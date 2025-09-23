6 cầu thủ Pháp từng giành Quả Bóng Vàng

1983, 1984 và 1985: Michel Platini

Sau Kopa, người Pháp phải đợi 25 năm để có thêm một Quả Bóng Vàng, nhưng Michel Platini đã làm được điều phi thường khi giành liên tiếp ba giải thưởng này vào các năm 1983, 1984 và 1985.

Ông nhận giải ngay sau mùa trọn vẹn đầu tiên tại Juventus vào 1983. Đến 1984, Platini bảo vệ thành công Quả Bóng Vàng với một năm hoàn hảo: vô địch Serie A, giành Euro cùng tuyển Pháp và ghi đến 9 bàn ở giải đấu này. Năm 1985, ông tiếp tục được vinh danh sau khi giúp Juventus giành Cup C1 đầu tiên trong lịch sử, vượt qua Liverpool với tỷ số 1-0.