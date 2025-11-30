6 loại rau quả giúp đào thải acid uric tự nhiên

Thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể kiểm soát acid uric cao. Một số loại rau củ giàu chất xơ có thể giảm nồng độ chất thải này trong cơ thể.
Dưa chuột nhiều nước nên có lợi trong việc đào thải độc tố ra khỏi cơ thể thông qua đi tiểu thường xuyên và giải độc. Dưa chuột cũng ít purin, không góp phần tích tụ acid uric, an toàn cho người có mức acid uric cao hoặc bệnh gout. Các chất chống oxy hóa cùng các hợp chất chống viêm như flavonoid, tannin cũng góp phần giảm đau khớp và stress oxy hóa liên quan đến tình trạng acid uric tăng.
Cà chua chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C và lycopene, có tác dụng đẩy lùi viêm, stress oxy hóa liên quan đến nồng độ acid uric cao. Cà chua có thể được dùng để làm món cà ri, salad, canh hoặc nước ép tươi. Tác dụng kiềm hóa và hàm lượng nước cao của cà chua hỗ trợ chức năng thận, tăng quá trình giải độc tự nhiên.
Nước ép từ mướp đắng có tác dụng giảm nồng độ acid uric tự nhiên. Mướp đắng cung cấp kali, magiê, sắt và vitamin C dồi dào. Nó cũng chứa nhiều canxi và beta carotene. Bổ sung mướp đắng vào chế độ ăn uống là cách hỗ trợ kiểm soát nồng độ chất thải này cách lành mạnh.
Ớt chuông ít purin, là lựa chọn an toàn cho người bệnh gout hoặc có nồng độ acid uric cao. Ớt chuông cũng giàu vitamin C giúp phân hủy acid uric và đào thải qua nước tiểu. Hàm lượng chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm cao của vitamin này còn tốt cho khớp, ngăn ngừa các cơn gout bùng phát và các triệu chứng khó chịu liên quan.
Cà rốt nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ điều hòa tổng hợp enzyme. Loại củ này giúp loại bỏ acid uric ra khỏi cơ thể nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào. Ăn cà rốt, nhất là ở dạng sống, còn hỗ trợ chức năng thận. Thêm cà rốt vào salad, nước ép hoặc đồ ăn nhẹ để cân bằng nồng độ acid uric tự nhiên.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI