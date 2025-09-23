6 cầu thủ Pháp từng giành Quả Bóng Vàng

1958: Raymond Kopa
Sau khi France Football khai sinh Quả Bóng Vàng năm 1956, Raymond Kopa trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên nhận được giải thưởng này vào 1958. Trong năm đó, cựu ngôi sao Reims dẫn dắt tuyển Pháp bất ngờ giành vị trí thứ ba tại World Cup ở Thụy Điển và cùng Real Madrid vô địch Cup C1 châu Âu lần thứ hai khi đánh bại AC Milan với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ.
1983, 1984 và 1985: Michel Platini
Sau Kopa, người Pháp phải đợi 25 năm để có thêm một Quả Bóng Vàng, nhưng Michel Platini đã làm được điều phi thường khi giành liên tiếp ba giải thưởng này vào các năm 1983, 1984 và 1985.
Ông nhận giải ngay sau mùa trọn vẹn đầu tiên tại Juventus vào 1983. Đến 1984, Platini bảo vệ thành công Quả Bóng Vàng với một năm hoàn hảo: vô địch Serie A, giành Euro cùng tuyển Pháp và ghi đến 9 bàn ở giải đấu này. Năm 1985, ông tiếp tục được vinh danh sau khi giúp Juventus giành Cup C1 đầu tiên trong lịch sử, vượt qua Liverpool với tỷ số 1-0.
1991: Jean-Pierre Papin
Ở mùa giải áp chót trong 6 năm khoác áo Marseille, Jean-Pierre Papin được vinh danh vào cuối năm 1991. Năm đó, ông đưa Marseille vào chung kết Cup C1, dù để thua Red Star Belgrade trong loạt luân lưu. Papin ghi tổng cộng 43 bàn cho Marseille trong năm 1991, cùng 7 bàn cho tuyển Pháp. Ông cũng giúp Marseille vô địch Ligue 1 và giành Cup Quốc gia ở mùa 1990-1991.
1998: Zinedine Zidane
Đứng thứ ba ở cuộc bầu chọn 1997, Zinedine Zidane phải chờ đến khi vô địch World Cup trên sân nhà năm 1998 để nhận Quả Bóng Vàng. Giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng khi ông thống trị giải đấu, đặc biệt với hai cú đánh đầu quyết định trong trận chung kết thắng Brazil 3-0.
Cùng năm đó, Zidane vô địch Serie A với Juventus và vào chung kết Champions League, dù để thua Real Madrid 0-1. Năm 2000, sau khi cùng tuyển Pháp vô địch Euro, Zidane suýt giành thêm một Quả Bóng Vàng nữa nhưng để thua Luis Figo trong một cuộc bầu chọn sát nút (25,75% so với 23,66% số phiếu).
2022: Karim Benzema
Là biểu tượng trong hành trình kỳ diệu của Real Madrid ở Champions League mùa 2021-2022, Karim Benzema đã tỏa sáng rực rỡ. Anh ghi hat-trick ở vòng 1/8 trước PSG, bốn bàn ở tứ kết trước Chelsea và ba bàn ở bán kết trước Man City. Benzema được vinh danh sau khi giành chiến thắng vượt trội về số phiếu (549 so với 193) trước người về nhì Sadio Mane, sau khi giúp Real vô địch La Liga và Champions League trong cùng năm.
2025 - Ousmane Dembele
Tiền đạo của PSG thắng giải sau một mùa giải thăng hoa cùng PSG. Anh ghi 35 bàn, kiến tạo 16 lần trong 53 trận, giúp PSG giành Champions League, Ligue 1, Cup Liên đoàn và Cup Quốc gia Pháp.
Theo Vincent Garcia - Tổng biên tập France Football, đơn vị chủ quản Quả Bóng Vàng, bất chấp những đồn đại về việc Lamine Yamal thắng giải, Dembele đăng quang thuyết phục với số phiếu áp đảo.
Hoàng Thông
Ảnh: AFP, Ballon d'Or