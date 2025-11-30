6 loại rau quả giúp đào thải acid uric tự nhiên

Thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể kiểm soát acid uric cao. Một số loại rau củ giàu chất xơ có thể giảm nồng độ chất thải này trong cơ thể.

Dưa chuột nhiều nước nên có lợi trong việc đào thải độc tố ra khỏi cơ thể thông qua đi tiểu thường xuyên và giải độc. Dưa chuột cũng ít purin, không góp phần tích tụ acid uric, an toàn cho người có mức acid uric cao hoặc bệnh gout. Các chất chống oxy hóa cùng các hợp chất chống viêm như flavonoid, tannin cũng góp phần giảm đau khớp và stress oxy hóa liên quan đến tình trạng acid uric tăng.