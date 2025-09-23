Quả Bóng Vàng - nơi Real mang tâm lý chống lại thế giới

Được góp mặt ở lễ trao giải Quả Bóng Vàng là mốc son với nhiều cầu thủ và HLV, nhưng dưới ảnh hưởng của Chủ tịch uy quyền Florentino Perez, Real Madrid liên tiếp tẩy chay sự kiện danh giá của thế giới bóng đá.

Perez chụp ảnh cùng Karim Benzema vào năm 2022, trong lần gần nhất một cầu thủ Real giành Quả Bóng Vàng.

Năm ngoái, làng bóng đá sốc khi Real bất ngờ tuyên bố không tham dự đêm gala trao giải Quả Bóng Vàng vào phút chót, dù 50 thành viên đã sẵn sàng lên đường. Khi đó, đơn vị chủ trì giải thưởng là tạp chí Pháp France Football không hé lộ bất kỳ thông tin nào về người thắng cuộc, nhưng Real biết rằng không ai trong số 7 cầu thủ được đề cử của họ, gồm Vinicius Junior và Jude Bellingham – chung cuộc xếp thứ hai và thứ ba – giành giải, dẫn đến quyết định tẩy chay.

Carlo Ancelotti lâm vào cảnh khó xử khi không thể nhận Johan Cruyff Trophy, giải thưởng dành cho HLV nam xuất sắc năm 2024, và cũng không đại diện nào từ Real có mặt nhận giải CLB của năm. HLV người Italy chỉ vừa nhận được giải thưởng vào tuần trước. CLB cũ của ông thậm chí không hề công nhận hai giải thưởng này.

Năm nay, các cầu thủ nam Real tiếp tục vắng mặt tại sự kiện ở Paris, dù Vinicius, Bellingham và Kylian Mbappe đều được đề cử cho giải thưởng chính. Thủ thành Thibaut Courtois có cơ hội giành Yashin Trophy dành cho thủ môn xuất sắc, trong khi trung vệ 20 tuổi Dean Huijsen được đề cử Kopa Trophy dành cho cầu thủ U21.

Trong khi mọi CLB hàng đầu châu Âu đều cử đại diện đến gala tại Nhà hát Chatelet ở Paris, bất kể thành viên của họ có cơ hội thắng giải hay không, thì với Real, Quả Bóng Vàng dường như không còn tồn tại. Giải thưởng này không được nhắc đến trên bất kỳ kênh truyền thông chính thức nào của CLB. Hơn 20 nhân vật giấu tên đã và đang làm việc tại đội chủ sân Santiago Bernabeu được The Athletic liên hệ phỏng vấn, đều khẳng định rằng quyết định này chỉ có thể đến từ Perez.

Trong hai nhiệm kỳ làm chủ tịch 2000-2006 và từ 2009 đến nay, vị doanh nhân 78 tuổi đã tập trung hóa quyền lực tại Real, đến mức mọi quyết định cuối cùng đều thuộc về ông. Perez kiểm soát mọi vấn đề về bóng đá, truyền thông, kinh doanh và mọi phòng ban.

Tuy nhiên, lập trường này gây ra một số khó khăn nhất định cho các nhân viên phụ trách quảng bá hình ảnh CLB và làm việc với các nhà tài trợ cũng như đối tác thương mại. Sự kiện Quả Bóng Vàng dù sao cũng giúp nâng tầm hình ảnh và mở rộng lượng người hâm mộ. Việc tẩy chay đột ngột vào năm ngoái được nhiều người trong nội bộ Real xem là một sai lầm truyền thông nghiêm trọng, nhất là ở thời điểm và cách thức truyền đạt.

Việc Vinicius chỉ đứng thứ hai trong cuộc đua năm 2024 khiến Real ngảnh mặt lại với Quả Bóng Vàng.

Người ngoài cuộc thì cho rằng đây là một ví dụ nữa về "tâm lý bị bao vây" trong triều đại của Perez. Tây Ban Nha từ lâu đã bị chia rẽ giữa những người yêu và những người ghét Real. Bản thân Perez thực sự tin một nửa đất nước bán đảo Iberia là người hâm mộ Real, và nửa còn lại là chống lại họ.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) và Chủ tịch Aleksander Ceferin cũng bị liệt vào danh sách "chống Real" sau khi dự án Super League do Perez khởi xướng sụp đổ nhanh chóng vào tháng 4/2021. Perez tin UEFA đã can thiệp đến quyết định không trao Quả Bóng Vàng 2024 cho cầu thủ của Real, trừng phạt hành động tiếp tục thúc đẩy Super League của CLB, dù giải thưởng này được quyết định bởi phiếu bầu của 100 nhà báo độc lập trên thế giới.

Tư tưởng "một mình chống lại thế giới" của Real có thể được nhìn thấy qua thái độ gay gắt và thù địch của Real Madrid TV (RMTV), khi kênh truyền hình của CLB thường xuyên công kích những đối tượng được cho là "kẻ thù" của Real, như các trọng tài Tây Ban Nha hay chủ tịch Barca Joan Laporta. Nội dung trên RMTV không trực tiếp do Perez hay ban lãnh đạo chỉ đạo, nhưng tất cả nhân viên tại đây đều biết đường lối biên tập mà họ phải tuân theo. Một cựu nhân viên của Real cho biết RMTV rất quan trọng với Perez "vì lý do thông điệp chính trị".

Perez, người từng muốn trở thành chính trị gia trước khi đạt được thành công lớn trong kinh doanh, hiểu rõ ý nghĩa của kiểm soát thông tin. Ông thúc đẩy việc thay đổi điều lệ CLB, qua đó đặt ra những rào cản khó có thể vượt qua đối với các đối thủ tiềm năng nếu muốn tranh cử ghế chủ tịch. Điều này góp phần duy trì sự ủng hộ cho dự án Super League và cuộc chiến quyền lực với chủ tịch La Liga, Javier Tebas.

Làn sóng phẫn nộ cũng giúp đánh lạc hướng người hâm mộ trong những thời điểm Real thi đấu sa sút. Cuộc tẩy chay Quả Bóng Vàng năm ngoái diễn ra chỉ vài giờ sau khi Real thua Barca 0-4 ngay tại Bernabeu. Còn những chỉ trích gay gắt nhất của Real nhắm vào các trọng tài bùng nổ vào đầu 2025, đúng thời điểm đội bóng đang vật lộn trong mùa giải được kết thúc trắng tay.

"Chúng tôi chống lại tất cả mọi người và mọi thứ", một bình luận viên của RMTV từng tuyên bố trên sóng ngay sau trận chung kết Cup Nhà vua năm ngoái với Barca. Bấy giờ ban lãnh đạo Real để lộ thông tin rằng họ đã cân nhắc tẩy chay trận đấu, sau khi các trọng tài bức xúc trước những video cáo buộc họ thiên vị được phát sóng trên RMTV trước ngày bóng lăn.

Khi danh sách đề cử Quả Bóng Vàng 2025 được công bố vào đầu tháng 8, Real thậm chí không đề cập đến tin tức này trên website hoặc các mạng xã hội của mình.

Ở đội nữ Real, ngôi sao Scotland Caroline Weir nằm trong danh sách đề cử Quả Bóng Vàng nữ và dự kiến sẽ tham dự một mình, dù CLB của cô không công khai ghi nhận thành tựu cá nhân này. Một thủ nữ Real khác là Linda Caicedo được đề cử cho giải Kopa Trophy cũng không được Real nhắc đến.

Quan điểm của Perez về France Football và UEFA, hai đơn vị đồng tổ chức đêm gala, vẫn không thay đổi. Các cầu thủ nam của Real từ lâu đã chấp nhận rằng họ sẽ không tham dự lễ trao giải, dù việc được đề cử đã là một vinh dự lớn, với sự phô diễn trên phạm vi toàn cầu, cùng cảm giác được công nhận, như với trường hợp của thủ thành Andriy Lunin – người về ba ở hạng mục Yashin Trophy năm ngoái.

Perez lãnh đạo Real qua hai giai đoạn, 2000-2006 và 2009 đến nay, giúp CLB giành 65 danh hiệu, trong đó có 37 từ bóng đá và 28 từ bóng rổ. Nổi bật nhất trong số đó là bảy chức vô địch bóng đá châu Âu (Champions League) và ba chức vô địch bóng rổ châu Âu (Euro League).

Nghịch lý là Quả Bóng Vàng từng có vai trò quan trọng trong dự án của Perez ở Real. Nhiều bản hợp đồng "galactico" trong nhiệm kỳ chủ tịch đầu tiên của ông là những người từng giành giải thưởng này, gồm Luis Figo, Zinedine Zidane, Michael Owen và Ronaldo. Trong nhiệm kỳ hai, Real công khai tự hào khi những Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Karim Benzema giành giải. Năm 2017 khi tham gia lễ trao giải, Perez còn nói đùa trên đài phát thanh Cadena Ser rằng: "Họ cũng nên trao một Quả Bóng Vàng cho chủ tịch xuất sắc". Giờ thì sự hài hước ấy đã không còn.

Dù mối quan hệ giữa Perez và Real với Quả Bóng Vàng ngày càng xấu đi, điều này thực tế không ảnh hưởng đến thành tích trên sân lẫn bảng cân đối tài chính của CLB. Real vẫn giành 37 danh hiệu trong 22 mùa giải trọn vẹn dưới hai nhiệm kỳ của Perez, và doanh thu đã tăng đến gần 1,4 tỷ USD ở mùa 2024-2025, cao nhất làng bóng đá thế giới.

Song, ở một khía cạnh nào đó, vẫn có những người chịu thiệt là các cầu thủ, HLV, nhân viên và tất cả những ai phải sống và làm việc trong một môi trường căng thẳng và hoang mang. Một CLB như Real không thể cứ mãi đối đầu với tất cả, từ La Liga, UEFA đến France Football.

Hoàng Thông tổng hợp