Vượt qua Yamal, Dembele đoạt Quả Bóng Vàng 2025

PhápTiền đạo 28 tuổi Ousmane Dembele lần đầu đoạt Quả Bóng Vàng nhờ cú ăn ba cùng PSG mùa trước, còn Lamine Yamal nhận Bóng Bạc.

Khi Ronaldinho công bố tên Dembele, khán phòng như vỡ òa. Những tiếng hô "Ousmane, Ousmane" vang khắp nhà hát Chatelet, khi phần lớn khán giả là CĐV PSG. Dembele nở nụ cười nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Donnarumma, Yamal, Desire Doue và Joao Neves, trước khi lên bục nhận giải. Trong khi nhiều đồng nghiệp mặc tuxedo sang trọng, Dembele chọn bộ suit đơn giản, áo sơ mi trắng mở cúc cổ, toát lên vẻ thư thái. Anh hôn lên Bóng Vàng, rồi giơ ngón cái về phía khán giả với vẻ tự tin.

Cựu tiền vệ Ruud Gullit chụp ảnh selfie cùng Quả Bóng Vàng nam Ousmane Dembele và nữ Aitana Bonmati, trong gala ở nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp tối 22/9/2025. Ảnh: Reuters

"Chinh phục Quả Bóng Vàng chưa bao giờ là mục tiêu của tôi," Dembele nói sau khi những tiếng hô ngớt xuống. "Nhưng giành được nó thực sự là một trải nghiệm đặc biệt. Tôi muốn cảm ơn PSG vì đã tin tưởng tôi từ năm 2023. Đây là gia đình lớn của tôi, với Chủ tịch Al Khelaifi và HLV Luis Enrique như những người cha".

Trong bài phát biểu, Dembele không quên nhắc đến Rennes, Dortmund và Barca, những bến đỗ đã góp phần hình thành sự nghiệp của anh. Từng là tài năng trẻ hàng đầu châu Âu ở Dortmund, sự nghiệp của Dembele đi xuống tại Barca với những chấn thương dai dẳng. Mùa giải 2023-2024, anh thậm chí không đảm bảo được vị trí chính thức ở PSG. Nhưng tiền đạo 28 tuổi đã lột xác trong mùa giải 2024-2025, với 33 bàn thắng và 13 đường kiến tạo.

Dembele lần đầu giành Quả Bóng Vàng Khoảnh khắc Dembele giành Bóng Vàng.

Dembele trở thành cầu thủ thứ hai của PSG giành Quả Bóng Vàng, sau Lionel Messi năm 2021. Nhưng chiến thắng của Messi nhờ những màn trình diễn khi còn trong màu áo Barca. Còn Dembele hoàn toàn dựa vào thành tích cùng PSG, với chức vô địch Ligue 1, Cup Pháp và đặc biệt là Champions League. Vì thế, khán giả PSG hân hoan hơn so với thời Messi được vinh danh. Họ thậm chí đốt pháo hoa ngay bên ngoài nhà hát Chatelet.

Tối 22/9 cũng là chiến thắng lớn của PSG. Chủ tịch Al Khelaifi tự hào khi nhận thêm giải "Đội bóng nam hay nhất". "Danh hiệu này là phần thưởng cho tập thể," ông nói. "Bóng đá chưa bao giờ dễ dàng, nhưng khi thi đấu cùng nhau, chiến thắng sẽ đến".

HLV Luis Enrique đóng vai trò như "kiến trúc sư" cho vinh quang của PSG, nên ông cũng được trao giải HLV nam xuất sắc. HLV người Tây Ban Nha đã xây dựng một PSG cân bằng, gắn kết, và giúp Dembele trở thành hạt nhân của chiến thắng.

Chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi nhận giải Đội bóng hay nhất năm. Ảnh: Reuters

Tài năng 18 tuổi của Barca, Lamine Yamal chỉ nhận Bóng Bạc. Dù vậy, anh vẫn có niềm an ủi lớn khi giành giải Kopa cho Cầu thủ trẻ xuất sắc, năm thứ hai liên tiếp. Đồng đội của Dembele ở PSG, tiền vệ Vitinha nhận Bóng Đồng. Các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về Mohamed Salah, Raphinha, Achraf Hakimi, Kylian Mbappe, Cole Palmer, Gianluigi Donnarumma và Nuno Mendes.

Đáng chú ý, Harry Kane và Pedri Gonzalez đứng ngoài nhóm 10 cầu thủ hay nhất. Palmer đứng thứ tám được xem là bất ngờ, nhưng anh góp công lớn giúp Chelsea vô địch FIFA Club World Cup 2025. Tiền đạo Vinicius Junior, từng giành Bóng Bạc năm ngoái, thì rơi xuống thứ 16. Cựu tiền vệ Man Utd, Scott McTominay đứng thứ 18, sau khi giúp Napoli đoạt scudetto.

Ở hạng mục nữ, bất ngờ xảy ra khi Aitana Bonmati giành Quả Bóng Vàng thứ ba liên tiếp, vượt qua Mariona Caldentey. Theo Marca, đây là bất ngờ lớn, vì Caldentey là thành viên quan trọng giúp Arsenal vô địch Champions League nữ mùa trước.

Với chiến thắng này, Bonmati trở thành cầu thủ thứ ba đoạt Quả Bóng Vàng ba lần liên tiếp, sau Michel Platini (1983, 1984, 1985) và Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012). "Cảm giác này thật khó tin", nữ tiền vệ 27 tuổi nói. "Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt được thành tựu như hôm nay. Tôi thậm chí không nghĩ bóng đá nữ có thể phát triển đến mức này".

Danh sách ứng viên Quả Bóng Vàng do các nhà báo của tạp chí France Football và báo L’Équipe lựa chọn. Sau đó, một nhà báo bóng đá từ mỗi quốc gia thuộc Top 100 bảng xếp hạng FIFA sẽ bỏ phiếu, chọn 10 cầu thủ xuất sắc. Điểm số được cộng dồn để xác định vị trí các cầu thủ. Với Quả Bóng Vàng nữ, quy trình tương tự nhưng chỉ giới hạn ở các quốc gia thuộc Top 50 thế giới.

Tổng kết giải thưởng Quả Bóng Vàng nam: Ousmane Dembele (PSG). Quả Bóng Vàng nữ: Aitana Bonmati (Barca). Bóng Bạc, Bóng Đồng nam: Lamine Yamal (Barca), Vitinha (PSG). Bóng Bạc, Bóng Đồng nữ: Mariona Caldentey (Arsenal), Alessia Russo (Arsenal). Đội bóng nam hay nhất: PSG. Đội bóng nữ hay nhất: Arsenal. HLV nam xuất sắc (giải Johan Cruyff): Luis Enrique (PSG). HLV nữ xuất sắc (giải Johan Cruyff): Sarina Wiegman (tuyển Anh). Cầu thủ trẻ xuất sắc (giải Kopa): Lamine Yamal (Barca) Thủ môn xuất sắc (giải Yashin): Gianluigi Donnarumma (nam, PSG), Hannah Hampton (nữ, Chelsea). Tiền đạo ghi bàn xuất sắc (giải Gerd Muller): Viktor Gyokeres (nam, Sporting), Ewa Pajor (nữ, Barca). Giải Socrates: Quỹ Xana do gia đình HLV Luis Enrique sáng lập.

Quang Dũng - Hoàng An