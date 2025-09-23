Mbappe: 'Dembele xứng đáng nhận Quả Bóng Vàng nghìn lần'

Tiền đạo Kylian Mbappe đăng thông điệp chúc mừng sau khi bạn thân và đồng đội ở tuyển Pháp Ousmane Dembele giành Quả Bóng Vàng 2025.

Các thành viên Real Madrid không dự lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025, sau khi Vinicius hụt danh hiệu năm ngoái. Vì thế, Mbappe không có mặt tại nhà hát Chatelet, Paris tối 22/9.

Nhưng tiền đạo 26 tuổi vẫn theo dõi dự kiến và lập tức chúc mừng Dembele sau khi đồng đội bật khóc trong bài phát biểu đầy xúc động trên sân khấu. "Ousmane Dembele. Những cảm xúc, người anh em của tôi! Cậu xứng đáng gấp 1000 lần", Mbappe viết trên Instagram Story với hơn 126 triệu người theo dõi.

Kylian Mbappe đăng thông điệp chúc mừng Ousmane Dembele giành Quả Bóng Vàng 2025.

Thông điệp ngắn gọn nhưng ý nghĩa từ Mbappe nhanh chóng được lan truyền, cho thấy sự gắn bó và tôn trọng lẫn nhau giữa hai ngôi sao hàng đầu bóng đá Pháp.

Trước đó, Mbappe nhiều lần công khai ủng hộ Dembele đoạt Quả Bóng Vàng 2025. Anh cũng góp mặt trong đề cử 30 ứng viên Quả Bóng Vàng nam, và đứng thứ 7.

Mùa 2024-2025, Mbappe ghi 43 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 31 bàn để giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga và Giày Vàng châu Âu. Nhưng nhà vô địch World Cup 2018 thất thế trong cuộc đua tranh danh hiệu, vì Real chỉ đoạt Siêu Cup châu Âu, Cup Liên lục địa.

Ousmane Dembele ôm mặt xúc động khi lên sân khấu nhận Quả Bóng Vàng trong gala ở nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp tối 22/9/2025. Ảnh: AP

Dembele nhận Quả Bóng Vàng 2025 sau mùa giải bùng nổ. Tiền đạo người Pháp ghi 35 bàn, kiến tạo 16 lần trong 53 trận, giúp PSG giành Champions League, Ligue 1, Cup Liên đoàn và Cup Quốc gia Pháp.

Dembele trở thành cầu thủ Pháp thứ sáu trong lịch sử giành Quả Bóng Vàng, sau Michel Platini, Raymond Kopa, Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin và Karim Benzema. Thành tích này cũng giúp Pháp trở thành quốc gia có nhiều cá nhân khác nhau đoạt giải nhất.

Đây đồng thời là lần thứ tám bóng đá Pháp sở hữu Quả Bóng Vàng, cân bằng kỷ lục của Argentina. Trước Dembele, Platini từng ba lần đoạt giải, còn Kopa, Zidane, Papin và Benzema mỗi người một lần.

Dembele lần đầu giành Quả Bóng Vàng Khoảnh khắc Dembele giành Quả Bóng Vàng.

Hồng Duy tổng hợp