sàng thách thức, như Yared Nuguse (Mỹ), Niels Laros (Hà Lan, HC đồng Olympic 2024), cựu vô địch Timothy Cheruiyot (Kenya) hay Azeddine Habz (Pháp) - người thắng hai chặng Diamond League năm nay.
Chung kết 1500m nam dự kiến diễn ra lúc 18h50 ngày 18/9.
400m nữ: McLaughlin-Levrone đối đầu Paulino và Naser. Sydney McLaughlin-Levrone - nữ VĐV từng làm nên lịch sử với kỷ lục dưới 51 giây ở cự ly 400m rào - đã quyết định chuyển hướng trong năm 2025. Ở tuổi 26, cô gác lại nội dung sở trường để toàn tâm chinh phục đường chạy 400m, vốn là ước mơ từ lâu nhưng từng bị bỏ dở vì chấn thương tại giải thế giới 2023.
Thay đổi này ngay lập tức tạo nên cuộc đối đầu trong mơ. McLaughlin-Levrone sẽ chạm trán hai ngôi sao lớn nhất hiện tại: Marileidy Paulino (Dominicana, HC vàng Olympic 2024) và Salwa Eid Naser (Bahrain, HC bạc Olympic và cựu vô địch thế giới).
Bộ ba này cũng đồng thời sở hữu ba thông số nhanh nhất mùa 2025: Naser dẫn đầu với 48,67 giây, tiếp đến Paulino 48,81 giây và McLaughlin-Levrone 48,90 giây. Tất cả hứa hẹn một cuộc đua rực lửa ở Tokyo, nơi chỉ một khoảnh khắc nhỏ có thể quyết định vàng, bạc, đồng.
Chung kết 400m nữ dự kiến diễn ra lúc 19h50 ngày 20/9.
Giải điền kinh VĐTG 2025 (World Athletics Championships Tokyo 2025) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 trên SVĐ Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai sự kiện này, sau Tokyo 1991 và Osaka 2007. Giải năm nay thu hút hơn 2.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 49 nội dung.
SVĐ Quốc gia Nhật Bản, được xây dựng cho Thế vận hội Tokyo 2020, là nơi thi các môn thi đấu điền kinh. Các môn thi đấu đường phố như marathon và đi bộ 20km sẽ được tổ chức tại các tuyến phố xung quanh thủ đô Tokyo.
Đặc biệt, giải năm nay áp dụng quy định xét nghiệm gene SRY bắt buộc đối với các VĐV nữ, nhằm xác định giới tính sinh học. Hiện hơn 95% VĐV nữ đã hoàn thành xét nghiệm, với phần còn lại dự kiến sẽ thực hiện tại Nhật Bản do các hạn chế pháp lý ở một số quốc gia.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP